Ποινική δίωξη σε γνωστή χορεύτρια και influencer – Διαφήμιζε παράνομη ιστοσελίδα τζόγου
Ο διαφημιζόμενος ιστότοπος είναι στον «μαύρο» κατάλογο Μη Αδειοδοτημένων Παρόχων Τυχερών Παιγνίων που τηρεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος μίας γυναίκας, καθώς και σε βάρος αλλοδαπής εταιρείας, διαχειρίστριας ιστότοπου παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, για παράβαση της νομοθεσίας αναφορικά με τη ρύθμιση της αγοράς διαδικτυακών παιγνίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες η κατηγορούμενη είναι για γνωστή χορεύτρια και influencer.
Οι έρευνες μετά από καταγγελία
Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, κατόπιν διερεύνησης καταγγελίας, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση των παράνομων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, προέκυψε ότι η κατηγορούμενη προέβαινε σε παράνομη προώθηση και διαφήμιση τυχερών παιγνίων, που διοργανώνονταν και διεξάγονταν από την παραπάνω εταιρεία μέσω ιστοτόπων, χωρίς άδεια από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
Πιο αναλυτικά, από την ψηφιακή έρευνα, τη συνδυαστική αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών και την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών μεθόδων, πιστοποιήθηκε ότι η κατηγορούμενη, ως διαχειρίστρια προφίλ σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, ανήρτησε παράνομες διαφημιστικές δημοσιεύσεις υπό μορφή «ιστοριών», με στόχο την προώθηση του παραπάνω ιστότοπου τυχερών παιγνίων.
Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, ο διαφημιζόμενος ιστότοπος εντάχθηκε στον κατάλογο Μη Αδειοδοτημένων Παρόχων Τυχερών Παιγνίων «Blacklist», που τηρεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
