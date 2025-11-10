Πρόταση ρεκόρ για χρηματοδότηση έργων άρδευσης από δήμο της Περιφέρειας

Το μεγαλύτερο έργο που έχει υλοποιήσει Δήμος στον νομό Τρικάλων, για όλον τον νομό Τρικάλων και μάλιστα για τους αγρότες και το περιβάλλον, υπέβαλε προς έγκριση ο Δήμος Τρικκαίων.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς σε συνέντευξη Τύπου, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 65.545.900€ και υποβλήθηκε στην παρέμβαση Π3-73-1.1: «Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων» – Δράση 2: «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων για νέα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027), με δικαιούχο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Τι αφορά το έργο

Το έργο, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο Δήμαρχος Τρικκαίων αφορά 4 Δήμους και 10 ΤΟΕΒ, με στόχους:

τη μείωση των υδατικών απωλειών (με υπογειοπημένους και στεγανούς αγωγούς)

την ενεργειακή εξοικονόμηση (με αναβάθμιση αντλιοστασίων με inverter, αντλίες υψηλής απόδοσης και σύγχρονους πίνακες ισχύος – αυτοματισμού)

τον ψηφιακό μετασχηματισμό της άρδευσης (με εγκατάσταση τηλεμετρίας, αισθητήρων και ψηφιακών διδύμων)

την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση (με βελτίωση της αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Με το έργο αυτό, σημείωσε ο Δήμαρχος Τρικκαίων «δίνουμε νέα, ορθολογική πνοή στη διαχείριση υδάτων, σε περίοδο λειψυδρίας, μειώνοντας απώλειες, εισάγοντας ψηφιακές λύσεις. Κυρίως, τόνισε «στηρίζουμε έμπρακτα τους αγρότες, ενώ συνδέουμε τον πρωτογενή τομέα με την τεχνολογία».

Όπως πρόσθεσε στην σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Τρικκαίων, «η υποβολή της πρότασης για το τεράστιο αυτό έργο έγινε από τον Δήμο Τρικκαίων για τους άλλους 13 φορείς (Δήμους Μετεώρων, Φαρκαδόνας, Πύλης και τους 10 ΤΟΕΒ), καθώς διαθέτει την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό να υλοποιήσει το έργο, καινοτομώντας για άλλη μια φορά».