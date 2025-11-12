Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 12.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Περιόρισε τις κρυφές σκέψεις, γιατί αυτές σε αποτρέπουν από το να χαλαρώσεις. Επίσης σταμάτα να τρώγεσαι με τα ρούχα σου μην τυχόν και παίζεται κάποιο παιχνίδι πίσω από την πλάτη σου. Απόφυγε να αρπαχτείς, αν σου γίνει έντονη ή αυστηρή κριτική, γιατί αυτό θα σου δημιουργήσει ανασφάλειες οι οποίες θα σε περιορίσουν χωρίς λόγο.
DON’TS: Επειδή η φάση ζορίζει, μην αφήνεις το παραμικρό να σε εκνευρίζει, γιατί δεν θα πας καλά. Μην περιμένεις να ασχοληθείς με κάτι για να σου φτιάξει η διάθεση. Ξεκίνα θετικά και αισιόδοξα από μόνος σου. Μην αφήνεις τίποτα στη μέση γιατί όλο και θα σε πιέζει αυτό. Μην αγχώνεσαι σχετικά με το αν θα προλάβεις ή όχι, αν έχεις πρόγραμμα.
Ταύρος
DO’S: Προσπάθησε να φτιάξεις την ψυχολογία σου από νωρίς, γιατί διαφορετικά όλο και κάτι θα βρεις για να γκρινιάξεις και αυτό δεν θα αρέσει στους απέναντι. Αν θέλεις να ξεκολλήσουν τα πλάνα σου, τότε πρέπει να γίνεις λίγο πιο οργανωμένος στον τρόπο σου. Βέβαια πρέπει να δουλέψεις λίγο και με την υπομονή σου. Έτσι μόνο θα πας μπροστά.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη γίνεσαι αντιδραστικός, γιατί αυτό μπορεί να φέρει εντάσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ εσού και κάποιων συνεργατών σου. Μη βιαστείς να τους κατηγορήσεις, γιατί η ευθύνη βρίσκεται κάπου στη μέση. Παράλληλα μην ξεσπάσεις τα νεύρα σου όπου να’ ναι, γιατί νομίζεις πως έτσι θα ηρεμήσεις. Κάθε άλλο, θα έλεγα!
Δίδυμοι
DO’S: Προσπάθησε να βελτιώσεις τις επικοινωνίες σου, γιατί θα αυτές βγουν με δυσκολία. Παρατήρησε τα πάντα γύρω σου και ειδικά στη δουλειά. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να κατανοήσεις εάν οι συνάδελφοί σου είναι καθαροί ή εάν έχουν απώτερους σκοπούς. Απόφυγε να πάρεις σημαντικές απαντήσεις σήμερα, γιατί σίγουρα αύριο θα τις ανακαλέσεις.
DON’TS: Μην πάρεις μέρος σε έντονες συζητήσεις, γιατί μέσα από αυτά που θα πεις εκεί ίσως εκτεθείς. Ωστόσο δεν είπαμε να φτάσεις στο σημείο που να σου δημιουργεί τρελό άγχος αυτό, έτσι; Μην είσαι σκληρός, αλλά ούτε και απόλυτος, γιατί ενδέχεται να βγάλεις τα λάθος συμπεράσματα. Μην είσαι απρόσεκτος και μην χάσεις την ψυχραιμία σου.
Καρκίνος
DO’S: Διαχώρισε τόσο την θέση όσο και τις απόψεις σου. Με αυτό εννοώ πως πρέπει να αποφύγεις να πιέσεις τους απέναντι να ασπαστούν ντε και καλά τα δικά σου πιστεύω. Δώσε περιθώριο στους απέναντι και χώρο να αναπνεύσουν. Από την άλλη, μεγάλη προσοχή απαιτούν τα οικονομικά σου, καθώς όλο και κάτι έκτακτο θα προκύψει και εκεί πέρα.
DON’TS: Μην αφήσεις την περίεργη διάθεση που έχεις από το πρωί να χαλάσει την πορεία ολόκληρης της μέρας σου. Μην χάσεις την υπομονή σου εξαιτίας αυτών που προκύπτουν. Ταυτόχρονα μην αφήσεις τις συζητήσεις που θα γίνουν μέσα στη μέρα να εξελιχθούν σε καυγάδες λόγω του ότι υπάρχουν αρκετές διαφορετικές απόψεις.
