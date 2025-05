Ναζιστική Γερμανία – Τι θα κάνατε αν οι άνθρωποι που αγαπάτε άρχιζαν να υποστηρίζουν ιδέες που μισείτε;

Το προφητικό μυθιστόρημα της Sally Carson, που δημοσιεύτηκε χρόνια πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αποτυπώνει την αυγή της ναζιστικής τυραννίας σε μια μικρή γερμανική πόλη και παραμένει επίκαιρο μέχρι σήμερα.

Ογδόντα χρόνια μετά τη VE Day, ο ενθουσιασμός για το μυθιστόρημα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου παραμένει αμείωτος. Η ζήτηση για ιστορίες της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του πολέμου, πάντα υγιής, έχει διογκωθεί ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση του λυρικού All the Light We Cannot See του Anthony Doerr, που τιμήθηκε με το βραβείο Πούλιτζερ το 2015 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε σειρά του Netflix.

Ιστορίες αγάπης, ιστορίες μάχης, ιστορίες κωδικοποιητών, ιστορίες αντίστασης, ιστορίες στρατοπέδων συγκέντρωσης – όλες έχουν προσγειωθεί στις λίστες των μπεστ σέλερ σε όλο τον κόσμο.

Και ενώ πολλοί μυθιστοριογράφοι σε αυτό το υποείδος έχουν αξιοποιήσει επιδέξια έγγραφα, επιστολές και μαρτυρίες οκτώ δεκαετιών, ο κόσμος είναι απίθανο να δει ποτέ ξανά, σε τόσο μεγάλη απόσταση, ένα νέο μυθιστόρημα βασισμένο σε προσωπικές εμπειρίες εκείνης της εποχής.

Αυτός είναι ένας λόγος που το Crooked Cross, που επανεκδίδεται αυτή την άνοιξη από την Persephone Books, είναι ένα τόσο εξαιρετικό ανάγνωσμα. Η συγγραφέας, η Sylvia «Sally» Carson, μια νεαρή Αγγλίδα, εμπνεύστηκε από τις επισκέψεις σε φίλους της στη Βαυαρία στις αρχές της δεκαετίας του 1930 να γράψει ένα μυθιστόρημα για την αυγή της ναζιστικής τυραννίας σε μια μικρή γερμανική πόλη.

Η Carson αποδείχθηκε εξαιρετικά προφητική για τη φρίκη που θα ερχόταν, και όμως μετά τον πρόωρο θάνατό της, το 1941, το μυθιστόρημά της βυθίστηκε στην αφάνεια.

