Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
10.11.2025 | 23:49
Πυροβολισμοί στην Κυψέλη - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
10.11.2025 | 23:05
Καραμπόλα πέντε οχημάτων με εφτά τραυματίες στη Θεσσαλονίκη
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 11.11.2025]
Ημερήσια 11 Νοεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 11.11.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Αφού επικρατεί όμορφη ατμόσφαιρα, γιατί δεν παραμένεις αισιόδοξος; Δραστηριοποιήσου και ασχολήσου με κάτι το πιο δημιουργικό. Γενικώς εστίασε στα ενδιαφέροντα που είχες το προηγούμενο διάστημα, αλλά για κάποιον ανεξήγητο λόγο τα άφησες στη μέση. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με σπουδές ή σεμινάρια. Φλέρταρε άνετα.

DON’TS: Μη μένεις στάσιμος, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν το σηκώνει η σημερινή μέρα και θα χαλάσεις την ψυχολογία σου άδικα. Παράλληλα μην είσαι απρόσεκτος ως προς τα οικονομικά σου. Το σημαντικότερο λοιπόν είναι να μην κάνεις άλλα περιττά έξοδα. Αρκετά δεν νομίζεις; Μην απογοητευτείς από τις παλιές καταστάσεις που επανέρχονται.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πάρε τον χρόνο σου μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, προκειμένου να οργανώσεις τις σκέψεις και τις κινήσεις σου. Το ίδιο πρέπει να κάνεις και με το σπίτι σου. Απλά όλα αυτά χρειάζονται ηρεμία, έτσι; Φρόντισε τον εαυτό σου τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά- συναισθηματικά. Επομένως εστίασε περισσότερο στις επιθυμίες σου.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από κάποια παλιά κομμάτια που εξακολουθούν να σε προβληματίζουν. Αντιθέτως πρέπει να τα λύσεις χωρίς γκρίνια. Στα ερωτικά, μην πεις πολλά και αχρείαστα, γιατί αυτά θα οδηγήσουν σε καβγάδες αχρείαστους. Παράλληλα μην χάνεις την ψυχραιμία σου, επειδή θεωρείς πως δεν υπάρχει κατανόηση. Ίσως να μην ισχύει.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Αφού είσαι ακόμα αισιόδοξος, γιατί δεν εξετάζεις από την αρχή κάποια παλιά σκηνικά; Έτσι θα μπορέσεις να καταλάβεις που πρέπει να προσπαθήσεις περισσότερο, έτσι ώστε να βελτιωθείς. Αν έχεις να δεις αρκετό καιρό τους φίλους σου, τότε κανόνισε κάποια όμορφη συνάντηση μαζί τους, καθώς αυτό θα σου φτιάξει κατά πολύ τη διάθεση, έτσι;

DON’TS: Μη διστάσεις να δεις ξανά ή και να κρατήσεις σημειώσεις σχετικά με κάποιες παλιές προτάσεις για δουλειά, γιατί μπορεί τελικά να αξίζουν. Ωστόσο μην προβείς σε κάποιο νέο ξεκίνημα τώρα που έχουμε ανάδρομο Ερμή! Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να πάρεις αποστάσεις από εκείνους τους συναδέλφους που ψάχνονται για καβγά

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Επικεντρώσου στα οικονομικά και δες τι εκκρεμότητες έχεις αφήσει ανοιχτές, ώστε να τις τακτοποιήσεις. Κάνε τον λογαριασμό σχετικά με αυτούς που σου χρωστάνε, ώστε να ξέρεις τι περιμένεις και από ποιον. Γενικώς κράτα χαμηλό προφίλ τώρα που ο Ερμής είναι ανάδρομος, έτσι; Στα επαγγελματικά, βάλε τα πάντα σε σειρά και δέξου το φλερτ.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες, καθώς σήμερα νιώθεις φουλ δραστήριος. Άσε που έτσι θα μπορέσεις να ξαλαφρώσεις και να βοηθήσεις κάποιους συναδέλφους. Στα ερωτικά, μην είσαι γκρινιάρης. Ωστόσο αν νιώθεις πως μονίμως η άλλη πλευρά σε αγνοεί, μη διστάσεις να δώσεις ένα τέλος σε αυτό.