Λέων
DO’S: Επεξεργάσου όσα προκύπτουν με υπομονή. Μάλιστα δεν αποκλείεται κάποια από τα πλάνα σου να κολλήσουν σε σημεία που δεν είχες υπολογίσει εξαρχής. Το σημαντικό λοιπόν είναι να εντοπίσεις αυτό το δύσκολο σημείο, ώστε να το βελτιώσεις και να προχωρήσεις παρακάτω. Πρέπει όμως να ασχοληθείς προσεκτικά και ουσιαστικά με αυτό.
DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα να διασπάσει την συγκέντρωσή σου. Μη γίνεις αντιδραστικός και μην αρχίσεις τις γκρίνιες και τα παράπονα. Επομένως μην αφήσεις τίποτα να σε πάρει από κάτω. Ταυτόχρονα μην χάνεις ούτε την υπομονή σου, γιατί αυτό μπορεί να σε οδηγήσει σε χαζά λάθη, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση ούτε καν θα έκανες!
Παρθένος
DO’S: Πάρε απόσταση από τα άτομα που νιώθεις ότι γίνονται αδιάκριτα και θέλουν να μάθουν για ποιο λόγο συμπεριφέρεσαι παράξενα. Δικαίωμά σου! Δημιούργησε λοιπόν ένα τείχος ασφαλείας γύρω σου, καθώς αυτό που σε καίει περισσότερο είναι το να προστατευτείς. Από την άλλη, γιατί δε δοκιμάζεις να γίνεις λίγο πιο δίκαιος με τους άλλους;
DON’TS: Μην προσπαθήσεις να δείξεις έμμεσα ότι έχεις ενοχληθεί από κάποιες προβληματικές συμπεριφορές που βλέπεις είτε σε επαγγελματικό είτε σε ερωτικά. Μη γίνεις ούτε ψυχρός νομίζοντας πως έτσι οι άλλοι θα καταλάβουν. Κάποιες φορές πρέπει να είσαι σε θέση να υποστηρίξεις τον εαυτό σου με ορθά επιχειρήματα, σωστά; Μη γίνεις αγενής!
Ζυγός
DO’S: Κινήσου με επιφυλακτικά βήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Τουλάχιστον όσον αφορά τους στόχους σου. Πέρνα από κόσκινο τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, ειδικά αν νιώθεις πως δεν λαμβάνεις τόση υποστήριξη, όση παρέχεις εσύ. Προσοχή απαιτούν τα οικονομικά σου. Δημιούργησε ένα δίχτυ ασφαλείας για τον εαυτό σου.
DON’TS: Μη γίνεις υπερβολικός ή έντονος σε αυτά που σκέφτεσαι, γιατί αυτό θα σε οδηγήσει στο να γίνεις αντιδραστικός, κάτι που σίγουρα δεν θέλουμε! Μην πάρεις σημαντικές αποφάσεις σήμερα. Μην προβείς σε σημαντικές και δύσκολες ανακοινώσεις, γιατί μετά θα θέλεις να τις πάρεις πίσω, αλλά δεν θα μπορείς να το μαζέψεις και τόσο εύκολα.
Σκορπιός
DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν αρκετά θέματα που πρέπει να διαχειριστείς τα οποία είναι λίγο ζόρικα. Ωστόσο αν εσύ είσαι προσεκτικός και καλά οργανωμένος, τότε δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς! Έχεις πολύ όμορφες ιδέες, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Την τελευταία κουβέντα την έχει ο τρόπος με τον οποίο θα τις πλασάρεις. Άρα φτιάξτο αυτό.
DON’TS: Μην εκνευριστείς αν δεχτείς ένα πιο αυστηρό feedback από τους ανώτερούς σου στη δουλειά. Ευκαιρία για αυτοβελτίωση, θα πω εγώ! Μην αδιαφορείς για τις οδηγίες που σου δίνονται, καθώς μέσω αυτών μπορείς να αποφύγεις τα αχρείαστα λάθη. Μην κλείνεσαι στον εαυτό σου εξαιτίας του άγχους που έχεις μη τυχόν και εκτεθείς.
