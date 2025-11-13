«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν

Ο θάνατος του Όζι Όσμπορν συνεχίζει να συγκινεί το παγκόσμιο μουσικό στερέωμα, και ανάμεσα σε όσους επικοινώνησαν προσωπικά με την οικογένεια βρίσκεται και ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Σάρον, ο Τζακ και η Κέλι Όσμπορν μοιράστηκαν στο νέο επεισόδιο του The Osbournes Podcast ένα ηχητικό μήνυμα που τους άφησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του.

Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ

«Γεια σου, Σάρον, είμαι ο Ντόναλντ Τραμπ και ήθελα απλώς να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο», είπε ο πρόεδρος στο μήνυμα που έπαιξε η οικογένεια, πριν η φωνή του διακοπεί για λίγο. «Ο Όζι ήταν απίστευτος. Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Τον είχα συναντήσει μερικές φορές και θέλω να σου πω ότι ήταν μοναδικός σε κάθε του πτυχή και πολύ ταλαντούχος.

»Ήθελα λοιπόν απλώς να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Είναι μια δύσκολη στιγμή, το ξέρω. Ξέρω πόσο κοντά ήσασταν, και ό,τι μπορώ να κάνω… Να προσέχεις τον εαυτό σου. Δώσε χαιρετίσματα στην οικογένεια.»

«Ανεξάρτητα από το τι σκέφτεται ο καθένας για εκείνον, δεν ήταν υποχρεωμένος να τηλεφωνήσει. Το εκτιμούμε»

Ο θάνατος του θρυλικού Όζι Όσμπορν

Ο εμβληματικός τραγουδιστής των Black Sabbath έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου, στα 76 του. Η ιατροδικαστική έκθεση ανέφερε καρδιακή προσβολή ως κύρια αιτία, με έμφραγμα, στεφανιαία νόσο και Πάρκινσον να συμβάλλουν στον θάνατό του, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times.

Μετά την απώλεια, δεν άργησαν να εμφανιστούν δημόσια μηνύματα αγάπης και αναμνήσεις από συναδέλφους του, διάσημους φίλους και χιλιάδες θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Όταν το μήνυμα του Τραμπ τελείωσε, ο Τζακ Όσμπορν σχολίασε: «Ανεξάρτητα από το τι σκέφτεται ο καθένας για εκείνον, δεν ήταν υποχρεωμένος να τηλεφωνήσει. Το εκτιμούμε».



Η Σάρον Όσμπορν θυμήθηκε τη δική της εμπειρία με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο Celebrity Apprentice το 2010. «Τον γνώρισα μέσα από τη δουλειά και η εικόνα που έχω είναι ενός ανθρώπου ευγενικού, που ρωτούσε πάντα για τα παιδιά και μας αντιμετώπιζε με σεβασμό», είπε. «Το ίδιο και η Μελάνια — πάντα ζεστή και ευγενική».

Παρότι γνωρίζει ότι η αναφορά στον πρόεδρο των ΗΠΑ συχνά προκαλεί αντιδράσεις, η Σάρον ξεκαθάρισε: «Δεν είμαι Αμερικανίδα, δεν ψηφίζω, δεν έχω πολιτική τοποθέτηση εδώ. Μπορώ μόνο να μιλήσω για τον τρόπο που φέρθηκαν σε εμάς — και η στάση τους ήταν άψογη».

Η φωνή της έσπασε όταν πρόσθεσε: «Το ότι βρήκε χρόνο να το κάνει αυτό… σημαίνει πολλά».

Τους προηγούμενους μήνες, η Σάρον Όσμπορν είχε ήδη εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη της για το κύμα στήριξης που δέχεται μετά την απώλεια του συζύγου της: «Τα μηνύματα και οι αναρτήσεις σας με κρατούν όρθια. Δεν τα θεωρώ δεδομένα ούτε για μια στιγμή».