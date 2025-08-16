Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει

Η Μέρι Κάλντας, Ισπανίδα influencer και TikToker, είχε τα πάντα έτοιμα για ένα ονειρικό ταξίδι στο Πουέρτο Ρίκο: βαλίτσες, καλοκαιρινά outfits, playlist του Bad Bunny – για τη συναυλία του οποίου σκόπευε να ταξιδέψει. Τι δεν είχε; Την απαραίτητη βίζα για την άδεια εισόδου της στις ΗΠΑ. Γιατί; Επειδή εμπιστεύτηκε το ChatGPT, που την «διαβεβαίωσε» ότι δεν τη χρειάζεται.

Στο αεροδρόμιο όμως, η πραγματικότητα της «χτύπησε την πόρτα» πιο δυνατά κι από τελωνειακός με κακή διάθεση. Το ταξίδι σταμάτησε εκεί, με τη Μέρι Κάλντας να ανεβάζει στο TikTok ένα βίντεο στο όποιο με δάκρυα στα μάτια περιγράφει την κατάσταση στην οποία την έφερε η τεχνητή νοημοσύνη.

«Ρώτησα το ChatGPT και είπε όχι», είπε η influencer στο βίντεο. «Αυτό μου αξίζει αφού δεν έψαξα για περισσότερες πληροφορίες».

«Δεν τον εμπιστεύομαι πια», πρόσθεσε, αναφερόμενη στον βοηθό της με τεχνητή νοημοσύνη.

Η Κάλντας πρόσθεσε επίσης ότι μερικές φορές προσβάλλει το ChatGPT — αποκαλώντας το με υποτιμητικά ονόματα — και ότι πίστευε ότι τα προβλήματα που αντιμετώπισε στο ταξίδι της ήταν «η εκδίκησή του».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alejandro Cid (@flexcidine)



Οι followers της αντέδρασαν όπως θα περίμενε κανείς: άλλοι γελούσαν, άλλοι έλεγαν ότι είναι «μάθημα ζωής» να μην παίρνεις οδηγίες για ένα ταξίδι από AI, ενώ οι πιο πρακτικοί έγραψαν: «Γκούγκλαρε US Embassy, όχι ChatGPT».

Ευτυχώς η υπόθεση είχε αίσιο τέλος καθώς η Κάλντας και ο σύντροφός της τελικά κατάφεραν να φτάσουν στο Πουέρτο Ρίκο, σώζοντας το ταξίδι και την πολυπόθητη συναυλία του Bad Bunny. Το μόνο που χάθηκε ήταν λίγα δάκρυα και μια κάποια εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ηθικό δίδαγμα: Το ChatGPT μπορεί να φτιάξει κείμενα, να σου προτείνει συνταγές ή ακόμα και αστεία. Αλλά αν το ρωτήσεις για βίζες, κινδυνεύεις να μείνεις… στην πύλη αναχώρησης.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @ merycaldass