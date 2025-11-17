magazin
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 13:18
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 13:09
Έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή - «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολοφθιοράς» λέει ο Τουσκ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Το iPhone Pocket μας έλειπε – Για να δούμε ποιος θα αγοράσει μια κάλτσα αξίας 230 δολαρίων
Live in Style 17 Νοεμβρίου 2025 | 14:45

Το iPhone Pocket μας έλειπε – Για να δούμε ποιος θα αγοράσει μια κάλτσα αξίας 230 δολαρίων

Η Apple προωθεί ένα νέο μινιμαλιστικό τσαντάκι για iPhone, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Ιάπωνα σχεδιαστή μόδας Issey Miyake, τον οίκο μόδας πίσω από τα μαύρα ζιβάγκο του Στιβ Τζομπς.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Γραφείο: Έχεις λίγα λεπτά; Διώξε το άγχος με μια απλή κίνηση

Γραφείο: Έχεις λίγα λεπτά; Διώξε το άγχος με μια απλή κίνηση

Spotlight

Ήταν μια συνάντηση κορυφαίων μυαλών. Το 1981, όταν ο Στιβ Τζομπς, ιδρυτής της Apple, συνάντησε τον Issey Miyake, τον Ιάπωνα σχεδιαστή, οι δύο άνδρες συνειδητοποίησαν τη δύναμη της λειτουργικής ενδυμασίας. Ο Τζομπς, εμπνευσμένος από τις στολές που σχεδίασε ο Miyake για τους υπαλλήλους της Sony, ανέθεσε στον σχεδιαστή να δημιουργήσει παρόμοια ενδυμασία για την ομάδα του στο Cupertino. Η ιδέα του προκάλεσε «αποδοκιμασίες», όπως είπε ο Τζομπς στον βιογράφο του Γουόλτερ Άιζακσον.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Simon Says Drip (@simonsaysdriphq)

Η στολή των tech ηγετών

Αυτό δεν εμπόδισε τους δύο άνδρες να συνεργαστούν. Ο Miyake σχεδίασε το μαύρο ζιβάγκο πουλόβερ που ο Τζομπς υιοθέτησε ως μέρος της στολής του, την οποία συμπλήρωσε με μπλε Levi’s 501 και αθλητικά παπούτσια New Balance. Η χαλαρή ενδυμασία διαμόρφωσε αυτό που το κοινό περίμενε από τις στιλιστικές επιλογές των ηγετών της τεχνολογίας.

Οι εταιρείες των δύο ανδρών δεν συνεργάστηκαν ποτέ επίσημα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Τώρα όμως, τέσσερις δεκαετίες αργότερα, το έκαναν.

Μπορεί να φορεθεί σταυρωτά στο στήθος ή να συνδεθεί με τον ιμάντα μιας τσάντας, κρεμασμένο σαν αξεσουάρ. Η ραβδωτή υφή του (ριπ) είναι εμπνευσμένη από τη δημοφιλή σειρά Pleats Please του Issey Miyake

Μια μακριά, ριπ υφασμάτινη θήκη

Σε μια συνεργασία που έκανε αίσθηση και προκάλεσε μια σειρά αντιδράσεων, η Apple και ο Issey Miyake ένωσαν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν ένα αξεσουάρ εμπνευσμένο από το έργο «A Piece of Cloth» του Miyake, το οποίο χρησιμοποιεί σύγχρονη τεχνολογία για να δημιουργήσει ρούχα που απαιτούν από τον χρήστη να σκεφτεί δημιουργικά πώς αυτά μπορεί να επηρεάσουν τον ίδιο και τη ζωή του.

Το αποτέλεσμα: μια μακριά, ριπ υφασμάτινη θήκη για το smart phone που ονομάζεται iPhone Pocket.

Pleats Please του Issey Miyake

Το προϊόν, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις, είναι ένα πλεκτό τσαντάκι με ραβδώσεις και έντονα χρώματα, σχεδιασμένη για να χωράει ένα κινητό τηλέφωνο. Καθώς επεκτείνεται, το πλέγμα κάτω από το ύφασμα επιτρέπει επίσης να χωράει και άλλα αξεσουάρ. Μπορεί να φορεθεί σταυρωτά στο στήθος ή να συνδεθεί με τον ιμάντα μιας τσάντας, κρεμασμένο σαν αξεσουάρ. Η ραβδωτή υφή του (ριπ) είναι εμπνευσμένη από τη δημοφιλή σειρά Pleats Please του Issey Miyake.

