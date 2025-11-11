Ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ ανοιχτά των Αντικυθήρων – Τι λέει ο Λέκκας

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Αντικυθήρων.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα, είχε επίκεντρο 67 Χλμ. ΝΔ των Αντικυθήρων και το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 25,2 χλμ.

Από τον σεισμό δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για ζημιές ή τραυματίες, ωστόσο, έγινε αισθητός στα Αντικύθηρα αλλά και σε Κρήτη και Πελοπόννησο.

Καθησυχάζει ο Λέκκας

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας. «Το θετικό είναι ότι πρόκειται για έναν σεισμό της τάξεως των 50 χιλιομέτρων βάθους, με αποτέλεσμα να μην μας ανησυχεί καθόλου, να μην χαρακτηρίζεται από περαιτέρω δραστηριότητα, δηλαδή πολλούς μετασεισμούς», είπε στο ΕΡΤnews. Σύμφωνα με τον ίδιο ο σεισμός «έγινε αντιληπτός και στα Αντικύθηρα και εν μέρει στα Χανιά και στην Πελοπόννησο. Το επίκεντρό του είναι ακριβώς στο ενδιάμεσο μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης».

«Είναι ένα γεγονός το οποίο ήρθε και πέρασε. Να το πω απλά, είναι ένας σεισμός πάνω στο ελληνικό τόξο. Ακριβώς δηλαδή πάνω εκεί που συγκλίνει ουσιαστικά η ευρωπαϊκή πλάκα με την αφρικανική πλάκα», πρόσθεσε ο Ευθύμης Λέκκας.