Σημαντική είδηση:
16.11.2025 | 17:02
«Μου άρπαξαν 350.000 ευρώ» – Νέα καταγγελία για το κύκλωμα απάτης μέσω των καζίνο
Σημαντική είδηση:
16.11.2025 | 03:59
Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς
Σημαντική είδηση:
16.11.2025 | 12:55
«Χρειάζεται προσοχή» - Πού αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής
Ακύρωση δημοπρασίας αντικειμένων του Ολοκαυτώματος μετά από κατακραυγή
Κόσμος 16 Νοεμβρίου 2025 | 22:50

Ακύρωση δημοπρασίας αντικειμένων του Ολοκαυτώματος μετά από κατακραυγή

Η ομάδα των επιζώντων του Ολοκαυτώματος κάλεσε την εταιρεία Felzmann να «δείξει κάποια στοιχειώδη ευπρέπεια» και να σταματήσει την εκδήλωση

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

Spotlight

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας δήλωσε την Κυριακή ότι μια «προσβλητική» δημοπρασία αντικειμένων του Ολοκαυτώματος στη Γερμανία ακυρώθηκε, μεταφέροντας πληροφορίες από τον Γερμανό ομόλογό του, μετά από παράπονα επιζώντων του Ολοκαυτώματος.

Ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι έκανε σχόλια στο X, λέγοντας ότι αυτός και ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βαντεφούλ «συμφώνησαν ότι ένα τέτοιο σκάνδαλο πρέπει να αποτραπεί», σύμφωνα με τον Guardian.

Ο κορυφαίος Πολωνός διπλωμάτης ευχαρίστησε τον Βαντεφούλ για την πληροφορία ότι η δημοπρασία ακυρώθηκε.

Οι επιζώντες του Ολοκαυτώματος καταγγέλλουν

Μια ομάδα επιζώντων του Ολοκαυτώματος είχε προηγουμένως καλέσει τον γερμανικό οίκο δημοπρασιών Felzmann να ακυρώσει την πώληση εκατοντάδων αντικειμένων του Ολοκαυτώματος που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένων επιστολών που είχαν γράψει κρατούμενοι και άλλων εγγράφων που ταυτοποιούν πολλά άτομα με το όνομά τους.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη δημοπρασία που είχαν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Auktionshaus Felzmann το πρωί της Κυριακής είχαν αφαιρεθεί μέχρι το μεσημέρι.

Ο οίκος δεν απάντησε αμέσως στις κλήσεις, το email και το μήνυμα που του στάλθηκαν την Κυριακή.

Η συλλογή των περισσότερων από 600 αντικειμένων που δημοπρατήθηκαν στο δυτικό Νέους, κοντά στο Ντίσελντορφ, περιελάμβανε επιστολές που έγραψαν κρατούμενοι από γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης στους αγαπημένους τους, καρτέλες της Γκεστάπο και άλλα έγγραφα των δραστών, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Η δημοπρασία είχε τον τίτλο «Το Σύστημα του Τρόμου».

«Για τα θύματα της ναζιστικής δίωξης και τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος, αυτή η δημοπρασία είναι μια κυνική και αναιδής επιχείρηση που τους αφήνει εξοργισμένους και άφωνους», δήλωσε το Σάββατο ο Κρίστοφερ Χέμπνερ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Άουσβιτς, μιας ομάδας επιζώντων με έδρα το Βερολίνο.

«Η ιστορία τους και τα βάσανα όλων όσων διώχθηκαν και δολοφονήθηκαν από τους Ναζί εκμεταλλεύονται για εμπορικό κέρδος», πρόσθεσε.

Η επιτροπή δήλωσε ότι τα ονόματα των ατόμων ήταν αναγνωρίσιμα σε πολλά από τα έγγραφα.

Ο Χάουμπνερ δήλωσε ότι τα έγγραφα αυτά «ανήκουν στις οικογένειες των θυμάτων. Θα έπρεπε να εκτίθενται σε μουσεία ή σε εκθέσεις μνήμης και να μην υποβαθμίζονται σε απλά εμπορεύματα».

«Καλούμε τους υπεύθυνους του οίκου δημοπρασιών Felzmann να δείξουν κάποια στοιχειώδη ευπρέπεια και να ακυρώσουν τη δημοπρασία», πρόσθεσε.

Wall Street
Wall Street: Νευρικότητα στους επενδυτές τεχνολογίας, αγωνία για τα αποτελέσματα της Nvidia

Wall Street: Νευρικότητα στους επενδυτές τεχνολογίας, αγωνία για τα αποτελέσματα της Nvidia

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Αποθήκευση Ενέργειας
Ζελένσκι: Deal και με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για αντλησιοταμίευση στην Ουκρανία

Ζελένσκι: Deal και με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για αντλησιοταμίευση στην Ουκρανία

inWellness
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θα βοηθήσουν τη Σεούλ να κατασκευάσει πυρηνικά «επιθετικά» υποβρύχια – Φωτιά στην Κορεάτικη Χερσόνησο
Νέα εστία κλιμάκωσης 16.11.25

