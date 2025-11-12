magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 12.11.2025]
Ημερήσια 12 Νοεμβρίου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 12.11.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Περιόρισε τις κρυφές σκέψεις, γιατί αυτές σε αποτρέπουν από το να χαλαρώσεις. Επίσης σταμάτα να τρώγεσαι με τα ρούχα σου μην τυχόν και παίζεται κάποιο παιχνίδι πίσω από την πλάτη σου. Απόφυγε να αρπαχτείς, αν σου γίνει έντονη ή αυστηρή κριτική, γιατί αυτό θα σου δημιουργήσει ανασφάλειες οι οποίες θα σε περιορίσουν χωρίς λόγο.

DON’TS: Επειδή η φάση ζορίζει, μην αφήνεις το παραμικρό να σε εκνευρίζει, γιατί δεν θα πας καλά. Μην περιμένεις να ασχοληθείς με κάτι για να σου φτιάξει η διάθεση. Ξεκίνα θετικά και αισιόδοξα από μόνος σου. Μην αφήνεις τίποτα στη μέση γιατί όλο και θα σε πιέζει αυτό. Μην αγχώνεσαι σχετικά με το αν θα προλάβεις ή όχι, αν έχεις πρόγραμμα.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προσπάθησε να φτιάξεις την ψυχολογία σου από νωρίς, γιατί διαφορετικά όλο και κάτι θα βρεις για να γκρινιάξεις και αυτό δεν θα αρέσει στους απέναντι. Αν θέλεις να ξεκολλήσουν τα πλάνα σου, τότε πρέπει να γίνεις λίγο πιο οργανωμένος στον τρόπο σου. Βέβαια πρέπει να δουλέψεις λίγο και με την υπομονή σου. Έτσι μόνο θα πας μπροστά.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη γίνεσαι αντιδραστικός, γιατί αυτό μπορεί να φέρει εντάσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ εσού και κάποιων συνεργατών σου. Μη βιαστείς να τους κατηγορήσεις, γιατί η ευθύνη βρίσκεται κάπου στη μέση. Παράλληλα μην ξεσπάσεις τα νεύρα σου όπου να’ ναι, γιατί νομίζεις πως έτσι θα ηρεμήσεις. Κάθε άλλο, θα έλεγα!

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Προσπάθησε να βελτιώσεις τις επικοινωνίες σου, γιατί θα αυτές βγουν με δυσκολία. Παρατήρησε τα πάντα γύρω σου και ειδικά στη δουλειά. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να κατανοήσεις εάν οι συνάδελφοί σου είναι καθαροί ή εάν έχουν απώτερους σκοπούς. Απόφυγε να πάρεις σημαντικές απαντήσεις σήμερα, γιατί σίγουρα αύριο θα τις ανακαλέσεις.

DON’TS: Μην πάρεις μέρος σε έντονες συζητήσεις, γιατί μέσα από αυτά που θα πεις εκεί ίσως εκτεθείς. Ωστόσο δεν είπαμε να φτάσεις στο σημείο που να σου δημιουργεί τρελό άγχος αυτό, έτσι; Μην είσαι σκληρός, αλλά ούτε και απόλυτος, γιατί ενδέχεται να βγάλεις τα λάθος συμπεράσματα. Μην είσαι απρόσεκτος και μην χάσεις την ψυχραιμία σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Διαχώρισε τόσο την θέση όσο και τις απόψεις σου. Με αυτό εννοώ πως πρέπει να αποφύγεις να πιέσεις τους απέναντι να ασπαστούν ντε και καλά τα δικά σου πιστεύω. Δώσε περιθώριο στους απέναντι και χώρο να αναπνεύσουν. Από την άλλη, μεγάλη προσοχή απαιτούν τα οικονομικά σου, καθώς όλο και κάτι έκτακτο θα προκύψει και εκεί πέρα.

DON’TS: Μην αφήσεις την περίεργη διάθεση που έχεις από το πρωί να χαλάσει την πορεία ολόκληρης της μέρας σου. Μην χάσεις την υπομονή σου εξαιτίας αυτών που προκύπτουν. Ταυτόχρονα μην αφήσεις τις συζητήσεις που θα γίνουν μέσα στη μέρα να εξελιχθούν σε καυγάδες λόγω του ότι υπάρχουν αρκετές διαφορετικές απόψεις.