Μόδα και τεχνολογία

Η συνεργασία ήρθε «φυσικά», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Yoshiyuki Miyamae, διευθυντής σχεδιασμού του Miyake Design Studio, μητρικής εταιρείας του Issey Miyake. Ήταν το αποτέλεσμα της ανταλλαγής γνώσεων που είχαν αποκτήσει τα δύο brands σε θέματα σχεδιασμού κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

«Όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά, φυσικά, μιλήσαμε για τον Miyake και τον Στιβ Τζομπς» είπε ο Miyamae μέσω μεταφραστή. «Συζητήσαμε για το πώς, ως η επόμενη γενιά σχεδιαστών, θα συνεχίσουμε τη φιλοσοφία τους και πώς θα διατηρήσουμε το ίδιο πνεύμα και την ίδια προσέγγιση στο σχεδιασμό».

Αυτή η κίνηση είναι η τελευταία της Apple στον χώρο της μόδας. Η μάρκα συνεργάζεται με την Hermès, τον γαλλικό οίκο πολυτελείας και κατασκευαστή της τσάντας Birkin, την τελευταία δεκαετία, δημιουργώντας λουράκια ρολογιών καθώς και θήκες για τα AirTags της.

Αυτές οι συνεργασίες αποτελούν μέρος μιας αυξανόμενης τάσης, καθώς όλο και περισσότερες μάρκες τεχνολογίας και μόδας στηρίζονται η μία στην άλλη. Η Meta συνεργάζεται με την EssilorLuxottica, τη μητρική εταιρεία των Ray-Ban και Oakley, από το 2019, παρουσιάζοντας μια σειρά από έξυπνα γυαλιά. Άλλες μάρκες, όπως η Chanel και η Sandy Liang, έχουν βρει έναν τρόπο να προσελκύσουν τους καταναλωτές τεχνολογίας.

Το iPhone Pocket θύμισε αμέσως τις κάπως διαβόητες iPod Socks της εταιρείας — τις φωτεινές, δίχρωμες θήκες που κυκλοφόρησαν το 2004

YouTube thumbnail

Oι iPod Socks του 2004

«Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία καθημερινά, και αυτό έχει γίνει κατά κάποιον τρόπο μέρος της μόδας», δήλωσε η Justine Ezarik, δημιουργός περιεχομένου στο YouTube, γνωστή και ως iJustine, η οποία κάνει κριτικές για τεχνολογικά προϊόντα. «Είναι έξυπνη κίνηση και από τις δύο πλευρές, τόσο για τις υψηλής ποιότητας μάρκες μόδας όσο και ειδικά για την Apple, να το κάνουν αυτό, γιατί φαίνεται να υπάρχει αγορά για κάτι τέτοιο».

Το iPhone Pocket θύμισε αμέσως τις κάπως διαβόητες iPod Socks της εταιρείας — τις φωτεινές, δίχρωμες θήκες που κυκλοφόρησαν το 2004. Παρά το γεγονός ότι αρχικά απορρίφθηκαν ως αστείο από τους καταναλωτές, οι iPod Socks κέρδισαν οπαδούς, εν μέρει λόγω της τιμής τους (29 δολάρια για έξι ζευγάρια κατά την κυκλοφορία τους).

Καταναλωτές, όπως η Ezarik, τις αγόρασαν από δεύτερο χέρι όταν η Apple σταμάτησε την παραγωγή τους το 2012.

Από ενθουσιασμό έως σύγχυση

Οι αντιδράσεις για το iPhone Pocket στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι στιγμής κυμαίνονται από ενθουσιασμό έως σύγχυση. Ο Miyamae αναγνωρίζει ότι το προϊόν μπορεί να μην είναι εύκολα κατανοητό από τους καταναλωτές, αλλά, όπως είπε, το ίδιο ισχύει και για τα τυπικά σχέδια του Issey Miyake.

«Το σχέδιο πρέπει να αφήνει τα πράγματα λίγο λιγότερο καθορισμένα, ώστε να επιτρέπει περισσότερη δημιουργικότητα από την πλευρά του χρήστη», είπε. «Αν σας δώσουν ένα ρούχο Issey Miyake, στην αρχή δεν έχετε ιδέα πώς να το φορέσετε, αλλά καθώς το φοράτε με τον δικό σας τρόπο, καταλαβαίνετε».

