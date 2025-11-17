Το iPhone Pocket μας έλειπε – Για να δούμε ποιος θα αγοράσει μια κάλτσα αξίας 230 δολαρίων

Ήταν μια συνάντηση κορυφαίων μυαλών. Το 1981, όταν ο Στιβ Τζομπς, ιδρυτής της Apple, συνάντησε τον Issey Miyake, τον Ιάπωνα σχεδιαστή, οι δύο άνδρες συνειδητοποίησαν τη δύναμη της λειτουργικής ενδυμασίας. Ο Τζομπς, εμπνευσμένος από τις στολές που σχεδίασε ο Miyake για τους υπαλλήλους της Sony, ανέθεσε στον σχεδιαστή να δημιουργήσει παρόμοια ενδυμασία για την ομάδα του στο Cupertino. Η ιδέα του προκάλεσε «αποδοκιμασίες», όπως είπε ο Τζομπς στον βιογράφο του Γουόλτερ Άιζακσον.

Η στολή των tech ηγετών

Αυτό δεν εμπόδισε τους δύο άνδρες να συνεργαστούν. Ο Miyake σχεδίασε το μαύρο ζιβάγκο πουλόβερ που ο Τζομπς υιοθέτησε ως μέρος της στολής του, την οποία συμπλήρωσε με μπλε Levi’s 501 και αθλητικά παπούτσια New Balance. Η χαλαρή ενδυμασία διαμόρφωσε αυτό που το κοινό περίμενε από τις στιλιστικές επιλογές των ηγετών της τεχνολογίας.

Οι εταιρείες των δύο ανδρών δεν συνεργάστηκαν ποτέ επίσημα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Τώρα όμως, τέσσερις δεκαετίες αργότερα, το έκαναν.

Μπορεί να φορεθεί σταυρωτά στο στήθος ή να συνδεθεί με τον ιμάντα μιας τσάντας, κρεμασμένο σαν αξεσουάρ. Η ραβδωτή υφή του (ριπ) είναι εμπνευσμένη από τη δημοφιλή σειρά Pleats Please του Issey Miyake

Μια μακριά, ριπ υφασμάτινη θήκη

Σε μια συνεργασία που έκανε αίσθηση και προκάλεσε μια σειρά αντιδράσεων, η Apple και ο Issey Miyake ένωσαν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν ένα αξεσουάρ εμπνευσμένο από το έργο «A Piece of Cloth» του Miyake, το οποίο χρησιμοποιεί σύγχρονη τεχνολογία για να δημιουργήσει ρούχα που απαιτούν από τον χρήστη να σκεφτεί δημιουργικά πώς αυτά μπορεί να επηρεάσουν τον ίδιο και τη ζωή του.

Το αποτέλεσμα: μια μακριά, ριπ υφασμάτινη θήκη για το smart phone που ονομάζεται iPhone Pocket.

Pleats Please του Issey Miyake

Το προϊόν, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις, είναι ένα πλεκτό τσαντάκι με ραβδώσεις και έντονα χρώματα, σχεδιασμένη για να χωράει ένα κινητό τηλέφωνο. Καθώς επεκτείνεται, το πλέγμα κάτω από το ύφασμα επιτρέπει επίσης να χωράει και άλλα αξεσουάρ. Μπορεί να φορεθεί σταυρωτά στο στήθος ή να συνδεθεί με τον ιμάντα μιας τσάντας, κρεμασμένο σαν αξεσουάρ. Η ραβδωτή υφή του (ριπ) είναι εμπνευσμένη από τη δημοφιλή σειρά Pleats Please του Issey Miyake.

Μόδα και τεχνολογία

Η συνεργασία ήρθε «φυσικά», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Yoshiyuki Miyamae, διευθυντής σχεδιασμού του Miyake Design Studio, μητρικής εταιρείας του Issey Miyake. Ήταν το αποτέλεσμα της ανταλλαγής γνώσεων που είχαν αποκτήσει τα δύο brands σε θέματα σχεδιασμού κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

«Όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά, φυσικά, μιλήσαμε για τον Miyake και τον Στιβ Τζομπς» είπε ο Miyamae μέσω μεταφραστή. «Συζητήσαμε για το πώς, ως η επόμενη γενιά σχεδιαστών, θα συνεχίσουμε τη φιλοσοφία τους και πώς θα διατηρήσουμε το ίδιο πνεύμα και την ίδια προσέγγιση στο σχεδιασμό».

Αυτή η κίνηση είναι η τελευταία της Apple στον χώρο της μόδας. Η μάρκα συνεργάζεται με την Hermès, τον γαλλικό οίκο πολυτελείας και κατασκευαστή της τσάντας Birkin, την τελευταία δεκαετία, δημιουργώντας λουράκια ρολογιών καθώς και θήκες για τα AirTags της.

Αυτές οι συνεργασίες αποτελούν μέρος μιας αυξανόμενης τάσης, καθώς όλο και περισσότερες μάρκες τεχνολογίας και μόδας στηρίζονται η μία στην άλλη. Η Meta συνεργάζεται με την EssilorLuxottica, τη μητρική εταιρεία των Ray-Ban και Oakley, από το 2019, παρουσιάζοντας μια σειρά από έξυπνα γυαλιά. Άλλες μάρκες, όπως η Chanel και η Sandy Liang, έχουν βρει έναν τρόπο να προσελκύσουν τους καταναλωτές τεχνολογίας.

Το iPhone Pocket θύμισε αμέσως τις κάπως διαβόητες iPod Socks της εταιρείας — τις φωτεινές, δίχρωμες θήκες που κυκλοφόρησαν το 2004

Oι iPod Socks του 2004

«Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία καθημερινά, και αυτό έχει γίνει κατά κάποιον τρόπο μέρος της μόδας», δήλωσε η Justine Ezarik, δημιουργός περιεχομένου στο YouTube, γνωστή και ως iJustine, η οποία κάνει κριτικές για τεχνολογικά προϊόντα. «Είναι έξυπνη κίνηση και από τις δύο πλευρές, τόσο για τις υψηλής ποιότητας μάρκες μόδας όσο και ειδικά για την Apple, να το κάνουν αυτό, γιατί φαίνεται να υπάρχει αγορά για κάτι τέτοιο».

Το iPhone Pocket θύμισε αμέσως τις κάπως διαβόητες iPod Socks της εταιρείας — τις φωτεινές, δίχρωμες θήκες που κυκλοφόρησαν το 2004. Παρά το γεγονός ότι αρχικά απορρίφθηκαν ως αστείο από τους καταναλωτές, οι iPod Socks κέρδισαν οπαδούς, εν μέρει λόγω της τιμής τους (29 δολάρια για έξι ζευγάρια κατά την κυκλοφορία τους).

Καταναλωτές, όπως η Ezarik, τις αγόρασαν από δεύτερο χέρι όταν η Apple σταμάτησε την παραγωγή τους το 2012.

Από ενθουσιασμό έως σύγχυση

Οι αντιδράσεις για το iPhone Pocket στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι στιγμής κυμαίνονται από ενθουσιασμό έως σύγχυση. Ο Miyamae αναγνωρίζει ότι το προϊόν μπορεί να μην είναι εύκολα κατανοητό από τους καταναλωτές, αλλά, όπως είπε, το ίδιο ισχύει και για τα τυπικά σχέδια του Issey Miyake.

«Το σχέδιο πρέπει να αφήνει τα πράγματα λίγο λιγότερο καθορισμένα, ώστε να επιτρέπει περισσότερη δημιουργικότητα από την πλευρά του χρήστη», είπε. «Αν σας δώσουν ένα ρούχο Issey Miyake, στην αρχή δεν έχετε ιδέα πώς να το φορέσετε, αλλά καθώς το φοράτε με τον δικό σας τρόπο, καταλαβαίνετε».

Τα κινητά γίνονται μεγαλύτερα

Ωστόσο, μεγάλο μέρος των αντιδράσεων εξέφρασε σκεπτικισμό σχετικά με το πόσο ευρέως θα υιοθετηθεί το iPhone Pocket. Ενώ τα λουράκια για κινητά τηλέφωνα έχουν γίνει δημοφιλή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα λουράκια που φοριούνται σταυρωτά δεν έχουν κερδίσει τόσο μεγάλη απήχηση στους Αμερικανούς καταναλωτές όσο στους αγοραστές της Ασίας και της Δυτικής Ευρώπης.

Επιπλέον, η τιμή μπορεί να αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα. Οι θήκες με κοντό λουράκι κοστίζουν 149,95 δολάρια, ενώ αυτές με μακρύ λουράκι κοστίζουν 229,95 δολάρια.

«Δεν ξέρω αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για κάτι τέτοιο», είπε η Ezarik, σημειώνοντας ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει καθώς τα κινητά τηλέφωνα γίνονται μεγαλύτερα από την τυπική πίσω τσέπη και ότι θα ήταν «πολύ λογικό» να είναι hands-free.

*Με στοιχεία από nytimes.com