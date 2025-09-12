newspaper
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων

«Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν πολλές προσπάθειες για να αποκτήσουν το καλύτερο», είχε πει ο Τιμ Κουκ, CEO της Apple, το νέο iPhone είναι ακριβώς αυτό για την Apple

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Την σκέψη ότι η Apple αρχίζει να εξοικειώνει τους πελάτες της με την ιδέα ότι μία mainstream τιμή για το iPhone θα μπορούσε να είναι της τάξης των 2.000 δολαρίων εκφράζει μέσα από το τελευταίο ενημερωτικό του σημείωμα του Bloomberg ο αναλυτής των θεμάτων της αμερικανικής εταιρείας, Μαρκ Γκάρμαν.

Σύμφωνα με τον Γκάρμαν, όταν η Apple λάνσαρε το iPhone X το 2017 δεν εισήγαγε απλά την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου ή μία οθόνη αφής που θα καλύπτει όλη την εμπρόσθια ενός smartphone. Αυτό που έκανε ήταν να συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας: του smartphone των 1.000 δολαρίων.

Ακολούθησαν οκτώ χρόνια και η τιμή αυτή δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου. Παρά τον πληθωρισμό και μια σταθερή ροή τεχνολογικών αναβαθμίσεων, το iPhone 17 Pro ξεκινά από τα 1.099 δολάρια — μόλις 100 δολάρια περισσότερο. Το βασικό μοντέλο της Apple για φέτος κοστίζει 799 δολάρια, επίσης μόνο 100 δολάρια περισσότερο από το αντίστοιχο μοντέλο του 2017.

Πριν από την παρουσίαση του iPhone 17 στις αρχές της εβδομάδας, ορισμένοι αναλυτές προέβλεπαν μεγάλες αυξήσεις τιμών — ειδικά μετά την επιβολή δασμών από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις κινεζικές εισαγωγές να είναι στον ορίζοντα. Ωστόσο, οι τιμολογιακές αλλαγές της Apple ήταν μετρημένες. Τα μοντέλα Pro ανέβηκαν από 999 δολάρια σε 1.099 δολάρια, αλλά η Apple μείωσε το πλήγμα διπλασιάζοντας τον βασικό χώρο αποθήκευσης στα 256 GB.

Το νέο iPhone Air, που αντικαθιστά το iPhone 16 Plus, αυξήθηκε επίσης κατά 100 δολάρια, στα 999 δολάρια. Αφού οι καταναλωτές προετοιμάστηκαν για το σοκ που προκάλεσαν οι δασμοί — με ορισμένους μάλιστα να σπεύδουν στα καταστήματα νωρίτερα φέτος για να αποφύγουν πιθανούς δασμούς — οι προσαρμογές ήταν μέτριες.

Η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων

Ωστόσο, σύμφωνα με τον αναλυτή του Bloomberg, αυτός ο περιορισμός δεν θα διαρκέσει για πάντα. Η Apple είναι απίθανo να απορροφήσει το κόστος των δασμών επ’ αόριστον και η μετατόπιση της παραγωγής από την Κίνα και την Ινδία δεν θα εξαλείψει το πρόβλημα του αυξανόμενου κόστους. Η εταιρεία έχει ήδη αρχίσει να σηματοδοτεί τι θα ακολουθήσει: την εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων.

Το φετινό iPhone 17 Pro Max εισάγει μια επιλογή αποθήκευσης 2 TB, με τιμή στα 1.999 δολάρια. Σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένα iPhone φτάνει αυτό το όριο των σχεδόν 2.000 δολαρίων. Και η Apple δεν θα όριζε αυτήν την τιμή εκτός αν πίστευε ότι ένα σημαντικό μέρος της πελατειακής της βάσης είναι πρόθυμο να την πληρώσει, σημειώνει ο Μαρκ Γκάρμαν.

Η πορεία είναι σαφής. Το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone της Apple έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει του χρόνου με χαρακτηριστικά που ανταγωνίζονται αυτά της Samsung Electronics και της Google. Αυτά τα μοντέλα πωλούνται τώρα από τα 1.799 έως τα 2.419 δολάρια, ανάλογα με τη διαμόρφωση μνήμης και αποθηκευτικού χώρου.

Δεδομένου ότι το iPhone Air με μία οθόνη κοστίζει 999 δολάρια και θα μοιράζεται πολλά εξαρτήματα με το μελλοντικό αναδιπλούμενο μοντέλο, το συγκεκριμένο μοντέλο πιθανότατα θα κοστίζει τουλάχιστον διπλάσια – πριν οι αναβαθμίσεις αποθηκευτικού χώρου, οι θήκες και τα αξεσουάρ αυξήσουν την τιμή, εκτιμά ο Μαρκ Γκάρμαν.