Τα κινητά γίνονται μεγαλύτερα

Ωστόσο, μεγάλο μέρος των αντιδράσεων εξέφρασε σκεπτικισμό σχετικά με το πόσο ευρέως θα υιοθετηθεί το iPhone Pocket. Ενώ τα λουράκια για κινητά τηλέφωνα έχουν γίνει δημοφιλή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα λουράκια που φοριούνται σταυρωτά δεν έχουν κερδίσει τόσο μεγάλη απήχηση στους Αμερικανούς καταναλωτές όσο στους αγοραστές της Ασίας και της Δυτικής Ευρώπης.

Επιπλέον, η τιμή μπορεί να αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα. Οι θήκες με κοντό λουράκι κοστίζουν 149,95 δολάρια, ενώ αυτές με μακρύ λουράκι κοστίζουν 229,95 δολάρια.

«Δεν ξέρω αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για κάτι τέτοιο», είπε η Ezarik, σημειώνοντας ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει καθώς τα κινητά τηλέφωνα γίνονται μεγαλύτερα από την τυπική πίσω τσέπη και ότι θα ήταν «πολύ λογικό» να είναι hands-free.

*Με στοιχεία από nytimes.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Morgan Stanley: Η Ελλάδα έχει ακόμη μία διετία ισχυρής ανάπτυξης

Morgan Stanley: Η Ελλάδα έχει ακόμη μία διετία ισχυρής ανάπτυξης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γραφείο: Έχεις λίγα λεπτά; Διώξε το άγχος με μια απλή κίνηση

Γραφείο: Έχεις λίγα λεπτά; Διώξε το άγχος με μια απλή κίνηση

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
AKTOR: Νέο κεφάλαιο από το 2025 στην ενέργεια με όχημα το LNG

AKTOR: Νέο κεφάλαιο από το 2025 στην ενέργεια με όχημα το LNG

inWellness
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»
Shhh 17.11.25

O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»

Παρά τα 87 του χρόνια, ο Μόργκαν Φρίμαν δηλώνει έτοιμος για νέες προκλήσεις και αποκαλύπτει ότι το «κλειδί» για να μένει δραστήριος είναι να μην σταματά ποτέ να κινείται — ούτε στη ζωή ούτε στη δουλειά

Σύνταξη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»
«Ήταν τιμή μου» 16.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram από μια πρόσφατη συνάντησή της με τις αδερφές Καρντάσιαν στην Καλιφόρνια.

Σύνταξη
Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη
Υποταγή και δουλοπρέπεια 16.11.25

Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη

Η Γκιλέν Μάξγουελ εκτίει ποινή είκοσι ετών για τον ρόλο της στην εμπορία εφήβων κοριτσιών για σεξουαλικούς σκοπούς από τον Τζέφρι Έπσταϊν – και η ειδική μεταχείρισή της προκαλεί έναν χορό εικασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον
«Είναι δύσκολο» 16.11.25

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον

«Είναι τόσο υποστηρικτικοί και υπέροχοι», δήλωσε ο Μάικλ Τζ. Φοξ σε πρόσφατη συνέντευξη του για τη σύζυγό του Τρέισι Πόλαν και τα τέσσερα παιδιά τους.

Σύνταξη
«Αόρατη αναπηρία» – Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme
Ο αγώνας της 16.11.25

«Αόρατη αναπηρία» - Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme

Η Μπέλα Χαντίντ μοιράζεται τις σκέψεις της για τον συνεχιζόμενο αγώνα της με τη νόσο του Lyme έχοντας πάντα τη μητέρα της, Γιολάντα, στο πλάι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο
Στη Ρωσία 17.11.25

Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο

Ο εργαζόμενος ανέμενε ότι θα λάμβανε απλώς το επίδομα άδειάς του. Αντί γι’ αυτό, βρέθηκε να έχει λάβει κατά λάθος τους μισθούς… 34 συναδέλφων του