Φωτιά στην Κορεάτικη Χερσόνησο: Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν τη Σεούλ να κατασκευάσει πυρηνικά «επιθετικά» υποβρύχια

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία ΗΠΑ και Νότιας Κορέας - Πώς θα αντιδράσουν Βόρεια Κορέα και Κίνα - Ποιες χώρες διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Ο αρχηγός των IDF λέει ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να καταλάβουν εδάφη πέρα από την «Κίτρινη Γραμμή»
Δηλώσεις Ζαμίρ 16.11.25

Ο αρχηγός των IDF λέει ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να καταλάβουν εδάφη πέρα από την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ είναι αντίθετο στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους - Τι είπε για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
Ένα σύστημα που προστατεύει τους δικούς του: Πώς ο ισχυρός κύκλος του Έπσταϊν τον έκανε να μοιάζει φυσιολογικός
Κόσμος 16.11.25

Ένα σύστημα που προστατεύει τους δικούς του: Πώς ο ισχυρός κύκλος του Έπσταϊν τον έκανε να μοιάζει φυσιολογικός

Το ζήτημα δεν είναι μόνο ποιοι γνώριζαν για τα φρικτά εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά και ποιοι απαρτίζουν την παγκόσμια ελίτ που το έδωσε την εξουσία να δρα τόσον καιρό ανενόχλητος

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εκουαδόρ: Δημοψήφισμα για την επιστροφή ξένων στρατιωτικών βάσεων στη χώρα – Το επιθυμούν Νομπόα και ΗΠΑ
Τα προγνωστικά 16.11.25

Δημοψήφισμα για την επιστροφή ξένων στρατιωτικών βάσεων στο Εκουαδόρ - Το επιθυμούν Νομπόα και ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ, Ντανιέλ Νομπόα, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, είναι υπέρμαχος της επιστροφής των ξένων βάσεων - Το δημοψήφισμα γίνεται εν μέσω έντασης στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό

Σύνταξη
Το 62% των πολιτών της Γερμανίας φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας
Δημοσκόπηση 16.11.25

Το 62% των Γερμανών φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας

Τεράστιο πλήγμα για χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας, που αποτελούν έναν σημαντικό οικονομικό μοχλό, υποστηρίζοντας αμέτρητες μικρές επιχειρήσεις, τεχνίτες και πωλητές

Σύνταξη
Γάζα: Τρεις νεκροί μετά από επιθέσεις των IDF – Το Ισραήλ σκότωσε έφηβο σε επιδρομές στη Δυτική Όχθη
Παραβίαση της εκεχειρίας 16.11.25

Τρεις νεκροί μετά από επιθέσεις των IDF στη Γάζα - Το Ισραήλ σκότωσε έφηβο σε επιδρομές στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία στη Γάζα, ενώ δεν έχει σταματήσει τις φονικές επιδρομές στη Δυτική Όχθη - Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος: Η «ανθυγιεινή ζώνη» – Πώς να ενώσεις την κεντροαριστερά
Κόσμος 16.11.25

Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος: Η «ανθυγιεινή ζώνη» – Πώς να ενώσεις την κεντροαριστερά

Η κεντροαριστερά έχει βαρεθεί τόσο την «υγειονομική ζώνη» (Cordon sanitaire) όσο κανείς - Εν τέλει, για να ενώσει κανείς την αριστερά, αρκεί να απεικονίσει τη δεξιά ως πονηρή οπορτουνίστρια που δεν θα διστάσει να συνεργαστεί με την ακροδεξιά για να προωθήσει την ατζέντα της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»
«Ήταν τιμή μου» 16.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram από μια πρόσφατη συνάντησή της με τις αδερφές Καρντάσιαν στην Καλιφόρνια.

Σύνταξη
Ευρώπη πολλών ταχυτήτων: Οι μεγάλοι «παίκτες» της οικονομίας και η κατάταξη της Ελλάδας
Πάνω και κάτω 16.11.25

Οι μεγάλοι «παίκτες» της ευρωπαϊκής οικονομίας και το «σπριντ» της Ελλάδας για να… μην χάσει το τρένο

Στην Ευρώπη φιλοξενούνται μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο ανεπτυγμένες οικονομίες παγκοσμίως. Όμως, οι οικονομικές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν σημαντικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διευρύνονται.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Θα βοηθήσουν τη Σεούλ να κατασκευάσει πυρηνικά «επιθετικά» υποβρύχια – Φωτιά στην Κορεάτικη Χερσόνησο
Νέα εστία κλιμάκωσης 16.11.25

Φωτιά στην Κορεάτικη Χερσόνησο: Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν τη Σεούλ να κατασκευάσει πυρηνικά «επιθετικά» υποβρύχια

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία ΗΠΑ και Νότιας Κορέας - Πώς θα αντιδράσουν Βόρεια Κορέα και Κίνα - Ποιες χώρες διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θεωρεί τον Άνταμ Σάντλερ «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών»
Culture Live 16.11.25

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θεωρεί τον Άνταμ Σάντλερ «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών»

Οι δύο ηθοποιοί, Τιμοτέ Σαλαμέ και Άνταμ Σάντλερ βρέθηκαν στην εκδήλωση «Sandler x Chalamet», η οποία είχε ως κεντρική θεματική την καριέρα τους στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Skincare για 4χρονα – Το πρόβλημα με τα «δυστοπικά» προϊόντα περιποίησης που απευθύνονται σε παιδιά
Δερματολόγοι καταγγέλλουν 16.11.25

Skincare για 4χρονα – Το πρόβλημα με τα «δυστοπικά» προϊόντα περιποίησης που απευθύνονται σε παιδιά

Οι θεραπείες για νήπια και μεγαλύτερα παιδιά που προωθούνται από το μάρκετινγκ ή από διασημότητες περιγράφονται ως «γελοίες» και χωρίς οφέλη για το δέρμα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Ιταλία – Νορβηγία
Αθλητισμός & Σπορ 16.11.25

LIVE: Ιταλία – Νορβηγία

LIVE: Ιταλία – Νορβηγία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Νορβηγία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Στα μπαράζ η Ουκρανία του Γιάρεμτσουκ – «Απόλυτη» η Αγγλία
Προκριματικά Μουντιάλ 16.11.25

Στα μπαράζ η Ουκρανία του Γιάρεμτσουκ – «Απόλυτη» η Αγγλία

Η Ουκρανία νίκησε 2-0 την Ισλανδία και εξασφάλισε την παρουσία της στα μπαράζ για το επικείμενο Μουντιάλ, την ώρα που η Αγγλία τελείωνε το δικό της γκρουπ με 8/8 νίκες και γκολ 22-0...

Σύνταξη
Βολτεμάντε vs Ρουμενίγκε: Κι όμως έγινε, με αφορμή την «ηλίθια μεταγραφή»!
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Βολτεμάντε vs Ρουμενίγκε: Κι όμως έγινε, με αφορμή την «ηλίθια μεταγραφή»!

Ο επιθετικός της Νιούκαστλ Νικ Βολτεμάντε απάντησε στον Ρουμενίγκε που είχε χαρακτηρίσει τους Άγγλους «ηλίθιους» λόγω των 75 εκατ. ευρώ που δαπανήθηκαν για τον 23χρονο την τελευταία μέρα των μεταγραφών

Βάιος Μπαλάφας
Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη
Υποταγή και δουλοπρέπεια 16.11.25

Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη

Η Γκιλέν Μάξγουελ εκτίει ποινή είκοσι ετών για τον ρόλο της στην εμπορία εφήβων κοριτσιών για σεξουαλικούς σκοπούς από τον Τζέφρι Έπσταϊν – και η ειδική μεταχείρισή της προκαλεί έναν χορό εικασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εξωπραγματική φωτογραφία απαθανατίζει ελεύθερη πτώση με φόντο την επιφάνεια του Ήλιου
Η Πτώση του Ίκαρου 16.11.25

Εξωπραγματική φωτογραφία απαθανατίζει ελεύθερη πτώση με φόντο την επιφάνεια του Ήλιου

Η εικόνα, με τίτλο «Η Πτώση του Ίκαρου», είναι ένα οπτικό τρικ που δείχνει μια ανθρώπινη σιλουέτα να χάνεται σε ένα κίτρινο ψυχεδελκό μοτίβο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ισραήλ: Ο αρχηγός των IDF λέει ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να καταλάβουν εδάφη πέρα από την «Κίτρινη Γραμμή»
Δηλώσεις Ζαμίρ 16.11.25

Ο αρχηγός των IDF λέει ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να καταλάβουν εδάφη πέρα από την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ είναι αντίθετο στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους - Τι είπε για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 16.11.25

LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός

LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καλαμάτα – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Volleyleague Ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Πρώην σταρ της Disney προκαλεί αντιδράσεις με εφαρμογή ΑΙ που σου επιτρέπει να μιλάς με νεκρούς συγγενείς
Δυστοπία 16.11.25

Πρώην σταρ της Disney προκαλεί αντιδράσεις με εφαρμογή ΑΙ που σου επιτρέπει να μιλάς με νεκρούς συγγενείς

O ηθοποιός Κάλουμ Ουόρθι, ο οποίος είναι συνιδρυτής της εταιρείας ΑΙ, έγραψε για την νέα εφαρμογή: «Τι θα γινόταν αν οι αγαπημένοι μας που έχουμε χάσει μπορούσαν να γίνουν μέρος του μέλλοντος μας;».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναθηναϊκός – Άρης Betsson 82-77: Με την… ψυχή στο στόμα και την κλάση του Ναν
Μπάσκετ 16.11.25

Παναθηναϊκός – Άρης Betsson 82-77: Με την… ψυχή στο στόμα και την κλάση του Ναν

Ο εξαιρετικός Άρης Betsson δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό και έκανε ντέρμπι το ματς του ΟΑΚΑ, ωστόσο η κλάση του Ναν στο φινάλε «καθάρισε» τη νίκη για τους «πράσινους» για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