Λέων

Λέων

DO’S: Γίνε δραστήριος, καθώς έτσι θα μπορέσεις να κάνεις όλα αυτά που θες και με ευχάριστη διάθεση, έτσι; Ρίξε τις ιδέες σου στο τραπέζι και πες «ναι» σε δημιουργικά πρότζεκτ που σου προτείνουν να αναλάβεις. Ίσως το κάνουν, γιατί ξέρουν ότι μπορείς! Συνέχισε να διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις με τον δικό σου τρόπο, καθώς είναι αποτελεσματικός.

DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν δεις ότι κάποιες καταστάσεις ή πρότζεκτ δεν προχωράνε μπροστά, καθώς μπορείς, αν το θέλεις, να ψάξεις να βρεις τι πήγε λάθος και τελικά να το διορθώσεις έγκαιρα. Μην παίρνεις τόσο προσωπικά όλα αυτά που ακούς είτε στο σπίτι, είτε στον τομέα της οικογένειας, καθώς μάλλον τα αναλύεις από λάθος οπτική γωνία.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Μπορείς να είσαι αισιόδοξος διατηρώντας και την ευαισθησία σου. Βάλε ως προτεραιότητα να διασφαλίσεις την ηρεμία σου καθ’ όλη τη σημερινή μέρα. Εξέτασε τις καταστάσεις που βιώνεις, ώστε να δεις το μέγεθος της επιρροής που έχουν πάνω σου. Έτσι θα βρεις πως θα την περιορίσεις, ώστε να μην πας πίσω στα της καθημερινότητας.

DON’TS: Μην αρνηθείς να βοηθήσεις τους δικούς σου ανθρώπους, αν το χρειάζονται. Μάλιστα με το καθαρό σου μυαλό, ίσως τους βρεις εύκολες λύσεις. Μην είσαι απρόσεκτος στις πληροφορίες που θα λάβεις έμμεσα. Κυρίως μην απογοητευτείς από αυτές. Ωστόσο ούτε και το να βγάλεις λανθασμένα ή και βιαστικά συμπεράσματα ενδείκνυται.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Δεν αποκλείεται οι συναντήσεις που θα κάνεις σήμερα να γίνουν η αφετηρία για να ασχοληθείς ξανα με κάποιες δραστηριότητες που έκανες στο παρελθόν, αλλά για κάποιο λόγο τις διέκοψες. Ή αν ας πούμε έχεις άδικα απομακρυνθεί από κάποιους φίλους σου, τότε μπορείς τώρα να τους προσεγγίσεις ξανά. Άλλαξε τον τρόπο σκέψης σου.

DON’TS: Μην επιμένεις να πάρεις απαντήσεις, ειδικά αν βλέπεις ότι η άλλη πλευρά αρνείται πεισματικά να στις δώσει. Επίσης μην αρνείσαι να κλείσεις κάποια κεφάλαια τα οποία δεν μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν στη ζωή σου. Πάντως είναι μέρα που μπορείς να τα καταφέρεις όλα εύκολα, οπότε γιατί γίνεσαι πιεστικός; Μην είσαι σπάταλος.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Στα επαγγελματικά, μπορείς να εξετάσεις ξανά κάποιες προτάσεις που σου είχαν γίνει στο παρελθόν. Παράλληλα μπορείς να βρεις για ποιο λόγο δεν έκατσε η φάση τότε. Μήπως φταις εσύ; Μήπως φταίει η άλλη πλευρά; Ωστόσο επειδή ο Ερμής αναδρομεί, θα ήθελα να αποφύγεις να κάνεις κάποιο νέο ξεκίνημα τώρα. Οργάνωσε τις σκέψεις σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις νερό στο κρασί σου. Από την άλλη, μη διστάσεις ούτε να προσπαθήσεις να φέρεις τις καταστάσεις στα νερά σου. Μη διστάσεις ούτε να κάνεις συζητήσεις σχετικές είτε με τα οικονομικά είτε και με τα ερωτικά, καθώς πρόκειται για τομείς που σε ταλαιπωρούν πολύ. Μην αφήσεις την απογοήτευση να πάρει το πάνω χέρι.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Πρόσεξε την αισιοδοξία που σε χαρακτηρίζει, γιατί σήμερα αυτή μπορεί εύκολα να ξεφύγει και να σε κάνει να νομίζεις πως μπορείς να κινηθείς παράτολμα και χωρίς επιπτώσεις. Από την άλλη, αν παρατηρήσεις πως υπάρχουν κάποια πράγματα γύρω σου τα οποία μπορούν να βελτιωθούν, τότε όρμα τους! Τώρα που γυρίζει κι έχεις ενέργεια, έτσι;

DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις είτε τον τρόπο σκέψης σου είτε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι κάποια πράγματα. Αν θες να πάρεις απαντήσεις στα ερωτήματά σου, τότε μπορείς να συζητήσεις περί αυτών, αρκεί να μην καρφωθείς. Μη δώσεις σημασία στα σκηνικά που συμβαίνουν πίσω από την πλάτη σου. Γιατί; Γιατί θα απογοητευτείς!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Τελευταία συμβαίνουν πολλά και διάφορα στη ζωή σου. Οπότε προτείνω να πάρεις τις αποστάσεις και τον χρόνο σου, ώστε να τα επεξεργαστείς με την άνεσή σου. Φέρε στον νου σου κάποιες συμπεριφορές που έχεις παραμερίσει, καθώς αν τις αναλύσεις θα μπορέσεις να βγάλεις τα σωστά συμπεράσματα σχετικά με την στάση ορισμένων.

DON’TS: Το ότι στα οικονομικά επικρατεί ένα ευχάριστο κλίμα, δεν σημαίνει πως μπορείς να είσαι απρόσεκτος στις διαπραγματεύσεις που κάνεις, σωστά; Ειδικά όσον αφορά τα ψιλά γράμματα! Στα επαγγελματικά, μην χαλιέσαι αν το αποτέλεσμα που έχεις κατά νου δεν βγαίνει στην πραγματικότητα. Υπάρχει χώρος για βελτίωση- το μόνο σίγουρο!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Στα επαγγελματικά, μπορείς να μοιραστείς τις ιδέες και το δημιουργικό κομμάτι του εαυτού σου άνετα με τους συναδέλφους σου, καθώς πρόκειται να δεχτούν αυτά που προτείνεις με χαρά! Όμως πρέπει κι εσύ με την σειρά σου να ακολουθήσεις αυτά που εκείνοι προτείνουν. Αν υπάρχει κάτι που θεωρείς ότι μπορεί να βελτιωθεί, τότε απλά πες το!

DON’TS: Μη διστάσεις να συζητήσεις με τους φίλους σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να λύσεις τις παρεξηγήσεις που έχουν προκύψει. Μην κωλώσεις να βρεις νέα ενδιαφέροντα- χόμπι, καθώς έχεις μεγάλη ανάγκη να ανανεωθείς, σωστά; Μη δίνεις τόση βάση στα λόγια των απέναντι, καθώς θα καταλήξεις να τα πάρεις όλα στραβά, χωρίς λόγο!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αφού το πρόγραμμα βγαίνει στρωτά, γιατί δεν σταματάς να σε πιέζεις τόσο; Ασχολήσου με όλα αυτά που σου αρέσουν. Παράλληλα μπορείς να βρεις νέα ενδιαφέροντα και να τα εντάξεις στην ρουτίνα σου. Στα επαγγελματικά, κλείσε τις εκκρεμότητες που έχεις αφήσει ανοιχτές. Αν εντοπίσεις κάποιο λάθος, τότε προχώρα στην άμεση διόρθωσή του.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος όσον αφορά τις λεπτομέρειες που συναντάς γύρω σου. Ταυτόχρονα όμως μην αφήσεις τον εαυτό σου να βρεθεί- άδικα- σε δύσκολη θέση από κάποιες συζητήσεις που μπορεί να γίνουν με τα άτομα που έχεις καιρό να δεις. Βασικά αυτό που έχω να σου προτείνω είναι να μην ασχοληθείς καν με όλα αυτά, τα ανούσια!

