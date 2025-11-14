DO’S: Σήμερα κάπως χαλαρώνει η φάση, άρα μπορείς να ασχοληθείς απρόσκοπτα με όσα έχεις βάλει στο πρόγραμμα. Τακτοποίησε και τις υποθέσεις που επείγουν για να σταματήσουν να σου ασκούν πίεση. Μήπως λοιπόν είναι προτιμότερο το να διαχωρίσεις το σημαντικότερο από το λιγότερο σημαντικό και να τα βάλεις σε σειρά προτεραιότητας;

DON’TS: Μη διστάσεις να ξεσπάσεις κάπου δημιουργικά το άγχος σου. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, καθώς αυτό δεν θα σε βοηθήσει καθόλου στο να προχωρήσεις τα πράγματα που θέλεις. Όμως μην τα κυνηγάς με τρόπο χαωμένο. Μην προσπαθήσεις να χρυσώσεις το χάπι στα άτομα που ενδεχομένως πλήγωσες το προηγούμενο διάστημα.