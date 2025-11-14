newspaper
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.11.2025 | 21:01
Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Κίνα: Ναός μοναστικού συγκροτήματος 1.500 ετών έγινε στάχτη από κακή χρήση θυμιατών και κεριών [βίντεο]
Κόσμος 14 Νοεμβρίου 2025 | 00:15

Κίνα: Ναός μοναστικού συγκροτήματος 1.500 ετών έγινε στάχτη από κακή χρήση θυμιατών και κεριών [βίντεο]

Σύμφωνα με τα κινεζικά ΜΜΕ, ο ναός δεν ήταν 1.500 ετών, αλλά σύγχρονος. Οι πρώτες πληροφορίες από την έρευνα υποδεικνύουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από θυμιάματα και κεριά

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Spotlight

Οι εμπειρογνώμονες για την πυρκαγιά στον ναό Γιονγκίνγκ, στην Ανατολική Κίνα, εξέδωσαν την Πέμπτη μια δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι οι προκαταρκτικές έρευνες υποδεικνύουν ότι η πυρκαγιά της Τετάρτης προκλήθηκε από την ακατάλληλη χρήση θυμιάματος και κεριών από έναν επισκέπτη.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς, ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι θα ληφθούν επίσης ολοκληρωμένα μέτρα για την εξάλειψη όλων των τύπων κινδύνων και απειλών.

Η τοπική κυβέρνηση της κοινότητας Φένγκχουάνγκ στην Ανατολική Κίνα, εξέδωσε δήλωση το βράδυ της Τετάρτης, αναφέροντας ότι στις 11:24 π.μ. της ίδιας ημέρας ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα κτίριο παραδοσιακού στιλ στο βουνό Φενγκχουάνγκ.

Η Κίνα ξεκαθαρίζει πως το κτίριο ήταν ρέπλικα

Οι πυροσβεστικές αρχές οργάνωσαν άμεσα τις προσπάθειες κατάσβεσης και οι φλόγες έχουν πλέον σβήσει, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης στο WeChat. Η δήλωση ανέφερε επίσης ότι η πυρκαγιά δεν επηρέασε τις γύρω δασικές περιοχές και ότι η αιτία της πυρκαγιάς διερευνάται.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν από χρήστες του διαδικτύου έδειξαν ότι ένα πολυώροφο κτίριο-περίπτερο μέσα στο ναό Γιονγκίνγκ στο βουνό Φενγκχουάνγκ τυλίχθηκε στις φλόγες από την κορυφή μέχρι τη βάση, σύμφωνα με την εφημερίδα China Youth Daily που δημοσίευσε την είδηση.

Ο ναός τύπου «περίπτερο» που υπέστη ζημιές από την πυρκαγιά χτίστηκε τον Οκτώβριο του 2009 και δεν περιείχε πολιτιστικά κειμήλια, σύμφωνα με τη δήλωση.

Η δήλωση διευκρίνισε ότι «όλα τα κτίρια εντός του συγκροτήματος του ναού Γιονγκίνγκ είναι σύγχρονες κατασκευές χωρίς αρχαία δομικά υπολείμματα και ότι ο ναός δεν σχετίζεται με τους «τετρακόσιους ογδόντα ναούς των Νότιων Δυναστειών (420-589)». Μάλιστα ξεκαθαρίζεται πως παρότι το συγκρότημα χτίστηκε πριν από 1.500 χρόνια, οι ναοί (πλην των 480 ναών των Νότιων Δυναστειών) είναι ανακατασκευασμένοι μετά από φωτιά το 1950.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα

Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μήνυμα Μερτς στον Ζελένσκι να σταματήσουν οι ροές νεαρών Ουκρανών στη Γερμανία
Προσφυγικό 13.11.25

Μήνυμα Μερτς στον Ζελένσκι να σταματήσουν οι ροές νεαρών Ουκρανών στη Γερμανία

Ο Φρίντριχ Μερτς απηύθυνε αυστηρό μήνυμα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τους νεαρής ηλικίας Ουκρανούς πρόσφυγες που καταφθάνουν στη χώρα του καθώς και για την διαφθορά στην

Σύνταξη
Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σορός ομήρου από τη Γάζα παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό
Όπως αναμενόταν 13.11.25

Σορός ομήρου από τη Γάζα παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό - Μεταφέρεται στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις IDF

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις στη Γάζα συνεχίζουν τις έρευνες σε συντρίμμια κτιρίων για τον εντοπισμό των σορών ομήρων βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας

Σύνταξη
Αδόλφος Χίτλερ: Επιστήμονες κατέρριψαν τον μύθο ότι ο παππούς του ήταν Εβραίος
Πώς το κατάφεραν 13.11.25

Επιστήμονες κατέρριψαν τον μύθο ότι ο παππούς του Χίτλερ ήταν Εβραίος

Είναι η πρώτη φορά που αναλύεται το γονιδίωμα του Αδόλφου Χίτλερ, είπε η Τούρι Κινγκ, γενετίστρια στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ, στη δυτική Αγγλία, και επικεφαλής της επιστημονικής μελέτης

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: «Φτάσατε στην Κόλαση» – Μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, βασανίστηκαν, λέει ΜΚΟ
Έκθεση HRW 13.11.25

«Φτάσατε στην Κόλαση»: Μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, βασανίστηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ

Σε έκθεση του HRW καταγράφεται η μεταφορά 252 Βενεζουελάνων τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου στη γιγαντιαία φυλακή υψίστης ασφαλείας Cecot στο Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών
Κόσμος 13.11.25

Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών - 11 συλλήψεις

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν διαδρομές και επαφές σε Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού και Ισπανία για να μετακινήσουν τα παιδιά και να τους βγάλουν πλαστά έγγραφα ενόψει της μεταφοράς τους στη Γαλλία.

Σύνταξη
Τραμπ: Το ποσοστό αποδοκιμασίας του έχει ανέβει στο 58% – Δημοσκόπηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ
Δείτε αναλυτικά 13.11.25

Το ποσοστό αποδοκιμασίας του Τραμπ έχει ανέβει στο 58% - Δημοσκόπηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Δημοσκόπηση «χαστούκι» για τον Ντόναλντ Τραμπ - Το 44% των Δημοκρατικών δηλώνουν «πολύ ενθουσιασμένοι» για να ψηφίσουν στις αμερικάνικες ενδιάμεσες εκλογές - Ο ρόλος της νίκης Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νόρμαν Φίνκελσταϊν: Η Γάζα έχει πια εξαφανιστεί
Κόσμος 13.11.25

Νόρμαν Φίνκελσταϊν: Η Γάζα έχει πια εξαφανιστεί

Πριν την ομιλία του στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ο καθηγητής και συγγραφέας μίλησε σε δημοσιογράφους για το μέλλον της Γάζας, την καταστολή στα αμερικανικά πανεπιστήμια και την εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γάζα: Το Ισραήλ έχει παραβιάσει την εκεχειρία 282 φορές – Παραμένει κλειστό το πέρασμα Ζικίμ
Δραματική κατάσταση 13.11.25

Το Ισραήλ έχει παραβιάσει την εκεχειρία στη Γάζα 282 φορές - Παραμένει κλειστό το πέρασμα Ζικίμ

Τι καταγγέλλουν οι Παλαιστίνιοι - Παρά την ανακοίνωση του Ισραήλ για το άνοιγμα του περάσματος Ζικίμ, αυτό δεν έχει ανοίξει - Μεγάλες οι ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Σημαντική η γεωπολιτική της θέση
Διπλωματία 14.11.25

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Σημαντική η γεωπολιτική της θέση

Τι είπε η Γκίλφοϊλ για το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην απεξάρτηση από Κίνα και Ρωσία και τα τουρκικά F-35. Χαρακτήρισε τον Τραμπ πρόεδρο της ειρήνης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αταμάν: «Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία δουλειά που έφερε τον Φαρίντ»
Euroleague 14.11.25

Αταμάν: «Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία δουλειά που έφερε τον Φαρίντ»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε σχετικά εύκολα τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, με τον Εργκίν Αταμάν στέκεται στην προσθήκη του Κένεθ Φαρίντ, που όπως και κόντρα στην Παρί ήταν καταλυτικός στη νίκη των πράσινων.

Σύνταξη
«Όλες οι ντουλάπες είναι έξω» – Νέα στοιχεία για τη διάρρηξη στον Αγ. Δημήτριο, αναζητούνται οι δράστες
Ελλάδα 14.11.25

«Όλες οι ντουλάπες είναι έξω» – Νέα στοιχεία για τη διάρρηξη στον Αγ. Δημήτριο, αναζητούνται οι δράστες

Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να αναζητούν τους δράστες της διάρρηξης, οι οποίοι ευθύνονται και για τον τραυματισμό τριών στελεχών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σύνταξη
Η Αγγλία νίκησε τη Σερβία (2-0) και έστειλε στα μπαράζ την Αλβανία (1-0) – Στο Μουντιάλ η Γαλλία (4-0)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Η Αγγλία νίκησε τη Σερβία (2-0) και έστειλε στα μπαράζ την Αλβανία (1-0) – Στο Μουντιάλ η Γαλλία (4-0)

Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο η Αγγλία νίκησε με 2-0 τη Σερβία και η Αλβανία που επικράτησε με 1-0 στην Ανδόρα πάει μπαράζ. Θέση στο Μουντιάλ έκλεισε και μαθηματικά η Γαλλία με το 4-0 επί της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δημοπρατεί κειμήλια του Dawson’s Creek για να πληρώσει τη θεραπεία καρκίνου
«Είναι η στιγμή» 13.11.25

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δημοπρατεί κειμήλια του Dawson’s Creek για να πληρώσει τη θεραπεία καρκίνου

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ του Dawson's Creek βγάζει στο σφυρί συλλεκτικά αντικείμενα από την καριέρα του για να καλύψει μέρος των εξόδων της θεραπείας του για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λάθη και παραλείψεις για το μπάζωμα στα Τέμπη – «Κανείς δεν ξέρει ποιος έδωσε τις εντολές» λέει η ΕΔΑΠΟ
ΕΔΑΠΟ 13.11.25

Λάθη και παραλείψεις για το μπάζωμα στα Τέμπη - «Κανείς δεν ξέρει ποιος έδωσε τις εντολές»

Την απουσία κάποιου επίσημου εγγράφου για το μπάζωμα στο χώρο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη υπογραμμίζει η ΕΔΑΠΟ - Πότε γνώριζαν οι Αρχές ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Ο Ρουμπιάλες «έφαγε» αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του! – «Νόμιζα πως ήταν όπλο» (vid)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Ο Ρουμπιάλες «έφαγε» αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του! – «Νόμιζα πως ήταν όπλο» (vid)

Ο πρώην πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση επειδή φίλησε την αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας Τζένι Ερμόσο, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ
«Έντονη» 13.11.25

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ

Η εγκωμιαστική ανάρτηση της Λόρεν Σάντσεζ έρχεται μετά την παρουσία της ίδιας και του συζύγου της, Τζέφ Μπέζος, στο πάρτι γενεθλίων της Σίντνεϊ Σουίνι με θέμα το διάστημα.

Σύνταξη
Κιμ Γιονγκ Ουν: «Ναι» στη μετάδοση της Premier League με αυστηρούς όρους: Οι Νοτιοκορεάτες θα κόβονται στο μοντάζ!
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Ναι» στη μετάδοση της Premier League με αυστηρούς όρους: Οι Νοτιοκορεάτες θα κόβονται στο μοντάζ!

Μεταξύ άλλων οι αγώνες δεν θα μεταδίδονται ζωντανά αλλά μόνο μετά από αυστηρό μοντάζ προκειμένου να μην «περάσει» οτιδήποτε δεν εγκρίνει ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μην πυροβολείτε την Gen Z – Ηλικιακός ρατσισμός στον εργασιακό χώρο; Όχι, ευχαριστώ
Χάσμα γενεών 13.11.25

Μην πυροβολείτε την Gen Z – Ηλικιακός ρατσισμός στον εργασιακό χώρο; Όχι, ευχαριστώ

Πλάι στις σοβαρές έρευνες για τους εργαζόμενους της Gen Z, ανθούν κουτσομπολίστικου τύπου ρεπορτάζ, για το πόσο κακομαθημένη είναι η νέα γενιά. Τα ίδια λέγανε και για τις προηγούμενες, πριν γεράσουν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H αγορά εργασίας «στενεύει» και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στάσιμη
Μαύρα σύννεφα 13.11.25

H αγορά εργασίας «στενεύει» και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στάσιμη - Τα «στοιχήματα» μια νέας εποχής

Στασιμότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία παραμένει σε αρνητικό έδαφος. Η αγορά εργασίας «στενεύει» μετά την πανδημία και οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να βρουν προσωπικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οργασμική βεντέτα: Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς κάνουν σεξ στο South Park – «Ευχαριστώ για τους εφιάλτες»
«Τραύμα» 13.11.25

«Ω, αφεντικό, είναι τόσο μεγάλο» – Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς κάνουν σεξ στο South Park και ο εφιάλτης συνεχίζεται

Το South Park απασφάλισε και πλέον, ο πόλεμος της σατιρικής σειράς κινουμένων σχεδίων με τον Ντόναλντ Τραμπ περνάει σε άλλα επίπεδα μετά από την προβολή του πιο εξωφρενικού επεισοδίου που έχει προβληθεί. Ποτέ!

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία

LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιρλανδία – Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Μήνυμα Μερτς στον Ζελένσκι να σταματήσουν οι ροές νεαρών Ουκρανών στη Γερμανία
Προσφυγικό 13.11.25

Μήνυμα Μερτς στον Ζελένσκι να σταματήσουν οι ροές νεαρών Ουκρανών στη Γερμανία

Ο Φρίντριχ Μερτς απηύθυνε αυστηρό μήνυμα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τους νεαρής ηλικίας Ουκρανούς πρόσφυγες που καταφθάνουν στη χώρα του καθώς και για την διαφθορά στην

Σύνταξη
LIVE: Γαλλία – Ουκρανία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Γαλλία – Ουκρανία

LIVE: Γαλλία – Ουκρανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλλία – Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Αγγλία – Σερβία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Αγγλία – Σερβία

LIVE: Αγγλία – Σερβία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αγγλία – Σερβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο