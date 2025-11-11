Λάρισα: Αντιδήμαρχος δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγο δημοτικής υπαλλήλου μέσα στο Δημαρχείο
Λάρισα: Αντιδήμαρχος δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγο δημοτικής υπαλλήλου μέσα στο Δημαρχείο
Eπίθεση από σύζυγο δημοτικής υπαλλήλου δέχθηκε σήμερα το μεσημέρι στο γραφείο του ο αντιδήμαρχος Οικονομικών της Λάρισας Αχιλλέας Κέλλας.
Ο ιδιώτης έφτασε στο δημαρχείο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί στον αντιδήμαρχο για εργασιακό θέμα της συζύγου του και γρήγορα η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου.
Ευτυχώς με την επέμβαση των ψυχραιμοτέρων το συμβάν δεν πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.
Σε ανακοίνωση του ο Δήμος Λαρισαίων καταδικάζει την επίθεση και σημειώνει πως “Το περιστατικό έχει ήδη γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.“
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου:
“Ο Δήμος Λαρισαίων καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκε σήμερα το μεσημέρι, εντός του Δημαρχείου, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Αχιλλέας Κέλλας, από ιδιώτη – σύζυγο εργαζόμενης του Δήμου.
Τέτοια φαινόμενα βίας είναι απολύτως ξένα προς τις αρχές της δημοκρατίας, της ευνομίας και του αλληλοσεβασμού που διέπουν τη λειτουργία του Δήμου Λαρισαίων.
Η Δημοτική Αρχή δηλώνει απερίφραστα πως δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε απόπειρα εκφοβισμού, απειλής ή προσβολής των αιρετών και των υπαλλήλων της.
Ο Δήμος Λαρισαίων στηρίζει πλήρως τον Αντιδήμαρχο κ. Κέλλα, ο οποίος επιτελεί με συνέπεια και ευθύνη τα καθήκοντά του, όπως και κάθε στέλεχος που εργάζεται με αφοσίωση στην υπηρεσία των πολιτών.
Το περιστατικό έχει ήδη γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.
Η ομαλή λειτουργία του Δήμου συνεχίζεται απρόσκοπτα, με γνώμονα τη θεσμική τάξη και τον σεβασμό στη νομιμότητα.“
