Για οικονομική ανακούφιση έκανε λόγο η Δήμαρχος Λήμνου

«Η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ κατά 30% σε νησιωτικούς Δήμους με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, είναι ένα αναπτυξιακό μέτρο που οι Δήμαρχοι των νησιωτικών Δήμων υποδεχόμαστε με ικανοποίηση» δήλωσε η Δήμαρχος Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα σχετικά με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργό για το ΦΠΑ.

Η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά άλλωστε υπήρξε επί σειρά ετών υψηλά στην ατζέντα των διεκδικήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών παραγωγικών φορέων, με την δήμαρχο να προσθέτει: «Ως Δήμαρχος, με τοποθετήσεις μου στην Επιτροπή Νήσων και Πολιτικής Συνοχής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, με δημόσιες τοποθετήσεις μου στα διάφορα fora και διά του τύπου, εξέφρασα την αναγκαιότητα εφαρμογής χαμηλότερων συντελεστών ΦΠΑ μεταφέροντας το δίκαιο αίτημα κατοίκων και τοπικής αγοράς.

Οικονομική βιωσιμότητα

Στο τελευταίο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. , αναφερόμενη στο ζήτημα, η δήμαρχος Λήμνου είχε αναφέρει: «Ο μειωμένος συντελεστής καθιερώθηκε στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής στήριξης των ακριτικών περιοχών μας, που φέρουν χαρακτηριστικά γεωγραφικής απομόνωσης. Τα οφέλη από το μέτρο είναι πολυδιάστατα και δύναται να συμβάλλουν στην οικονομική βιωσιμότητα, τη συγκράτηση του πληθυσμού, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων, καθώς και την τουριστική ανάπτυξη» ενώ κλείνοντας δήλωσε:

«Προσδοκάμε ότι η εφαρμογή του μέτρου θα προσφέρει οικονομική ανακούφιση στους κατοίκους των νησιών μας συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή προσπάθεια που επιχειρείται στους ακριτικούς μας τόπους που αντιμετωπίζουν σειρά δυσκολιών εξαιτίας της απόστασης από την ηπειρωτική χώρα».