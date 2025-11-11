Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 11.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Αφού επικρατεί όμορφη ατμόσφαιρα, γιατί δεν παραμένεις αισιόδοξος; Δραστηριοποιήσου και ασχολήσου με κάτι το πιο δημιουργικό. Γενικώς εστίασε στα ενδιαφέροντα που είχες το προηγούμενο διάστημα, αλλά για κάποιον ανεξήγητο λόγο τα άφησες στη μέση. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με σπουδές ή σεμινάρια. Φλέρταρε άνετα.
DON’TS: Μη μένεις στάσιμος, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν το σηκώνει η σημερινή μέρα και θα χαλάσεις την ψυχολογία σου άδικα. Παράλληλα μην είσαι απρόσεκτος ως προς τα οικονομικά σου. Το σημαντικότερο λοιπόν είναι να μην κάνεις άλλα περιττά έξοδα. Αρκετά δεν νομίζεις; Μην απογοητευτείς από τις παλιές καταστάσεις που επανέρχονται.
Ταύρος
DO’S: Πάρε τον χρόνο σου μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, προκειμένου να οργανώσεις τις σκέψεις και τις κινήσεις σου. Το ίδιο πρέπει να κάνεις και με το σπίτι σου. Απλά όλα αυτά χρειάζονται ηρεμία, έτσι; Φρόντισε τον εαυτό σου τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά- συναισθηματικά. Επομένως εστίασε περισσότερο στις επιθυμίες σου.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από κάποια παλιά κομμάτια που εξακολουθούν να σε προβληματίζουν. Αντιθέτως πρέπει να τα λύσεις χωρίς γκρίνια. Στα ερωτικά, μην πεις πολλά και αχρείαστα, γιατί αυτά θα οδηγήσουν σε καβγάδες αχρείαστους. Παράλληλα μην χάνεις την ψυχραιμία σου, επειδή θεωρείς πως δεν υπάρχει κατανόηση. Ίσως να μην ισχύει.
Δίδυμοι
DO’S: Αφού είσαι ακόμα αισιόδοξος, γιατί δεν εξετάζεις από την αρχή κάποια παλιά σκηνικά; Έτσι θα μπορέσεις να καταλάβεις που πρέπει να προσπαθήσεις περισσότερο, έτσι ώστε να βελτιωθείς. Αν έχεις να δεις αρκετό καιρό τους φίλους σου, τότε κανόνισε κάποια όμορφη συνάντηση μαζί τους, καθώς αυτό θα σου φτιάξει κατά πολύ τη διάθεση, έτσι;
DON’TS: Μη διστάσεις να δεις ξανά ή και να κρατήσεις σημειώσεις σχετικά με κάποιες παλιές προτάσεις για δουλειά, γιατί μπορεί τελικά να αξίζουν. Ωστόσο μην προβείς σε κάποιο νέο ξεκίνημα τώρα που έχουμε ανάδρομο Ερμή! Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να πάρεις αποστάσεις από εκείνους τους συναδέλφους που ψάχνονται για καβγά
Καρκίνος
DO’S: Επικεντρώσου στα οικονομικά και δες τι εκκρεμότητες έχεις αφήσει ανοιχτές, ώστε να τις τακτοποιήσεις. Κάνε τον λογαριασμό σχετικά με αυτούς που σου χρωστάνε, ώστε να ξέρεις τι περιμένεις και από ποιον. Γενικώς κράτα χαμηλό προφίλ τώρα που ο Ερμής είναι ανάδρομος, έτσι; Στα επαγγελματικά, βάλε τα πάντα σε σειρά και δέξου το φλερτ.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες, καθώς σήμερα νιώθεις φουλ δραστήριος. Άσε που έτσι θα μπορέσεις να ξαλαφρώσεις και να βοηθήσεις κάποιους συναδέλφους. Στα ερωτικά, μην είσαι γκρινιάρης. Ωστόσο αν νιώθεις πως μονίμως η άλλη πλευρά σε αγνοεί, μη διστάσεις να δώσεις ένα τέλος σε αυτό.
Λέων
DO’S: Γίνε δραστήριος, καθώς έτσι θα μπορέσεις να κάνεις όλα αυτά που θες και με ευχάριστη διάθεση, έτσι; Ρίξε τις ιδέες σου στο τραπέζι και πες «ναι» σε δημιουργικά πρότζεκτ που σου προτείνουν να αναλάβεις. Ίσως το κάνουν, γιατί ξέρουν ότι μπορείς! Συνέχισε να διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις με τον δικό σου τρόπο, καθώς είναι αποτελεσματικός.
DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν δεις ότι κάποιες καταστάσεις ή πρότζεκτ δεν προχωράνε μπροστά, καθώς μπορείς, αν το θέλεις, να ψάξεις να βρεις τι πήγε λάθος και τελικά να το διορθώσεις έγκαιρα. Μην παίρνεις τόσο προσωπικά όλα αυτά που ακούς είτε στο σπίτι, είτε στον τομέα της οικογένειας, καθώς μάλλον τα αναλύεις από λάθος οπτική γωνία.
Παρθένος
DO’S: Μπορείς να είσαι αισιόδοξος διατηρώντας και την ευαισθησία σου. Βάλε ως προτεραιότητα να διασφαλίσεις την ηρεμία σου καθ’ όλη τη σημερινή μέρα. Εξέτασε τις καταστάσεις που βιώνεις, ώστε να δεις το μέγεθος της επιρροής που έχουν πάνω σου. Έτσι θα βρεις πως θα την περιορίσεις, ώστε να μην πας πίσω στα της καθημερινότητας.
DON’TS: Μην αρνηθείς να βοηθήσεις τους δικούς σου ανθρώπους, αν το χρειάζονται. Μάλιστα με το καθαρό σου μυαλό, ίσως τους βρεις εύκολες λύσεις. Μην είσαι απρόσεκτος στις πληροφορίες που θα λάβεις έμμεσα. Κυρίως μην απογοητευτείς από αυτές. Ωστόσο ούτε και το να βγάλεις λανθασμένα ή και βιαστικά συμπεράσματα ενδείκνυται.
Ζυγός
DO’S: Δεν αποκλείεται οι συναντήσεις που θα κάνεις σήμερα να γίνουν η αφετηρία για να ασχοληθείς ξανα με κάποιες δραστηριότητες που έκανες στο παρελθόν, αλλά για κάποιο λόγο τις διέκοψες. Ή αν ας πούμε έχεις άδικα απομακρυνθεί από κάποιους φίλους σου, τότε μπορείς τώρα να τους προσεγγίσεις ξανά. Άλλαξε τον τρόπο σκέψης σου.
DON’TS: Μην επιμένεις να πάρεις απαντήσεις, ειδικά αν βλέπεις ότι η άλλη πλευρά αρνείται πεισματικά να στις δώσει. Επίσης μην αρνείσαι να κλείσεις κάποια κεφάλαια τα οποία δεν μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν στη ζωή σου. Πάντως είναι μέρα που μπορείς να τα καταφέρεις όλα εύκολα, οπότε γιατί γίνεσαι πιεστικός; Μην είσαι σπάταλος.
Σκορπιός
DO’S: Στα επαγγελματικά, μπορείς να εξετάσεις ξανά κάποιες προτάσεις που σου είχαν γίνει στο παρελθόν. Παράλληλα μπορείς να βρεις για ποιο λόγο δεν έκατσε η φάση τότε. Μήπως φταις εσύ; Μήπως φταίει η άλλη πλευρά; Ωστόσο επειδή ο Ερμής αναδρομεί, θα ήθελα να αποφύγεις να κάνεις κάποιο νέο ξεκίνημα τώρα. Οργάνωσε τις σκέψεις σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις νερό στο κρασί σου. Από την άλλη, μη διστάσεις ούτε να προσπαθήσεις να φέρεις τις καταστάσεις στα νερά σου. Μη διστάσεις ούτε να κάνεις συζητήσεις σχετικές είτε με τα οικονομικά είτε και με τα ερωτικά, καθώς πρόκειται για τομείς που σε ταλαιπωρούν πολύ. Μην αφήσεις την απογοήτευση να πάρει το πάνω χέρι.
Τοξότης
DO’S: Πρόσεξε την αισιοδοξία που σε χαρακτηρίζει, γιατί σήμερα αυτή μπορεί εύκολα να ξεφύγει και να σε κάνει να νομίζεις πως μπορείς να κινηθείς παράτολμα και χωρίς επιπτώσεις. Από την άλλη, αν παρατηρήσεις πως υπάρχουν κάποια πράγματα γύρω σου τα οποία μπορούν να βελτιωθούν, τότε όρμα τους! Τώρα που γυρίζει κι έχεις ενέργεια, έτσι;
DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις είτε τον τρόπο σκέψης σου είτε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι κάποια πράγματα. Αν θες να πάρεις απαντήσεις στα ερωτήματά σου, τότε μπορείς να συζητήσεις περί αυτών, αρκεί να μην καρφωθείς. Μη δώσεις σημασία στα σκηνικά που συμβαίνουν πίσω από την πλάτη σου. Γιατί; Γιατί θα απογοητευτείς!
Αιγόκερως
DO’S: Τελευταία συμβαίνουν πολλά και διάφορα στη ζωή σου. Οπότε προτείνω να πάρεις τις αποστάσεις και τον χρόνο σου, ώστε να τα επεξεργαστείς με την άνεσή σου. Φέρε στον νου σου κάποιες συμπεριφορές που έχεις παραμερίσει, καθώς αν τις αναλύσεις θα μπορέσεις να βγάλεις τα σωστά συμπεράσματα σχετικά με την στάση ορισμένων.
DON’TS: Το ότι στα οικονομικά επικρατεί ένα ευχάριστο κλίμα, δεν σημαίνει πως μπορείς να είσαι απρόσεκτος στις διαπραγματεύσεις που κάνεις, σωστά; Ειδικά όσον αφορά τα ψιλά γράμματα! Στα επαγγελματικά, μην χαλιέσαι αν το αποτέλεσμα που έχεις κατά νου δεν βγαίνει στην πραγματικότητα. Υπάρχει χώρος για βελτίωση- το μόνο σίγουρο!
Υδροχόος
DO’S: Στα επαγγελματικά, μπορείς να μοιραστείς τις ιδέες και το δημιουργικό κομμάτι του εαυτού σου άνετα με τους συναδέλφους σου, καθώς πρόκειται να δεχτούν αυτά που προτείνεις με χαρά! Όμως πρέπει κι εσύ με την σειρά σου να ακολουθήσεις αυτά που εκείνοι προτείνουν. Αν υπάρχει κάτι που θεωρείς ότι μπορεί να βελτιωθεί, τότε απλά πες το!
DON’TS: Μη διστάσεις να συζητήσεις με τους φίλους σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να λύσεις τις παρεξηγήσεις που έχουν προκύψει. Μην κωλώσεις να βρεις νέα ενδιαφέροντα- χόμπι, καθώς έχεις μεγάλη ανάγκη να ανανεωθείς, σωστά; Μη δίνεις τόση βάση στα λόγια των απέναντι, καθώς θα καταλήξεις να τα πάρεις όλα στραβά, χωρίς λόγο!
Ιχθύες
DO’S: Αφού το πρόγραμμα βγαίνει στρωτά, γιατί δεν σταματάς να σε πιέζεις τόσο; Ασχολήσου με όλα αυτά που σου αρέσουν. Παράλληλα μπορείς να βρεις νέα ενδιαφέροντα και να τα εντάξεις στην ρουτίνα σου. Στα επαγγελματικά, κλείσε τις εκκρεμότητες που έχεις αφήσει ανοιχτές. Αν εντοπίσεις κάποιο λάθος, τότε προχώρα στην άμεση διόρθωσή του.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος όσον αφορά τις λεπτομέρειες που συναντάς γύρω σου. Ταυτόχρονα όμως μην αφήσεις τον εαυτό σου να βρεθεί- άδικα- σε δύσκολη θέση από κάποιες συζητήσεις που μπορεί να γίνουν με τα άτομα που έχεις καιρό να δεις. Βασικά αυτό που έχω να σου προτείνω είναι να μην ασχοληθείς καν με όλα αυτά, τα ανούσια!