Σύνταξη
Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»
Κάτι ξέρει, ε; 17.11.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ συμπληρώνει τον επόμενο μήνα 100 χρόνια ζωής. Χαρίζει στους Times μερικές από τις συμβουλές που απέκτησε με κόπο για το πώς έφτασε μέχρι εδώ και τις οποίες συμβουλές κατέγραψε στο νέο βιβλίο του «100 κανόνες για να ζήσεις μέχρι τα 100: Ο οδηγός ενός αισιόδοξου για μια ευτυχισμένη ζωή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση
Κόσμος 17.11.25

Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση

Διαπιστώθηκε ότι λίγες ώρες πριν τον θάνατο της μητέρας και των δύο παιδιών της στην Κωνσταντινούπολη είχε γίνει απολύμανση για κοριούς στο ξενοδοχείο με χρήση φωσφίνης αλουμινίου.

Σύνταξη
Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη – Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας
Ελλάδα 17.11.25

Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας

Ο 29χρονος απολογήθηκε με υπόμνημα και από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην τοποθέτηση της βόμβας που αποτέλεσε το έναυσμα για την αιματηρή συμπλοκή των δυο οικογενειών στα Βορίζια.

Σύνταξη
Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη
«Αυτό θέλουμε;» 17.11.25

Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολ Μακάρτνεϊ, Κέιτ Μπους και άλλοι κορυφαίοι δημιουργοί σε ένα δίσκο-μανιφέστο κατά της επέλασης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σημαντικό το παρελθόν, πιο σημαντική η επόμενη μέρα
Παναθηναϊκός 17.11.25

Σημαντικό το παρελθόν, πιο σημαντική η επόμενη μέρα

Ο Γιάννης Αλαφούζος έπρεπε επιτέλους να δώσει εξηγήσεις για τις κακές επιλογές των προηγούμενων ετών, όμως ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από ένα μέλλον αντάξιο του μεγέθους του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Συγκινεί ο Λουίς Σουάρες: «Πάλευα για ένα πιάτο φαγητό, καθάριζα αυτοκίνητα και πουλούσα τηλεκάρτες» (vid)
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Συγκινεί ο Λουίς Σουάρες: «Πάλευα για ένα πιάτο φαγητό, καθάριζα αυτοκίνητα και πουλούσα τηλεκάρτες» (vid)

Ο Λουίς Σουάρες εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του για τη σκληρή παιδική του ηλικία, τις θυσίες που έκανε και τον χαρακτήρα που διαμόρφωσε.

Σύνταξη
Greece Shifts toward New Stable ‘Red’ Power Tariffs
English edition 17.11.25

Greece Shifts toward New Stable ‘Red’ Power Tariffs

Like the existing “blue” fixed-rate tariffs, the upcoming “red” tariffs are expected to remain an attractive refuge for households unsettled by the sharp swings in wholesale electricity prices over the past three months.

Σύνταξη
Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»
Euroleague 17.11.25

Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»

Ο Λιθουανός γιατρός, Ριμτάουτας Γκούδας, που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς στο παρελθόν, μίλησε σε Μέσο της χώρας του για τις προηγούμενες επεμβάσεις, αλλά και για παρόμοιες καταστάσεις άλλων αθλητών.

Σύνταξη
Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε καταστήματα που ανήκουν σε 32χρονο επιχειρηματία
Ελλάδα 17.11.25

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε καταστήματα που ανήκουν σε 32χρονο επιχειρηματία

Πρόκειται για τα καταστήματα όπου εργαζόταν ο 22χρονος που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας
Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων 17.11.25

Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας οφείλει να προσεγγίσει το ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως διαμορφώνεται σε ώριμες αποκεντρωμένες πολιτείες, αναφέρει μεταξύ άλλων το ψήφισμα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
Το ΝΒΑ ζήτησε έγγραφα για την έρευνα του παράνομου στοιχηματισμού – Στο… μικροσκόπιο συνεργάτες του ΛεΜπρόν και Λέικερς!
Μπάσκετ 17.11.25

Το ΝΒΑ ζήτησε έγγραφα για την έρευνα του παράνομου στοιχηματισμού – Στο… μικροσκόπιο συνεργάτες του ΛεΜπρόν και Λέικερς!

Οι έρευνες του ΝΒΑ για τον παράνομο στοιχηματισμό συνεχίζονται, με τη λίγκα να ζητάει αρχεία και κινητά τηλέφωνα από ομάδες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι Λέικερς.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο