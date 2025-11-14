O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος

O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης παρευρέθηκε στην εκδήλωση για τον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, η οποία, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, βράβευσε τον κ. Μώραλη για τη στήριξη του Δήμου Πειραιά στο έργο και στις δράσεις της.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, παραλαμβάνοντας την τιμητική διάκριση από τον Πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος και Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Σταύρο Βοϊδονικόλα, υπογράμμισε τη σημασία της ημέρας και τη στήριξη της πόλης προς τους αποστράτους και τους εν ενεργεία Αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος.

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λιμενικού Σώματος, σε συνεργασία με τον γνωστό τραγουδοποιό Βασίλη Λέκκα, παρουσιάζοντας τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών.

Επίσης, η Ορχήστρα Εγχόρδων Νέων του Δημοτικού Ωδείου Πειραιά, υπό τη διεύθυνση της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου Πειραιά, μαέστρο Σταυρούλας Μεντή, προσέφερε ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Ο εορτασμός για την Ημέρα των Αποστράτων του Λιμενικού Σώματος στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ήταν μια όμορφη εκδήλωση, στην οποία τιμήθηκαν οι άνθρωποι που υπηρετούν με αφοσίωση και θυσία την πατρίδα μας. Η παραχώρηση του θεάτρου ήταν το ελάχιστο που μπορούσαμε να προσφέρουμε ως δήμος, ως ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης για την πολύτιμη προσφορά τους.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος και Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, φίλο Σταύρο Βοϊδονικόλα, για το σημαντικό του έργο στη Ένωση.

Η συνεργασία μας ξεκίνησε το 2014 στην πρώτη μας θητεία στον «Πειραιά Νικητή», όπου διετέλεσε Αντιδήμαρχος και συνεχίζεται εποικοδομητικά μέχρι σήμερα. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό και έντιμο άνθρωπο, ο οποίος προσφέρει σημαντικό έργο τόσο στην Ένωση όσο και στην πόλη του Πειραιά.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο και την Ένωση για την τιμητική διάκριση. Ο Δήμος Πειραιά θα συνεχίσει να είναι πάντα αρωγός στο έργο των αποστράτων και του Λιμενικού Σώματος».

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, σε δήλωσή του, σημείωσε:

«Καλωσορίσαμε όλους τους φίλους του Λιμενικού Σώματος και ιδιαίτερα τους αποστράτους, τα στελέχη που με την πορεία και την προσφορά τους τίμησαν την πατρίδα και την κοινωνία. Νιώθουμε υπερήφανοι που ανήκουμε σε αυτό το Σώμα και δεν αισθανθήκαμε ούτε στιγμή ότι έχουμε απομακρυνθεί. Το στηρίζουμε και μάς στηρίζει. Η συμβολή του Λιμενικού Σώματος στην κοινωνία και στο έθνος είναι πραγματικά ανεκτίμητη.

Σε δύσκολες περιόδους, όπως αυτές που διανύουμε, οι εορτασμοί αυτοί έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναδεικνύουν τις πολιτιστικές μας ευαισθησίες και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του λαού μας. Ο Πειραιάς, ως επίκεντρο της ναυτιλίας, αποτελεί μια μεγάλη «αγκαλιά» για την κοινωνία των Λιμενικών. Είμαστε όλοι δίπλα στην πόλη, όπως και η πόλη είναι δίπλα μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Πειραιά, φίλο, Γιάννη Μώραλη, ο οποίος στέκεται πάντα αρωγός όχι μόνο στους αποστράτους, αλλά συνολικά στο Λιμενικό Σώμα».