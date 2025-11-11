Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη υπάλληλος που βιντεοσκοπούσε παράνομα πελάτισσα στην τουαλέτα
Στη Θεσσαλονίκη ένας υπάλληλος εταιρείας βιντεοσκοπούσε παράνομα γυναίκα, όσο αυτή βρισκόταν στην τουαλέτα
Στη Θεσσαλονίκη ένας υπάλληλος εταιρείας συνελήφθη, με την κατηγορία ότι βιντεοσκοπούσε παράνομα μία πελάτισσα όταν αυτή πήγε στην τουαλέτα της επιχείρησης.
Τον υπάλληλο στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε η παθούσα
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 21 ετών υπάλληλος έγινε αντιληπτός από την 68χρονη παθούσα που τον κατήγγειλε.
Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για παράνομη βιντεοσκόπηση.