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
inWellness
inTown
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνταξη
Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά
Μίρνογκραντ 11.11.25

Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία δίνουν διαφορετικές πληροφορίες για την κατάσταση στην πόλη Μίρνογκραντ η οποία βρίσκεται κοντά στο Ποκρόβσκ στην Ανατολική Ουκρανία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν
«Λευκός καπνός» 11.11.25

ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν

Στις ΗΠΑ οι Δημοκρατικοί συμφώνησαν με τους Ρεπουμπλικανούς και ξεκίνησε η ψηφοφορία για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός έως τις 30 Ιανουαρίου και για μερικούς τομείς ως τις 30 Σεπτεμβρίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κύπρος: Στο τραπέζι ηλεκτρική διασύνδεση και ενεργειακή συνεργασία με τον Λίβανο
Ενεργειακή συνεργασία 11.11.25

Στο τραπέζι ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με τον Λίβανο

Ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με τον Λίβανο «έβγαλε» η συνάντηση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον λιβανέζο υπουργό Ενέργειας, στο πλαίσιο της ενεργειακής συνεργασίας των δυο κρατών.

Σύνταξη
Κολομβία: Νέες κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος του Νικολάς Πέτρο, γιου του προέδρου
Διαφθορά 11.11.25

Κολομβία: Νέες κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος του Νικολάς Πέτρο, γιου του προέδρου

Ο Νικολάς Πέτρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά την εποχή που ήταν βουλευτής. Ήδη έχει κατηγορηθεί για ξέπλυμα και παράνομο πλουτισμό. Έχει παραδεχθεί ότι πήρε χρήματα από βαρόνο ναρκωτικών.

Σύνταξη
Κούβα: O πρώην υπουργός Οικονομικών δικάζεται για κατασκοπεία
Φυλακή ή εκτέλεση 11.11.25

O πρώην υπουργός Οικονομικών της Κούβας δικάζεται για κατασκοπεία

O πρώην υπουργ;ow Οικονομίας Αλεχάντρο Γκιλ κατηγορείται για κατασκοπεία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα εγκλήματα, με την δίκη του να ξεκινά αύριο

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αγία Βαρβάρα – Έκρυβαν κοκαΐνη και κάνναβη στα σπίτια τους
Ελλάδα 11.11.25

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αγία Βαρβάρα – Έκρυβαν κοκαΐνη και κάνναβη στα σπίτια τους

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στην Αγία Βαρβάρα συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος και κατασχέθηκαν μισό κιλό κοκαΐνη και πάνω από 8.000 ευρώ

Σύνταξη
Μερτς: Στο ναδίρ η δημοτικότητά του – Μόλις το 18% των Γερμανών θέλουν να διεκδικήσει επανεκλογή
Δημοσκόπηση 11.11.25

Μερτς: Στο ναδίρ η δημοτικότητά του – Μόλις το 18% των Γερμανών θέλουν να διεκδικήσει επανεκλογή

Οι Γερμανοί βρίσκουν τον Μερτς όχι και τόσο νέο, δεν πιστεύουν ότι πρέπει να είναι ξανά υποψήφιος για την καγκελαρία. Ακόμη και οι ψηφοφόροι της Χριστιανικής Ένωσης είναι μοιρασμένοι για το μέλλον του

Σύνταξη
Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η κλιματική αλλαγή σκοτώνει «αθόρυβα» τους ανθρώπους – Κρίσιμο ζήτημα η προστασία της υγείας
Κλιματικοί κίνδυνοι 10.11.25

Η κλιματική αλλαγή σκοτώνει «αθόρυβα» τους ανθρώπους – Κρίσιμο ζήτημα η προστασία της υγείας

Παράγοντας που συνδέεται με την υγεία των ανθρώπων, είναι οι πλημμύρες και οι ξηρασίες. Αλλά και η μετάδοση μολυσματικών ασθενειών που ευνοείται από την αυξημένη ζέστη και υγρασία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν είναι ένα «μονολιθικό» φαινόμενο
Κόσμος 10.11.25

Γιατί η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν είναι ένα «μονολιθικό» φαινόμενο

Το μέλλον της δημοκρατίας στην Ευρώπη εξαρτάται από την ικανότητά της να προτάσσει αξιόλογες εναλλακτικές λύσεις έναντι των απλοϊκών, αλλά εξαιρετικά εύηχων, υποσχέσεων της ακροδεξιάς.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
COP30: Η σύνοδος για το κλίμα ξεκίνησε – Εκκλήσεις για συνεργασία και αποφασιστική δράση
Αγώνας δρόμου 10.11.25