«Έτοιμοι να ανοίξουν τα πορτοφόλια… για την Apple»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, έχει ήδη ξεκαθαρίσει προς τη Wall Street ότι πιστεύει ότι οι πελάτες του είναι έτοιμοι να ανοίξουν τα πορτοφόλια τους.

«Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν πραγματικά πολλές προσπάθειες για να αποκτήσουν το καλύτερο που μπορούν να αντέξουν οικονομικά σε αυτήν την κατηγορία», δήλωσε ο Κουκ σε τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023, σημειώνοντας ότι το iPhone έχει γίνει «αναπόσπαστο» στη ζωή των ανθρώπων.

Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν πλέον τη συσκευή για να πραγματοποιούν πληρωμές, να ελέγχουν έξυπνες οικιακές συσκευές, να διαχειρίζονται την υγεία τους και να αποθηκεύουν τραπεζικά δεδομένα, είπε.

Κοιτώντας πιο μακριά, η Apple ήδη αναπτύσσει ένα «iPhone 20» για την 20ή επέτειό της, μια αναθεώρηση που αναμένεται να είναι τόσο ριζοσπαστική όσο ήταν το iPhone X στην εποχή του.

Ακριβώς όπως αυτό το μοντέλο καθιέρωσε το πρότυπο των 1.000 δολαρίων, το iPhone 20 θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις για μια πολύ πιο ακριβή νέα κανονικότητα, καταλήγει στην ανάλυσή του ο Μαρκ Γκάρμαν.

Πηγή: ot.gr

Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics
Ελληνικό «τραύμα» 11.09.25

Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics

Αναφορά στο «τραύμα» που είχε προκαλέσει στην αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων η Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια έκανε η Κριστίν Λαγκάρντ. Και χτύπησε καμπανάκι για τον πληθωρισμό λόγω αβεβαιότητας.

Σύνταξη
Τα έξοδα αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες καταρρέουν: Ποιο είναι το βάρος της παιδείας στην ΕΕ;
Επιστροφή στα θρανία 11.09.25

Τα έξοδα αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες καταρρέουν: Ποιο είναι το βάρος της παιδείας στα νοικοκυριά της Ευρώπης;

Οι οικογένειες αντιμετωπίζουν αυξανόμενα έξοδα εκπαίδευσης, ενώ οι δημόσιες δαπάνες σε ολόκληρη την ΕΕ μειώνονται

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει
Μπούμερανγκ; 10.09.25

Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει

Δυτικά ΜΜΕ κάνουν μια αποτίμηση για την αποτελεσματικότητα των δυτικών εμπορικών πολιτικών έναντι Ρωσίας και Κίνας που θα απογοητεύσει πολλούς στη Δύση, καθώς οι οικονομίες-στόχος ... αποδίδουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 10.09.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ

Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον αποφάνθηκε στα τέλη του Αυγούστου οι «ανταποδοτικοί» τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πλειονότητά τους επιβλήθηκαν παράνομα

Σύνταξη
Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 09.09.25

Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street

Η Wall Street περιμένει δύο κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία θα μπορούσαν να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των υπεύθυνων πολιτικής της Fed

Σύνταξη
Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;
Φρανσουά Μπαϊρού 08.09.25

Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;

Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού αναμένεται να χάσει, αλλά το αδιέξοδο στο κοινοβούλιο σημαίνει ότι η Γαλλία ενδέχεται να δυσκολευτεί να βρει αντικαταστάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλάδα – Κύπρος: Τρικυμία για το καλώδιο
Πρότζεκτ GSI 08.09.25

Τρικυμία για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου

Η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας, με την τελευταία να δηλώνει ότι το πρόβλημα με το καλώδιο αφορά σε απλή απαίτηση τήρησης των συμφωνηθέντων

Κωστής Κωνσταντίνου
Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία
Διεθνής Οικονομία 08.09.25

Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία

Η Gen Z δεν απορρίπτει τη φιλοδοξία, αλλά την επανακαθορίζει γύρω από την κυριαρχία δεξιοτήτων, τον σκοπό και την βιώσιμη παραγωγικότητα αντί για τις παραδοσιακές ιεραρχίες.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Fed: Κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ τάσσεται υπέρ της «πλήρους ανεξαρτησίας» της
ΗΠΑ 08.09.25

Πλήρη ανεξαρτησία της Fed ζητά κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ

«Κατά 100% η νομισματική πολιτική, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη από πολιτικές επιρροές, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου Τραμπ», τονίζει κορυφαίος σύμβουλός του.

Σύνταξη
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