Τοξότης
DO’S: Επειδή βλέπεις να συμβαίνουν πολλά γύρω σου, προτείνω να μαζευτείς και όχι να προβληματιστείς. Υπενθύμισε τα όρια που έχεις θέσει σε ορισμένους, γιατί φαίνεται πως τα ξέχασαν κι άρχισαν να ξεφεύγουν. Ξεκαθάρισε τις καταστάσεις που θες, απλά με ηρεμία και όχι ένταση, έτσι; Κάνε συζήτηση κι εξέφρασε τους προβληματισμούς σου.
DON’TS: Μην αφήνεις την ανασφάλειά σου να σε καθοδηγεί, όταν πρέπει να πάρεις αποφάσεις, γιατί τότε αυτές θα είναι βιαστικές, αυστηρές και μάλλον λανθασμένες! Μην απομακρυνθείς από ορισμένα άτομα απλά και μόνο επειδή έχεις κάποιες υπόνοιες γι’ αυτά μέσα στο μυαλό σου. Αν τυχόν αυτές είναι λάθος, ας πούμε, τότε τι θα κάνεις;
Αιγόκερως
DO’S: Προσοχή απαιτεί η μέρα, γιατί και η διάθεσή σου έχει σκαμπανεβάσματα, αλλά και τα πράγματα γύρω σου είναι περίεργα. Αν το θες, μπορείς να μείνεις για λίγο μόνος, ώστε να διαχειριστείς τα έντονα συναισθήματά σου. Μπορείς να αποφύγεις να δώσεις πολλές και αχρείαστες εξηγήσεις στους άλλους, καθώς είναι δικαίωμά σου. Βάλε προτεραιότητες.
DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικά σκληρός. Μην κολλάς στο πως πρέπει να γίνουν τα πράγματα – δηλαδή με τον δικό σου τρόπο – καθώς έτσι θα χάσεις πολύτιμο χρόνο. Μη γίνεις απότομος με τους φίλους που θα προσφερθούν να βοηθήσουν. Κοινώς μην τους αποπάρεις και προσπάθησε να τους εξηγήσεις γιατί θέλεις σήμερα να λειτουργήσεις μόνος.
Υδροχόος
DO’S: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η σημερινή μέρα, καθώς το σκηνικό πρόκειται να είναι ζόρικο και ολίγον τι απαιτητικό για σένα. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να διαχειριστείς τη δυσφορία που νιώθεις μέσα σου. Καλό θα ήταν να βάλεις κάτω τα οικονομικά σου και να τα οργανώσεις με μεγάλη προσοχή. Ειδικά εάν σε αυτά εμπλέκονται κι άλλα άτομα.
DON’TS: Μη γίνεις απότομος και περίεργος απέναντι στα άτομα που θα σου πουν τα παράπονα που έχουν από σένα. Μην το παίξεις ότι δεν είχες ιδέα, γιατί δεν είναι αλήθεια. Παράλληλα μην κάνεις ότι είσαι θιγμένος ή ότι νιώθεις- και καλά- εκτεθειμένος. Μην πιέσεις, προκειμένου να μάθεις περισσότερα νομίζοντας πως έτσι θα τα διορθώσεις.
Ιχθύες
DO’S: Έχεις στριμώξει πολλά στο πρόγραμμα, οπότε πρέπει να είσαι συγκροτημένος και προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο κινείσαι για να σου βγουν όλα. Έτσι δεν θα κουραστείς- τουλάχιστον όχι από νωρίς. Διαχειρίσου την πίεση που υπάρχει γύρω σου, γιατί δεν είναι λίγη. Κάνε τις δουλειές σου μόνος, καθώς έτσι είσαι αποτελεσματικότερος.
DON’TS: Μην χώσεις τη μύτη σου στις δουλειές των άλλων, καθώς τι σε νοιάζει εσένα τι κάνει ο απέναντι, σωστά; Στα επαγγελματικά, μην επιτρέψεις στο περίεργο κλίμα να σου δημιουργήσει εντάσεις. Μην πεις όμως κι εσύ βαριές κουβέντες- και ειδικά όχι σε ανώτερους ή σε συναδέλφους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Μα πού πήγαν οι τρόποι σου;
