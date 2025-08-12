Σάλος για λεζάντα του Imperial War Museum: Ιστορικοί καταγγέλλουν ανακρίβεια σε έκθεση για το Ολοκαύτωμα

Το Imperial War Museum (IWM) απέρριψε τις εκκλήσεις για αλλαγή μιας λεζάντας στην έκθεση για το Ολοκαύτωμα, παρά την έντονη κριτική από διεθνώς αναγνωρισμένους ιστορικούς, οι οποίοι κάνουν λόγο για ιστορική ανακρίβεια, σύμφωνα με τον Guardian.

Η επίμαχη λεζάντα περιγράφει τους Νόμους της Νυρεμβέργης του 1935, αναφέροντας ότι οι ναζί όριζαν ποιος ήταν Εβραίος «ανάλογα με τον αριθμό εβραίων παππούδων που τηρούσαν τις αρχές του Ιουδαϊσμού» που είχε κάποιος, ακόμη κι αν το ίδιο άτομο δεν ασκούσε την θρησκεία. Ο ορισμός πυροδότησε έντονες αντιδράσεις, με τους επικριτές να τονίζουν ότι διαστρεβλώνει την πραγματική φύση της ναζιστικής νομοθεσίας και αλλοιώνει το ιστορικό της πλαίσιο.

«Σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου, ένα άτομο οριζόταν ως Εβραίος με βάση πόσοι από τους παππούδες του ήταν θρησκευόμενοι Εβραίοι, ακόμη κι αν το ίδιο δεν ήταν προσωπικά Εβραίος», αναφέρει η λεζάντα του IWM, σύμφωνα με τον Guardian.

Η εβραϊκή ταυτότητα σύμφωνα με τους Νόμους της Νυρεμβέργης

Σύμφωνα με το άρθρο του Guardian, ο διακεκριμένος ιστορικός Κρίστοφερ Μπράουνινγκ εξηγεί ότι οι Νόμοι της Νυρεμβέργης όριζαν την εβραϊκή ταυτότητα αποκλειστικά με βάση την καταγωγή και την επίσημη εγγραφή στην κοινότητα, χωρίς καμία σχέση με το αν κάποιος ασκούσε τη θρησκεία. Ο Τίμοθι Σνάιντερ επισημαίνει ότι «κανείς δεν σώθηκε επειδή δεν ήταν θρήσκος», προειδοποιώντας πως η τρέχουσα διατύπωση δημιουργεί την ψευδή εντύπωση ότι υπήρχαν «λιγότερο στοχοποιημένοι» Εβραίοι, ανάλογα με το επίπεδο πίστης τους.

Την κριτική ενίσχυσε και μία ακαδημαϊκός από τη Νέα Υόρκη, η οποία κατηγόρησε το μουσείο για «παραπλανητική» παρουσίαση, που μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι κάποιοι Εβραίοι εξαιρέθηκαν από τις διώξεις λόγω χαμηλής θρησκευτικής αφοσίωσης. «Δεν είναι ανεκτό ένας τέτοιος όρος να βρίσκεται σε δημόσια θέα», δήλωσε.

Η διευθύντρια του IWM, Κάρο Χάουελ, υπερασπίστηκε τη διατύπωση, λέγοντας ότι το μουσείο εξέτασε το ζήτημα αλλά επέλεξε να μην την αλλάξει, ώστε να μην διαταραχθεί η συνολική «ακεραιότητα» της έκθεσης. Υποστήριξε ότι άλλες ενότητες καθιστούν σαφές πως οι ναζί στοχοποίησαν όλους τους Εβραίους, ανεξαρτήτως θρησκευτικής πρακτική, σύμφωνα με τον Guardian.

Η υπόθεση δείχνει πόσο κρίσιμη είναι η ιστορική ακρίβεια στη δημόσια αφήγηση. Οι Νόμοι της Νυρεμβέργης βασίζονταν αποκλειστικά στη φυλετική καταγωγή, όχι στη θρησκευτική πρακτική. Η χρήση όρων που παραπέμπουν σε θρησκευτική αφοσίωση διαστρεβλώνει την ιστορική πραγματικότητα και μπορεί να οδηγήσει το κοινό σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Η στάση του Imperial War Museum

Παρά τις πιέσεις, το IWM διατηρεί τη θέση του ότι η έκθεση αποδίδει επαρκώς την πραγματικότητα του Ολοκαυτώματος και πως οι επιμέρους διαφορές ερμηνείας είναι αναπόφευκτες σε τόσο περίπλοκα ιστορικά θέματα.

Η διαμάχη ωστόσο συνεχίζεται, με τους επικριτές να ζητούν μεγαλύτερη ιστορική ακρίβεια και σαφήνεια σε εκθέσεις που διαμορφώνουν τη συλλογική μνήμη για ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια του 20ού αιώνα.