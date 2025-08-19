Influencer έζησε μια βδομάδα σε αεροδρόμιο και αποκάλυψε τι την σόκαρε περισσότερο

Η Αυστραλή TikToker Maddy Macrae αποφάσισε να περάσει μια ολόκληρη εβδομάδα μέσα στο αεροδρόμιο Changi στη Σιγκαπούρη, μετατρέποντας την αναμονή της σε μια μοναδική εμπειρία εξερεύνησης και χαλάρωσης.

Η 32χρονη influencer έμεινε στο ξενοδοχείο Crowne Plaza, το οποίο βρίσκεται μέσα στο Τερματικό 3, και πέρασε τις μέρες της εξερευνώντας το τεράστιο αεροδρόμιο: «Μόλις προσγειώθηκα στο αεροδρόμιο Changi για να ξεκινήσω την εβδομαδιαία αναμονή μου και αυτό είναι το πιο απίστευτο αεροδρόμιο», δήλωσε ενθουσιασμένη σε ένα βίντεο στο TikTok.

Στο βίντεο επισκέπτεται το HSBC Rain Vortex μέσα στο συγκρότημα Jewel του αεροδρομίου, έναν εντυπωσιακό καταρράκτη ύψους 40 μέτρων. «Η πρώτη μου στάση ήταν το Jewel για να δω τον καταρράκτη, απολύτως συγκλονιστικό.

Είναι επίσης ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο, οπότε έκανα μια γρήγορη βόλτα προτού πάρω ένα milk tea και επιβιβαστώ στο skytrain για να πάω στο ξενοδοχείο μου», πρόσθεσε.Η TikToker είχε ακόμη πρόσβαση σε πισίνα στο ξενοδοχείο του αεροδρομίου, με φοίνικες και ξαπλώστρες.

«Η πισίνα είναι ακριβώς δίπλα στο δωμάτιό μου και είναι απίστευτο που υπάρχει εδώ για μια αναμονή», σχολίασε.

Σαν να μην υπήρχε χρόνος

Ωστόσο τίποτα δεν την σόκαρε περισσότερο από τις… δωρεάν εξωτερικές εκδρομές. Μιλώντας στο news.com.au, αποκάλυψε ότι εξεπλάγη όταν έμαθε πως το αεροδρόμιο τις προσφέρει.

«Έκανα μια δωρεάν περιήγηση που με πήγε στον ποταμό και στο Marina Bay. Είναι διαθέσιμη ακόμη και σε άτομα που δεν έχουν περάσει τον έλεγχο διαβατηρίων. Μπορείς να βρίσκεσαι στην πλευρά του αεροδρομίου, να έχεις μεγάλη αναμονή και να κάνεις αυτή τη δωρεάν εκδρομή», εξήγησε.

Ωστόσο, το πιο παράξενο πράγμα που παρατήρησε ήταν το πώς έμοιαζε «σαν να μην υπάρχει χρόνος».

«Το φαινόμενο του «limbo» στα αεροδρόμια υπάρχει ακόμη και όταν ζεις εκεί», είπε, περιγράφοντας πώς ο χρόνος είναι μια κατασκευή και είναι απολύτως αποδεκτό να απολαμβάνει κανείς ένα κοκτέιλ στις 7 το πρωί. Η Maddy αποκάλυψε ότι η διαμονή της ήταν ένα «κοινωνικό πείραμα» και ότι ξόδευε περίπου 50 δολάρια την ημέρα στο αεροδρόμιο.