Πρόταση ρεκόρ για χρηματοδότηση έργων άρδευσης από δήμο της Περιφέρειας
Με 65,5 εκ.Ευρώ ο Δήμος Τρικκαίων υπέβαλε πρόταση για το μεγαλύτερο έργο στον νομό Τρικάλων για άρδευση τεσσάαρων δήμων και 10 ΤΟΕΒ.
- Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
- Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είπαν ότι θα έρθουν με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο
- Θρίλερ σε παγωμένα νερά: Δύτρια γλιτώνει παρά τρίχα από επίθεση φάλαινας
- Πολιτική πλατφόρμα από τον Αντώνη Σαμαρά
Το μεγαλύτερο έργο που έχει υλοποιήσει Δήμος στον νομό Τρικάλων, για όλον τον νομό Τρικάλων και μάλιστα για τους αγρότες και το περιβάλλον, υπέβαλε προς έγκριση ο Δήμος Τρικκαίων.
Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς σε συνέντευξη Τύπου, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 65.545.900€ και υποβλήθηκε στην παρέμβαση Π3-73-1.1: «Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων» – Δράση 2: «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων για νέα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027), με δικαιούχο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Τι αφορά το έργο
Το έργο, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο Δήμαρχος Τρικκαίων αφορά 4 Δήμους και 10 ΤΟΕΒ, με στόχους:
- τη μείωση των υδατικών απωλειών (με υπογειοπημένους και στεγανούς αγωγούς)
- την ενεργειακή εξοικονόμηση (με αναβάθμιση αντλιοστασίων με inverter, αντλίες υψηλής απόδοσης και σύγχρονους πίνακες ισχύος – αυτοματισμού)
- τον ψηφιακό μετασχηματισμό της άρδευσης (με εγκατάσταση τηλεμετρίας, αισθητήρων και ψηφιακών διδύμων)
- την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση (με βελτίωση της αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
Με το έργο αυτό, σημείωσε ο Δήμαρχος Τρικκαίων «δίνουμε νέα, ορθολογική πνοή στη διαχείριση υδάτων, σε περίοδο λειψυδρίας, μειώνοντας απώλειες, εισάγοντας ψηφιακές λύσεις. Κυρίως, τόνισε «στηρίζουμε έμπρακτα τους αγρότες, ενώ συνδέουμε τον πρωτογενή τομέα με την τεχνολογία».
Όπως πρόσθεσε στην σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Τρικκαίων, «η υποβολή της πρότασης για το τεράστιο αυτό έργο έγινε από τον Δήμο Τρικκαίων για τους άλλους 13 φορείς (Δήμους Μετεώρων, Φαρκαδόνας, Πύλης και τους 10 ΤΟΕΒ), καθώς διαθέτει την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό να υλοποιήσει το έργο, καινοτομώντας για άλλη μια φορά».
- Παρελθόν από τον Ατρόμητο ο Βόκολος – Οι προπονητές που απολύθηκαν ως τώρα στη Super League
- Στα ύψη οι τιμές κρέατος – Αύξηση 10,6% μέσα σε έναν χρόνο
- Ρωσία: Κρυπτο-δισεκατομμυριούχος σκοτώθηκε σε τροχαίο με Lamborghini – Το όχημα ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες
- Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα [βίντεο]
- Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)
- «Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις