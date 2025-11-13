Λήμνος: Έναρξη λειτουργίας νέας μονάδας αφαλάτωσης

Ξεκίνησε η λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης στη Μύρινα του Δήμου Λήμνου, μέσω της οποίας διοχετεύονται στο δίκτυο της πόλης 600 κυβικά μέτρα 100% πόσιμου νερού ανά 24ωρο.

Η Δήμαρχος Λήμνου κα. Ελεονώρα Γεώργα συνοδευόμενη από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής κ. Ευάγγελο Χασάπη επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της μονάδας αφαλάτωσης, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής.

Σε δήλωσή της, η Δήμαρχος ανέφερε ότι από σήμερα και για πέντε μήνες διοχετεύονται στο δίκτυο της Μύρινας 600 κυβικά 100% πόσιμου νερού από την αφαλάτωση. Η κα. Γεώργα διευκρίνισε ότι ο καταναλωτής δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί οικονομικά, καθώς η λειτουργία της μονάδας χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Στο μεσοδιάστημα, πρόσθεσε η Δήμαρχος, κάποιες από τις γεωτρήσεις μας δεν θα λειτουργούν προσωρινά και έτσι θα επιτραπεί η αναπλήρωση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα.

«Συνεχίζουμε και εργαζόμαστε συστηματικά για να παραμείνει η αφαλάτωση στη Λήμνο» , πρόσθεσε η Δήμαρχος.

Η Δήμαρχος ευχαριστεί θερμά το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου, το οποίο εργάστηκε εντατικά στην κατεύθυνση υλοποίησης του έργου.

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Λήμνου