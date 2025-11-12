DO’S: Περιόρισε τις κρυφές σκέψεις, γιατί αυτές σε αποτρέπουν από το να χαλαρώσεις. Επίσης σταμάτα να τρώγεσαι με τα ρούχα σου μην τυχόν και παίζεται κάποιο παιχνίδι πίσω από την πλάτη σου. Απόφυγε να αρπαχτείς, αν σου γίνει έντονη ή αυστηρή κριτική, γιατί αυτό θα σου δημιουργήσει ανασφάλειες οι οποίες θα σε περιορίσουν χωρίς λόγο.

DON’TS: Επειδή η φάση ζορίζει, μην αφήνεις το παραμικρό να σε εκνευρίζει, γιατί δεν θα πας καλά. Μην περιμένεις να ασχοληθείς με κάτι για να σου φτιάξει η διάθεση. Ξεκίνα θετικά και αισιόδοξα από μόνος σου. Μην αφήνεις τίποτα στη μέση γιατί όλο και θα σε πιέζει αυτό. Μην αγχώνεσαι σχετικά με το αν θα προλάβεις ή όχι, αν έχεις πρόγραμμα.