Λέων

Λέων

DO’S: Επεξεργάσου όσα προκύπτουν με υπομονή. Μάλιστα δεν αποκλείεται κάποια από τα πλάνα σου να κολλήσουν σε σημεία που δεν είχες υπολογίσει εξαρχής. Το σημαντικό λοιπόν είναι να εντοπίσεις αυτό το δύσκολο σημείο, ώστε να το βελτιώσεις και να προχωρήσεις παρακάτω. Πρέπει όμως να ασχοληθείς προσεκτικά και ουσιαστικά με αυτό.

DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα να διασπάσει την συγκέντρωσή σου. Μη γίνεις αντιδραστικός και μην αρχίσεις τις γκρίνιες και τα παράπονα. Επομένως μην αφήσεις τίποτα να σε πάρει από κάτω. Ταυτόχρονα μην χάνεις ούτε την υπομονή σου, γιατί αυτό μπορεί να σε οδηγήσει σε χαζά λάθη, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση ούτε καν θα έκανες!

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Πάρε απόσταση από τα άτομα που νιώθεις ότι γίνονται αδιάκριτα και θέλουν να μάθουν για ποιο λόγο συμπεριφέρεσαι παράξενα. Δικαίωμά σου! Δημιούργησε λοιπόν ένα τείχος ασφαλείας γύρω σου, καθώς αυτό που σε καίει περισσότερο είναι το να προστατευτείς. Από την άλλη, γιατί δε δοκιμάζεις να γίνεις λίγο πιο δίκαιος με τους άλλους;

DON’TS: Μην προσπαθήσεις να δείξεις έμμεσα ότι έχεις ενοχληθεί από κάποιες προβληματικές συμπεριφορές που βλέπεις είτε σε επαγγελματικό είτε σε ερωτικά. Μη γίνεις ούτε ψυχρός νομίζοντας πως έτσι οι άλλοι θα καταλάβουν. Κάποιες φορές πρέπει να είσαι σε θέση να υποστηρίξεις τον εαυτό σου με ορθά επιχειρήματα, σωστά; Μη γίνεις αγενής!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Κινήσου με επιφυλακτικά βήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Τουλάχιστον όσον αφορά τους στόχους σου. Πέρνα από κόσκινο τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, ειδικά αν νιώθεις πως δεν λαμβάνεις τόση υποστήριξη, όση παρέχεις εσύ. Προσοχή απαιτούν τα οικονομικά σου. Δημιούργησε ένα δίχτυ ασφαλείας για τον εαυτό σου.

DON’TS: Μη γίνεις υπερβολικός ή έντονος σε αυτά που σκέφτεσαι, γιατί αυτό θα σε οδηγήσει στο να γίνεις αντιδραστικός, κάτι που σίγουρα δεν θέλουμε! Μην πάρεις σημαντικές αποφάσεις σήμερα. Μην προβείς σε σημαντικές και δύσκολες ανακοινώσεις, γιατί μετά θα θέλεις να τις πάρεις πίσω, αλλά δεν θα μπορείς να το μαζέψεις και τόσο εύκολα.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν αρκετά θέματα που πρέπει να διαχειριστείς τα οποία είναι λίγο ζόρικα. Ωστόσο αν εσύ είσαι προσεκτικός και καλά οργανωμένος, τότε δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς! Έχεις πολύ όμορφες ιδέες, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Την τελευταία κουβέντα την έχει ο τρόπος με τον οποίο θα τις πλασάρεις. Άρα φτιάξτο αυτό.