COP30: Η σύνοδος για το κλίμα ξεκίνησε – Εκκλήσεις για συνεργασία και αποφασιστική δράση

Οι κυβερνήσεις που δεν δρουν θα κατηγορηθούν για λιμό και συγκρούσεις που θα φέρει η κλιματική κρίση, τόνισε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το Κλίμα στην έναρξη της COP30. Λούλα: Να νικήσουμε τους αρνητές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Γουάντα Σάικς προτιμά να προσλαμβάνει γυναίκες αντί για άνδρες – «Aν είναι μαύρη, παίρνει σίγουρα τη δουλειά»
«Έτσι λειτουργώ» 10.11.25

Η Γουάντα Σάικς προτιμά να προσλαμβάνει γυναίκες αντί για άνδρες – «Aν είναι μαύρη, παίρνει σίγουρα τη δουλειά»

«Όταν οι γυναίκες ευημερούν, ευημερεί και η κοινότητα», δήλωσε η Αμερικανίδα παραγωγός Γουάντα Σάικς, κατά τη διάρκεια της βράβευσης της στην εκδήλωση «Power of Women L.A.».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι αριθμοί, τα «ψέματα», πόσο μπροστά είναι ο Ολυμπιακός σχέση με πέρυσι και τα 5 ματς του «πρέπει»
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Οι αριθμοί, τα «ψέματα», πόσο μπροστά είναι ο Ολυμπιακός σχέση με πέρυσι και τα 5 ματς του «πρέπει»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή, μόνος του, με καλό ποδόσφαιρο, νέους πρωταγωνιστές και... καλύτερος από πέρυσι. Οι αριθμοί είναι στυγνοί και δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης. Στη 10η αγωνιστική έχει πιο πολλούς βαθμούς, γκολ, νίκες από τις περσινές 12 πρώτες αγωνιστικές, όταν ανέβηκε στην κορυφή και δεν την έχασε ποτέ.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Το Ισραήλ ζητά από δικαστήριο να επιτρέψει την κατάσχεση των πλοίων του στολίσκου Sumud
Global Sumud Flotilla 10.11.25

Το Ισραήλ ζητά από δικαστήριο να επιτρέψει την κατάσχεση των πλοίων του στολίσκου Sumud

Το Ισραήλ υπέβαλε αίτημα στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Χάιφα για την κατάσχεση 50 πλοίων που συμμετείχαν στον στόλο Sumud, ο οποίος προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τουρκία: Σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα – Οκτώ συλλήψεις, 1.024 παίκτες σε «αργία» λόγω της έρευνας
Αναβολή πρωταθλημάτων 10.11.25

Τουρκία: Σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα – Οκτώ συλλήψεις, 1.024 παίκτες σε «αργία» λόγω της έρευνας

Στην υπόθεση με τα παράνομα στοιχήματα φέρεται να έχουν εμπλακεί ποδοσφαιριστές, διαιτητές, βοηθοί και ένας πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας.

Σύνταξη
Εκεχειρία τέλος για Ταϊλάνδη – Καμπότζη μετά από έκρηξη νάρκης στα σύνορα
Αναστολή της συμφωνίας 10.11.25

Εκεχειρία τέλος για Ταϊλάνδη – Καμπότζη μετά από έκρηξη νάρκης στα σύνορα

Η αναστολή της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη είναι γεγονός, μετά την έκρηξη νάρκης κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο στρατιώτες της Μπανγκόκ.

Σύνταξη
Νάπολι: Ραντεβού με τη διοίκηση ο Κόντε μετά το ξέσπασμα κατά των παικτών
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Νάπολι: Ραντεβού με τη διοίκηση ο Κόντε μετά το ξέσπασμα κατά των παικτών

Η ήττα στην Η Νάπολι έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας, προκάλεσε την έκρηξη του Αντόνιο Κόντε στη συνέντευξη Τύπου και τα αποδυτήρια των παρτενοπέι. Κρίσιμο ραντεβού Κόντε Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
