DO’S: Αφού επικρατεί όμορφη ατμόσφαιρα, γιατί δεν παραμένεις αισιόδοξος; Δραστηριοποιήσου και ασχολήσου με κάτι το πιο δημιουργικό. Γενικώς εστίασε στα ενδιαφέροντα που είχες το προηγούμενο διάστημα, αλλά για κάποιον ανεξήγητο λόγο τα άφησες στη μέση. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με σπουδές ή σεμινάρια. Φλέρταρε άνετα.

DON’TS: Μη μένεις στάσιμος, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν το σηκώνει η σημερινή μέρα και θα χαλάσεις την ψυχολογία σου άδικα. Παράλληλα μην είσαι απρόσεκτος ως προς τα οικονομικά σου. Το σημαντικότερο λοιπόν είναι να μην κάνεις άλλα περιττά έξοδα. Αρκετά δεν νομίζεις; Μην απογοητευτείς από τις παλιές καταστάσεις που επανέρχονται.