DON’TS: Μην εκνευριστείς αν δεχτείς ένα πιο αυστηρό feedback από τους ανώτερούς σου στη δουλειά. Ευκαιρία για αυτοβελτίωση, θα πω εγώ! Μην αδιαφορείς για τις οδηγίες που σου δίνονται, καθώς μέσω αυτών μπορείς να αποφύγεις τα αχρείαστα λάθη. Μην κλείνεσαι στον εαυτό σου εξαιτίας του άγχους που έχεις μη τυχόν και εκτεθείς.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Επειδή βλέπεις να συμβαίνουν πολλά γύρω σου, προτείνω να μαζευτείς και όχι να προβληματιστείς. Υπενθύμισε τα όρια που έχεις θέσει σε ορισμένους, γιατί φαίνεται πως τα ξέχασαν κι άρχισαν να ξεφεύγουν. Ξεκαθάρισε τις καταστάσεις που θες, απλά με ηρεμία και όχι ένταση, έτσι; Κάνε συζήτηση κι εξέφρασε τους προβληματισμούς σου.

DON’TS: Μην αφήνεις την ανασφάλειά σου να σε καθοδηγεί, όταν πρέπει να πάρεις αποφάσεις, γιατί τότε αυτές θα είναι βιαστικές, αυστηρές και μάλλον λανθασμένες! Μην απομακρυνθείς από ορισμένα άτομα απλά και μόνο επειδή έχεις κάποιες υπόνοιες γι’ αυτά μέσα στο μυαλό σου. Αν τυχόν αυτές είναι λάθος, ας πούμε, τότε τι θα κάνεις;

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Προσοχή απαιτεί η μέρα, γιατί και η διάθεσή σου έχει σκαμπανεβάσματα, αλλά και τα πράγματα γύρω σου είναι περίεργα. Αν το θες, μπορείς να μείνεις για λίγο μόνος, ώστε να διαχειριστείς τα έντονα συναισθήματά σου. Μπορείς να αποφύγεις να δώσεις πολλές και αχρείαστες εξηγήσεις στους άλλους, καθώς είναι δικαίωμά σου. Βάλε προτεραιότητες.

DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικά σκληρός. Μην κολλάς στο πως πρέπει να γίνουν τα πράγματα – δηλαδή με τον δικό σου τρόπο – καθώς έτσι θα χάσεις πολύτιμο χρόνο. Μη γίνεις απότομος με τους φίλους που θα προσφερθούν να βοηθήσουν. Κοινώς μην τους αποπάρεις και προσπάθησε να τους εξηγήσεις γιατί θέλεις σήμερα να λειτουργήσεις μόνος.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η  σημερινή μέρα, καθώς το σκηνικό πρόκειται να είναι ζόρικο και ολίγον τι απαιτητικό για σένα. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να διαχειριστείς τη δυσφορία που νιώθεις μέσα σου. Καλό θα ήταν να βάλεις κάτω τα οικονομικά σου και να τα οργανώσεις με μεγάλη προσοχή. Ειδικά εάν σε αυτά εμπλέκονται κι άλλα άτομα.

DON’TS: Μη γίνεις απότομος και περίεργος απέναντι στα άτομα που θα σου πουν τα παράπονα που έχουν από σένα. Μην το παίξεις ότι δεν είχες ιδέα, γιατί δεν είναι αλήθεια. Παράλληλα μην κάνεις ότι είσαι θιγμένος ή ότι νιώθεις- και καλά- εκτεθειμένος. Μην πιέσεις, προκειμένου να μάθεις περισσότερα νομίζοντας πως έτσι θα τα διορθώσεις.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Έχεις στριμώξει πολλά στο πρόγραμμα, οπότε πρέπει να είσαι συγκροτημένος και προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο κινείσαι για να σου βγουν όλα. Έτσι δεν θα κουραστείς- τουλάχιστον όχι από νωρίς. Διαχειρίσου την πίεση που υπάρχει γύρω σου, γιατί δεν είναι λίγη. Κάνε τις δουλειές σου μόνος, καθώς έτσι είσαι αποτελεσματικότερος.

