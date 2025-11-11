Στη Θεσσαλονίκη ένας υπάλληλος εταιρείας συνελήφθη, με την κατηγορία ότι βιντεοσκοπούσε παράνομα μία πελάτισσα όταν αυτή πήγε στην τουαλέτα της επιχείρησης.

Τον υπάλληλο στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε η παθούσα

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 21 ετών υπάλληλος έγινε αντιληπτός από την 68χρονη παθούσα που τον κατήγγειλε.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για παράνομη βιντεοσκόπηση.