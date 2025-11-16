Ακύρωση δημοπρασίας αντικειμένων του Ολοκαυτώματος μετά από κατακραυγή

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας δήλωσε την Κυριακή ότι μια «προσβλητική» δημοπρασία αντικειμένων του Ολοκαυτώματος στη Γερμανία ακυρώθηκε, μεταφέροντας πληροφορίες από τον Γερμανό ομόλογό του, μετά από παράπονα επιζώντων του Ολοκαυτώματος.

Ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι έκανε σχόλια στο X, λέγοντας ότι αυτός και ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βαντεφούλ «συμφώνησαν ότι ένα τέτοιο σκάνδαλο πρέπει να αποτραπεί», σύμφωνα με τον Guardian.

Ο κορυφαίος Πολωνός διπλωμάτης ευχαρίστησε τον Βαντεφούλ για την πληροφορία ότι η δημοπρασία ακυρώθηκε.

Am Montag sollen im Auktionshaus Felzmann (#Neuss) orig Judensterne, KZ-Abzeichen, Dokumente polnischer Kriegsgefangener & Zeugnisse v Shoah-Überlebenden versteigert werden. Das ist pietätlos & moralisch falsch. Diese Quellen gehören in Museen & Archive, nicht in Privatsammlungen pic.twitter.com/hm3fsEiyG9 — Ava (@Ben_Akiva) November 14, 2025

Οι επιζώντες του Ολοκαυτώματος καταγγέλλουν

Μια ομάδα επιζώντων του Ολοκαυτώματος είχε προηγουμένως καλέσει τον γερμανικό οίκο δημοπρασιών Felzmann να ακυρώσει την πώληση εκατοντάδων αντικειμένων του Ολοκαυτώματος που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένων επιστολών που είχαν γράψει κρατούμενοι και άλλων εγγράφων που ταυτοποιούν πολλά άτομα με το όνομά τους.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη δημοπρασία που είχαν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Auktionshaus Felzmann το πρωί της Κυριακής είχαν αφαιρεθεί μέχρι το μεσημέρι.

Ο οίκος δεν απάντησε αμέσως στις κλήσεις, το email και το μήνυμα που του στάλθηκαν την Κυριακή.

Η συλλογή των περισσότερων από 600 αντικειμένων που δημοπρατήθηκαν στο δυτικό Νέους, κοντά στο Ντίσελντορφ, περιελάμβανε επιστολές που έγραψαν κρατούμενοι από γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης στους αγαπημένους τους, καρτέλες της Γκεστάπο και άλλα έγγραφα των δραστών, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Skandal w Niemczech. Dom aukcyjny Felzmann w Neuss chce wystawić na sprzedaż dokumenty osobiste i pamiątki po ofiarach nazistowskich prześladowań z okresu 1933–1945.

📺#wPolsce24 | 🇵🇱 #TuJestPolska

Czytaj 👉 https://t.co/bCDX4WKZHWhttps://t.co/y2t7IT7Kqa — wPolsce24 🇵🇱 #TuJestPolska (@wPolscepl) November 16, 2025

Η δημοπρασία είχε τον τίτλο «Το Σύστημα του Τρόμου».

«Για τα θύματα της ναζιστικής δίωξης και τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος, αυτή η δημοπρασία είναι μια κυνική και αναιδής επιχείρηση που τους αφήνει εξοργισμένους και άφωνους», δήλωσε το Σάββατο ο Κρίστοφερ Χέμπνερ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Άουσβιτς, μιας ομάδας επιζώντων με έδρα το Βερολίνο.

«Η ιστορία τους και τα βάσανα όλων όσων διώχθηκαν και δολοφονήθηκαν από τους Ναζί εκμεταλλεύονται για εμπορικό κέρδος», πρόσθεσε.

An auction of items and documents from Holocaust victims was canceled a day before it was scheduled to take place in the German city of Neuss. Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski said he and his German counterpart Johann Wadephul «agreed that such a scandal must be… pic.twitter.com/u08d2lkox0 — DW News (@dwnews) November 16, 2025

Η επιτροπή δήλωσε ότι τα ονόματα των ατόμων ήταν αναγνωρίσιμα σε πολλά από τα έγγραφα.

Ο Χάουμπνερ δήλωσε ότι τα έγγραφα αυτά «ανήκουν στις οικογένειες των θυμάτων. Θα έπρεπε να εκτίθενται σε μουσεία ή σε εκθέσεις μνήμης και να μην υποβαθμίζονται σε απλά εμπορεύματα».

«Καλούμε τους υπεύθυνους του οίκου δημοπρασιών Felzmann να δείξουν κάποια στοιχειώδη ευπρέπεια και να ακυρώσουν τη δημοπρασία», πρόσθεσε.