DON’TS: Μην χώσεις τη μύτη σου στις δουλειές των άλλων, καθώς τι σε νοιάζει εσένα τι κάνει ο απέναντι, σωστά; Στα επαγγελματικά, μην επιτρέψεις στο περίεργο κλίμα να σου δημιουργήσει εντάσεις. Μην πεις όμως κι εσύ βαριές κουβέντες- και ειδικά όχι σε ανώτερους ή σε συναδέλφους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Μα πού πήγαν οι τρόποι σου;

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο ψυχρός πόλεμος που επαναπροσδιορίζει τα πάντα

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο ψυχρός πόλεμος που επαναπροσδιορίζει τα πάντα

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΕΧΑΕ: Στήριξη από το Δ.Σ. στην αναθεωρητική πρόταση της Euronext

ΕΧΑΕ: Στήριξη από το Δ.Σ. στην αναθεωρητική πρόταση της Euronext

inWellness
inTown
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Stream magazin
«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα
Κληρονόμος 11.11.25

«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα

Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, Πάρις, έκανε ανάρτηση στο TikTok προειδοποιώντας το κοινό της για τον εθισμό και τις ναρκωτικές ουσίες που καταστρέφουν ζωές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη
Φωτογραφίες 11.11.25

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη

Σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανατίστηκε να φιλά και να αγκαλιάζει τον Γάλλο σκηνοθέτη Ρομάν Γαβρά, επιβεβαιώνοντας τη νέα σχέση τους με τρυφερότητα σε κοινή θέα

Σύνταξη
Ο Πιρς Μπρόσναν συμφιλιώνεται με τον αποξενωμένο γιο του Κρίστοφερ, 20 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους
Φαμίλια 11.11.25

Ο Πιρς Μπρόσναν συμφιλιώνεται με τον αποξενωμένο γιο του Κρίστοφερ, 20 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους

Ο 72χρονος ηθοποιός του «Τζέιμς Μποντ», Πιρς Μπρόσναν, συναντήθηκε με τον 52χρονο γιο του Κρίστοφερ για δείπνο στο Λονδίνο την περασμένη Τετάρτη το βράδυ, μετά από χρόνια αποξένωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
VIP πίσω από τα κάγκελα: Τα προνόμια του Diddy στη φυλακή πριν καν συμπληρώσει μια εβδομάδα
RDAP 11.11.25

VIP πίσω από τα κάγκελα: Τα προνόμια του Diddy στη φυλακή πριν καν συμπληρώσει μια εβδομάδα

Ο Sean «Diddy» Combs, λίγες ημέρες μετά την εισαγωγή του στη φυλακή Fort Dix, έχει ήδη εξασφαλίσει θέση κύρους στο παρεκκλήσι και συμμετέχει σε πρόγραμμα που μπορεί να μειώσει την ποινή του.

Σύνταξη
Μια πολιτική διαφήμιση του Ζοχράν Μαμντάνι χρησιμοποίησε ένα τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν – Η μουσική αφαιρέθηκε
Απαγόρευση 11.11.25

Μια πολιτική διαφήμιση του Ζοχράν Μαμντάνι χρησιμοποίησε ένα τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν - Η μουσική αφαιρέθηκε

Ο επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έπαιξε το τραγούδι «The Times They Are a-Changin’» σε ένα σποτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εταιρεία που κατέχει τα μουσικά δικαιώματα του Ντίλαν δήλωσε ότι τα τραγούδια του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς σκοπούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τους είπαμε τα πάντα» – Ο Γουίλιαμ για τη γονεϊκότητα μετά τον καρκίνο της Κέιτ, το φόβο για την τεχνολογία και την Νταϊάνα 
Fizz 10.11.25

«Τους είπαμε τα πάντα» – Ο Γουίλιαμ για τη γονεϊκότητα μετά τον καρκίνο της Κέιτ, το φόβο για την τεχνολογία και την Νταϊάνα 

Σε μία από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές δηλώσεις που έχει κάνει ποτέ, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αποκάλυψε την «πολιτική της πλήρους ειλικρίνειας» που υιοθέτησαν με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, απέναντι στα τρία τους παιδιά, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, μετά τη διάγνωση του καρκίνου της συζύγου του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»
Ο θίασος 10.11.25

Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»

Η Κρις Τζένερ, η γυναίκα που έκανε την προσωπική προβολή εμπορεύσιμο προϊόν, έκλεισε τα 70 με ένα πάρτι που θα μείνει στην ιστορία του Μπέβερλι Χιλς για την υπερβολή και το γκροτέσκο του. Αλλά η ιστορία της είναι ένα case study στην επιχειρηματικότητα του σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
