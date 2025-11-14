Οι εμπειρογνώμονες για την πυρκαγιά στον ναό Γιονγκίνγκ, στην Ανατολική Κίνα, εξέδωσαν την Πέμπτη μια δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι οι προκαταρκτικές έρευνες υποδεικνύουν ότι η πυρκαγιά της Τετάρτης προκλήθηκε από την ακατάλληλη χρήση θυμιάματος και κεριών από έναν επισκέπτη.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς, ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι θα ληφθούν επίσης ολοκληρωμένα μέτρα για την εξάλειψη όλων των τύπων κινδύνων και απειλών.

Η τοπική κυβέρνηση της κοινότητας Φένγκχουάνγκ στην Ανατολική Κίνα, εξέδωσε δήλωση το βράδυ της Τετάρτης, αναφέροντας ότι στις 11:24 π.μ. της ίδιας ημέρας ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα κτίριο παραδοσιακού στιλ στο βουνό Φενγκχουάνγκ.

A fire broke out yesterday at Yongqing Temple in Zhangjiagang, Jiangsu, China, destroying the Wenchang Pavilion. The pavilion that burned was a modern reconstruction, not the original ancient structure, but it was still a striking part of the temple complex. Other parts of the… pic.twitter.com/6wUjul7cL0 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 13, 2025

Η Κίνα ξεκαθαρίζει πως το κτίριο ήταν ρέπλικα

Οι πυροσβεστικές αρχές οργάνωσαν άμεσα τις προσπάθειες κατάσβεσης και οι φλόγες έχουν πλέον σβήσει, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης στο WeChat. Η δήλωση ανέφερε επίσης ότι η πυρκαγιά δεν επηρέασε τις γύρω δασικές περιοχές και ότι η αιτία της πυρκαγιάς διερευνάται.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν από χρήστες του διαδικτύου έδειξαν ότι ένα πολυώροφο κτίριο-περίπτερο μέσα στο ναό Γιονγκίνγκ στο βουνό Φενγκχουάνγκ τυλίχθηκε στις φλόγες από την κορυφή μέχρι τη βάση, σύμφωνα με την εφημερίδα China Youth Daily που δημοσίευσε την είδηση.

Ο ναός τύπου «περίπτερο» που υπέστη ζημιές από την πυρκαγιά χτίστηκε τον Οκτώβριο του 2009 και δεν περιείχε πολιτιστικά κειμήλια, σύμφωνα με τη δήλωση.

Η δήλωση διευκρίνισε ότι «όλα τα κτίρια εντός του συγκροτήματος του ναού Γιονγκίνγκ είναι σύγχρονες κατασκευές χωρίς αρχαία δομικά υπολείμματα και ότι ο ναός δεν σχετίζεται με τους «τετρακόσιους ογδόντα ναούς των Νότιων Δυναστειών (420-589)». Μάλιστα ξεκαθαρίζεται πως παρότι το συγκρότημα χτίστηκε πριν από 1.500 χρόνια, οι ναοί (πλην των 480 ναών των Νότιων Δυναστειών) είναι ανακατασκευασμένοι μετά από φωτιά το 1950.