Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 14.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Σήμερα κάπως χαλαρώνει η φάση, άρα μπορείς να ασχοληθείς απρόσκοπτα με όσα έχεις βάλει στο πρόγραμμα. Τακτοποίησε και τις υποθέσεις που επείγουν για να σταματήσουν να σου ασκούν πίεση. Μήπως λοιπόν είναι προτιμότερο το να διαχωρίσεις το σημαντικότερο από το λιγότερο σημαντικό και να τα βάλεις σε σειρά προτεραιότητας;
DON’TS: Μη διστάσεις να ξεσπάσεις κάπου δημιουργικά το άγχος σου. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, καθώς αυτό δεν θα σε βοηθήσει καθόλου στο να προχωρήσεις τα πράγματα που θέλεις. Όμως μην τα κυνηγάς με τρόπο χαωμένο. Μην προσπαθήσεις να χρυσώσεις το χάπι στα άτομα που ενδεχομένως πλήγωσες το προηγούμενο διάστημα.
Ταύρος
DO’S: Αφού η ατμόσφαιρα γύρω σου φαίνεται να χαλαρώνει, σου προτείνω να βάλεις κι εσύ με την σειρά σου στο πρόγραμμα πράγματα που σε χαλαρώνουν. Άλλωστε πρέπει να κάνεις κάτι για να βελτιώσεις τη διάθεσή σου, σωστά; Στα επαγγελματικά, δέξου με χαρά την υποστήριξη που θέλουν να σου δώσουν ορισμένοι συνάδελφοί σου.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από κάποια κομμάτια της δουλειάς που προχωράνε μεν, δύσκολα δε, καθώς πρέπει να εστιάσεις στο θετικό της υπόθεσης. Μη μοιράζεσαι τα πάντα, αν δεν το θες, αλλά μην τα αφήνεις να σου δημιουργούν τύψεις. Μη διστάσεις λοιπόν να πετάξεις από πάνω σου οποιαδήποτε ανάμνηση σε φέρνει σε δύσκολη θέση.
Δίδυμοι
DO’S: Επειδή είσαι σε μια καλύτερη ψυχολογική κατάσταση τώρα, σου προτείνω να κάνεις πράγματα που μπορούν να τη διαφυλάξουν ή- ακόμα καλύτερα- να την ενισχύσουν. Στα επαγγελματικά, τα πάντα βγαίνουν πιο smooth, άρα κάνε κι εσύ τη δουλειά σου γρήγορα μεν, χαλαρά δε. Διαχειρίσου με προσοχή τις λεπτομέρειες που συναντάς.
DON’TS: Μην κινείσαι βιαστικά, γιατί έτσι μπορεί να χάσεις από τα μάτια σου πιθανές λύσεις σε κάποια από τα προβλήματα που σε ταλαιπωρούν. Μη διστάσεις να τα συζητήσεις με τους έμπιστους φίλους και συνεργάτες σου. Αρκεί βέβαια να μην επηρεαστείς από τα βαριά συναισθήματα που αυτές οι κουβέντες θα φέρουν. Μήπως να τα δουλέψεις λίγο;
Καρκίνος
DO’S: Μιας και που όλοι και όλα γύρω σου ηρεμούν, γιατί δεν προσπαθείς να αλλάξεις τρόπο σκέψης; Δεν έχεις καταλάβει ότι ο τωρινός δεν σε ευνοεί; Βγάλε το δημιουργικό σου κομμάτι και χρησιμοποίησε το κυρίως στα ερωτικά και στα επαγγελματικά. Κινήσου με άνεση γενικώς σήμερα. Προσπάθησε όμως να βελτιώσεις τα επικοινωνιακά σου skills.
DON’TS: Μην αγνοείς τις σκέψεις περί νέων πραγμάτων που θέλεις να ξεκινήσεις. Απλά μην κάνεις αυτή την εκκίνηση τώρα, διότι είμαστε υπό την επήρεια του ανάδρομου Ερμή, σωστά; Μην κωλώσεις να κλείσεις όμως τα κεφάλαια που πρέπει οπωσδήποτε να κλείσουν. Μην επηρεαστείς από τα χαζά σκηνικά που μπορεί να προκύψουν στη δουλειά σου.
Λέων
DO’S: Προσπάθησε να βρεις τι πρέπει να αλλάξεις, ώστε να επαναφέρεις το ασφαλές κλίμα στην καθημερινότητα. Σήμερα πρόκειται για χαλαρή μέρα, άρα μπορείς να ασχοληθείς άνετα με αυτό. Γιατί δεν προσπαθείς να επαναφέρεις και τις χαμένες σου ισορροπίες; Ανάλυσε ψύχραιμα και προσεκτικά τις πληροφορίες που έχεις στα χέρια σου.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις δύσκολες συζητήσεις που θα προκύψουν, ακόμα κι αν μέσω αυτών θυμηθείς λάθη που έκανες. Ωστόσο επειδή σε όλους αξίζει μία δεύτερη ευκαιρία, μη διστάσεις να δείξεις στην άλλη πλευρά ότι έχεις καταλάβει το λάθος σου και κάνεις ό,τι μπορείς για να το διορθώσεις. Κοίτα όμως αυτή η δήλωση να είναι αληθινή.
Παρθένος
DO’S: Σήμερα μπορείς να δεις με χαλαρό μάτι κάποια γεγονότα και τις εξελίξεις αυτών, καθώς φαίνεται να είναι υπέρ σου. Γενικώς μπορείς να είσαι και πιο αισιόδοξος. Ωστόσο καλό θα ήταν να είσαι και πιο παρατηρητικός, καθώς έτσι θα μπορέσεις να εντοπίσεις τις πρακτικές λύσεις που πλανώνται στην ατμόσφαιρα σχετικά με τα θέματά σου.
DON’TS: Μην αγνοείς άλλο τις προβληματικές διαπροσωπικές σχέσεις που έχεις, καθώς με πολύ απλές κινήσεις μπορείς να τις φέρεις στα ίσια τους. Μη διστάσεις να κλείσεις εντελώς κάποιες πόρτες, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσουν να ανοίξουν ορισμένες καινούργιες και ίσως να είναι και πιο ωφέλιμες. Είναι δύσκολο; Ναι! Πρέπει να γίνει; Επίσης ναι!
Ζυγός
DO’S: Συνέχισε να παίρνεις αποστάσεις, προκειμένου να κάνεις τις δουλίτσες σου με ηρεμία. Μπορείς να δουλέψεις μόνος σου και να απαγορέψεις στον οποιονδήποτε να μπλεχτεί στα χωράφια σου. Ανάλυσε προσεκτικά τις λεπτομέρειες που εντοπίζεις γύρω σου. Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια, μόνο όμως από αυτούς που εμπιστεύεσαι αληθινά.
DON’TS: Αν σε ενδιαφέρει να διεκδικήσεις ένα έξτρα εισόδημα, τότε μην ανακοινώσεις τις συναντήσεις/ συζητήσεις που κάνεις σχετικά με τα επαγγελματικά- οικονομικά. Μη δώσεις έκταση στις κουβέντες που κάνεις με το αμόρε, καθώς μάλλον θα σε πληγώσουν. Μη διστάσεις να το δουλέψεις όμως αυτό λίγο, ώστε να πάψει να σου συμβαίνει.
Σκορπιός
DO’S: Θέλεις να προχωρήσεις τους επαγγελματικούς σου στόχους μεν, έχεις αδούλευτες ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με αυτούς δε. Μήπως να εστιάσεις σε αυτό λοιπόν, μιας και η μέρα προσφέρεται για κάτι χαλαρό; Αφιέρωσε ποιοτικό χρόνο στους δικούς σου ανθρώπους. Χαλάρωσε, ώστε να μπορέσεις να οργανώσεις τις κινήσεις σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να κινηθείς συγκεκριμένα, αν θες να ξεκαθαρίσει το τοπίο ευκολότερα. Σε αυτό πάντως ίσως σε βοηθήσουν και οι φίλοι σου. Μην είσαι έντονος στις συζητήσεις που κάνεις. Μη γίνεις αντιδραστικός λοιπόν στις απαντήσεις σου, απλά και μόνο για να δείξεις ότι πληγώθηκες από τα διάφορα που άκουσες, σωστά;
Τοξότης
DO’S: Εστίασε στην ηρεμία σου. Οπότε απομονώσου λίγο, ώστε να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου ανενόχλητος. Βελτίωσε τα κομμάτια που νιώθεις πως είναι απαιτητικά και ίσως να σου προκαλέσουν πρόβλημα στην συνέχεια. Διαφύλαξε την καλή σου ψυχολογία, προκειμένου να μπορέσεις να βρεις ωφέλιμες λύσεις στα προβλήματά σου.
DON’TS: Στα ερωτικά, δεν θέλω να απογοητευτείς από κάποια επίπονα θέματα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με τον τομέα αυτόν. Ωστόσο μην κωλώσεις να τα αντιμετωπίσεις με θάρρος. Αυτό βέβαια προϋποθέτει πως θα τα δεις με σοβαρό μάτι και θα σταματήσεις να πετάς χαρταετό. Αυτό μόνο αν θέλεις να τα επιλύσεις κάποτε, έτσι;
Αιγόκερως
DO’S: Νιώθεις χαλαρός, είναι χαλαρή και η μέρα, άρα εστίασε στο να δεις με διαφορετικό μάτι κάποια σκηνικά. Η οπτική γωνία που θα σου φανεί καλύτερη είναι αυτή που πρέπει και να υιοθετήσεις, σωστά; Έπειτα κάνε τη δουλειά σου ήρεμα και αποτελεσματικά. Αν συζητήσεις με έμπιστους φίλους και συνεργάτες, ίσως βρεις λύσεις σε κάποια ζόρια σου.
DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν τυχόν επανέλθουν απότομα κάποια παλιά και δυσάρεστα σκηνικά σχετικά με το σπίτι ή και την οικογένειά σου. Μην κολλήσεις λοιπόν στις παλιές πληγές που σου είχαν προκαλέσει αυτά, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις ποτέ να τα διαχειριστείς αποτελεσματικά. Δεν θέλει τόσο κόπο, αλλά θέλει τρόπο, σωστά;
Υδροχόος
DO’S: Κατάλαβε πως πρέπει να αφήσεις στην άκρη τις αχρειασιές με τις οποίες ασχολείσαι για να κρατάς το μυαλό σου απασχολημένο και να εστιάσεις μόνο στα σημαντικά. Στα επαγγελματικά, καλό είναι να εκμεταλλευτείς οποιαδήποτε ευκαιρία σου παρουσιαστεί. Προχώρα μπροστά με τα πλάνα σου, καθώς έχεις την εύνοια των ανώτερων. Τι φοβάσαι;
DON’TS: Μην ρίξεις τις δικές σου ευθύνες πάνω σε άλλους ανθρώπους. Κοινώς μην τους κατηγορήσεις άδικα, έτσι; Ταυτόχρονα μην φοβάσαι να μιλήσεις ξεκάθαρα. Μα καλά πού πήγε όλο το θάρρος σου; Έτσι θα μπορέσεις όχι μόνο να διορθώσεις τις βλακείες που έκανες κάποτε, αλλά και να βάλεις τα πάντα σε μια σωστή και λογική σειρά.
Ιχθύες
DO’S: Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για να κάνεις συζητήσεις με τους απέναντι οι οποίες μπορούν να λύσουν τις διαφορές σας. Έτσι θα μπορέσεις να βελτιώσεις το κλίμα γύρω σου. Προσπάθησε να πάρεις κάποια άτομα με το μέρος σου, αλλά απόφυγε να κρεμαστείς από πάνω τους ή να καίγεσαι τόσο για την άποψή τους.
DON’TS: Μην κοπιάζεις τόσο για πράγματα που μπορείς να διεκπεραιώσεις πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Στα ερωτικά, μην στεναχωρηθείς από κάποια σχόλια που ενδέχεται να σου γίνουν. Μην κωλώσεις λοιπόν κι εσύ με την σειρά σου να κλείσεις τα κεφάλαια αυτά που σε πονάνε, ώστε να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά με την ησυχία σου.
