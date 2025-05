Μέσα στον οίκο μόδας των ναζί: Όταν Εβραίοι έραβαν ρούχα πολυτελείας από τα υφάσματα των θυμάτων του Ολοκαυτώματος

«Από τους 200.000 που φυλακίστηκαν στο γκέτο του Λοτζ, στο τέλος του πολέμου είχαν μείνει ζωντανοί μόνο 10.000». Με αυτά τα λόγια, η Καρολίν Σουλάι περιγράφει το μέγεθος μιας ακόμης φρίκης του Β ‘ Παγκοσμίου Πολέμου με θύτες τους ναζί και θύματα τους Εβραίους. Μιας φρίκης που έκρυβε πολλά μικρά δράματα πίσω της – και ιστορίες που δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστές σε όλο τον κόσμο.

Ιστορίες που θέλει να κάνει γνωστές η έκθεση «The Fashion System. Clothing in Violence Strategies and Survival Tactics in the Lodz Ghetto» που πραγματοποιείται αυτή την περίοδο στο Λοτζ της Πολωνίας και επιμελείται η Καρολίν Σουλάι.

«Μέσα στο γκέτο δημιουργήθηκαν διάφορα τμήματα, που τα περισσότερα από αυτά ασχολούνταν με την δημιουργία ρούχων. Οι Εβραίοι που δούλευαν εκεί δεν το έκαναν επειδή το ήθελαν – το έκαναν για να ζήσουν, με αντάλλαγμα ένα πιάτο σούπα και την επιβίωσή τους» τονίζει η επιμελήτρια και συμπληρώνει: «Το γκέτο του Λοτζ ήταν ένα τεράστιο εργοστάσιο παραγωγής πολυτελών ρούχων, που τα έραβαν οι Εβραίοι από τα υφάσματα των θυμάτων του Ολοκαυτώματος».

Περίπου 50 χλμ, μακριά από το γκέτο, υπήρχε το στρατόπεδο εξόντωσης Κέλμνο – εκεί όπου υπολογίζεται ότι βρήκαν τον θάνατο περισσότεροι από 150.000 Εβραίοι. Αυτών τα ρούχα χρησιμοποιήθηκαν για να ραφτούν κοστούμια, φορέματα, καπέλα, ακόμα και εσώρουχα για την ελίτ του Γ’ Ράιχ.

«Πολύ λίγα πράγματα είναι γνωστά για αυτή την ιστορία φρίκης» δηλώνει η ιστορικός Τέχνης Άνα Σάντζουκ.

Το γκέτο του Λοτζ δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 1939, έναν μήνα μετά την εισβολή του Αδόλφου Χίτλερ στην Πολωνία και σύντομα έγινε το δεύτερο μεγαλύτερο στη ναζιστική Ευρώπη. Για δεκαετίες, η πόλη του Λοτζ ήταν η «πρωτεύουσα» των Τεχνών στη χώρα και οι ναζί συνειδητοποίησαν ότι θα μπορούσαν να βγάλουν κέρδος από αυτό.

Σύντομα μεταμορφώθηκε σε ένα εργοστάσιο καταναγκαστικής εργασίας, όπου περίπου 1.500 άνθρωποι δούλευαν σε δύο βάρδιες και τροφοδοτούσαν τη γερμανική αγορά.

Περίπου πέντε χρόνια αργότερα, 45.000 άνθρωποι είχαν πεθάνει μέσα στο γκέτο από τις αρρώστιες και την πείνα. Την ίδια ώρα άλλοι 140.000 είχαν δολοφονηθεί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης Κέλμνο και Άουσβιτς.

Η έκθεση, που θα διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο του 2026, βασίζεται στις εικόνες που έβγαλε ο φωτογράφος και υπεύθυνος προπαγάνδας του γκέτο του Λοτζ Βάλτερ Γκενεβάιν, προκειμένου να δείχνουν στον λαό της Γερμανίας πόσο αρμονικά δούλευαν όλοι και όλα κάτω από το καθεστώς τους. Οκτώ δεκαετίες αργότερα είναι εδώ για να μας θυμίσουν τη φρίκη των ναζί και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.