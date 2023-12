Οι πιο exclusive θήκες για iPhone… κοστίζουν περισσότερα από τα ίδια τα iPhone!

Ακόμα και εάν τα νέα iPhone έχουν ενισχυμένη ανθεκτικότητα σε πτώσεις και χτυπήματα, μια θήκη μπορεί να τα προστατεύσει καλύτερα για να τα διατηρήσουμε όχι απλώς λειτουργικά αλλά σαν καινούργια για όσο το δυνατόν περισσότερο. Βέβαια δεν είναι λίγοι εκείνοι, που «θυσιάζουν» την προστασία του κινητού τους για να διατηρήσουν την αψεγάδιαστη αισθητική της Apple.

Κι ενώ εν μέρει τους καταλαβαίνουμε, ορισμένοι φτάνουν στο άλλο άκρο επιλέγοντας μια θήκη πιο ακριβή και από τα ολοκαίνουργια iPhones! Οι exclusive θήκες είναι κατασκευασμένες από την εταιρεία GRAY με έδρα τη Σιγκαπούρη και ο σχεδιασμός τους είναι ανατρεπτικός.

Η σειρά των νέων θηκών Alter Ego κατασκευάζονται από τιτάνιο αεροδιαστημικής ποιότητας και φτάνουν αστρονομικά ποσά.

Η Alter Ego θήκη για το iPhone 15 Pro, σε Natural Titanium κοστίζει 1.099 δολάρια ενώ η έκδοση Stealth Titanium κοστίζει 1.399 δολάρια ξεπερνώντας τις τιμές των iPhone 15 Pro και iPhone 15 Pro Max, που ξεκινούν από τα €979 και τα €1.239 αντίστοιχα.

<ALTER EGO®> Others will stare. Make it worth their while. https://t.co/uZW6hTlznI #GraySingapore #iPhone12case pic.twitter.com/XlbobIGVJp

— GRAY® (@GRAYsingapore) February 1, 2021