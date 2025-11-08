Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 08.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Επειδή σίγουρα θα έρθουν στην επιφάνεια όσα σε πιέζουν, φρόντισε να συζητήσεις ανοιχτά- έστω με τους δικούς σου ανθρώπους- ώστε να ξεκαθαρίσεις το τοπίο. Αν κάποιος σε θεωρεί δεδομένο, δείξε του πως αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο για εκείνον. Στα επαγγελματικά, πρέπει να διαχειριστείς προσεκτικά οτιδήποτε σχετίζεται με χρήμα.
DON’TS: Μην κάνεις τώρα επαγγελματικά ανοίγματα, γιατί οι δεύτερες σκέψεις σου θολώνουν ακραία την σκέψη! Ωστόσο μην κωλώσεις να κάνεις συζητήσεις που μπορούν να σε ωθήσουν στο να ανοιχτείς λίγο περισσότερο εξαιτίας αυτού, έτσι; Μην πιστεύεις ότι να’ ναι και μην το αφήνεις να σου γίνεται έμμονη ιδέα. Μην εκφράζεσαι εντελώς περίεργα.
Ταύρος
DO’S: Καλό είναι να ξεκαθαρίσεις την κατάσταση γενικώς και να βάλεις τα πράγματα στην θέση τους είτε στα επαγγελματικά είτε και στα ερωτικά σου. Έπειτα μπορείς να επικεντρωθείς σε οτιδήποτε θεωρείς εσύ σημαντικό. Στα επαγγελματικά, κάτι υπάρχει που σου φτιάχνει το κέφι, αλλά πρέπει κι εσύ να κάνεις προσεκτικές κινήσεις εκεί, σωστά;
DON’TS: Επειδή η μέρα είναι έντονη, μην εστιάζεις στις συμπεριφορές τρίτων και μην θεωρείς πως αυτές εκθέτουν εσένα. Μην αγνοείς τα θέματα που υπάρχουν στα οικονομικά, γιατί αυτά μπορούν με την σειρά τους να προκαλέσουν άλλα θέματα! Μην είσαι ανοργάνωτος, γιατί όλα θα τα βρεις μπροστά σου. Από την άλλη, μην πιαστείς κορόιδο.
Δίδυμοι
DO’S: Η μέρα σε καλεί να είσαι ψύχραιμος. Υπάρχει ένταση, υπάρχει και ανάγκη να τα πεις όλα μαζί, αλλά δε νομίζω πως αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει. Ίσως βέβαια έτσι να δημιουργήσεις κάποιες καλές ευκαιρίες μέσω των οποίων θα μπορέσεις να λειτουργήσεις καλύτερα. Αυτό αν αποφύγεις τόσο τις βιαστικές κινήσεις, όσο και τις αντιπαραθέσεις.
DON’TS: Μην αρχίσεις τα έντονα και κοφτερά λόγια, αλλά μην έρθεις ούτε σε σύγκρουση με τους άλλους, γιατί αυτό θα θολώσει την κρίση σου. Το θέλεις; Δε νομίζω! Γενικώς μην απομακρύνεσαι από αυτούς που μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεθολώσεις. Μην είσαι σκληρός με τους άλλους. Στα επαγγελματικά, μην χαωθείς από την πίεση που επικρατεί.
Καρκίνος
DO’S: Μπορείς να κάνεις και πάλι τον παρατηρητή, αρκεί να γίνεις μόνο επιφυλακτικός και όχι έντονος ή και πιεστικός, σωστά; Τώρα αν θελήσεις να μιλήσεις, προτίμησε να κρατηθείς! Για να αποφεύγεις να ζοριστείς από τις καταστάσεις που σε έχουν φέρει στα όριά σου, προτίμησε να βάλεις τα πράγματα στην θέση τους. Έτσι θα χαλαρώσεις!
DON’TS: Μην είσαι απόλυτος ή αμετακίνητος, απλά και μόνο επειδή είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που έχεις μέσα στο μυαλό σου. Μη διστάσεις λοιπόν να δώσεις εξηγήσεις, αν οι απέναντι έχουν χάσει τον μπούσουλα με τις κόνξες σου. Μην χάσεις της υπομονή σου λόγω του ότι είσαι ακραία κουρασμένος. Μη βιάζεσαι να τα τελειώσεις όλα γρήγορα.
Λέων
DO’S: Μεγάλη προσοχή απαιτούν τα οικονομικά ανοίγματα που θέλεις να κάνεις, καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το όραμα που έχεις. Πρόσεχε λοιπόν και αυτούς που φαίνονται έμπιστοι εξ πρώτης όψεως, γιατί μπορεί και να μην είναι. Στα ερωτικά, διαχειρίσου τα νεύρα σου, αν δεν θέλεις να έχεις σοβαρά προβλήματα!
DON’TS: Μην εκφράσεις έντονα ή απότομα τα παράπονα που έχεις από κάποιους συναδέλφους ή κοντινούς σου ανθρώπους, από τους οποίους μάλιστα απομακρύνθηκες ξαφνικά το προηγούμενο διάστημα. Πάντως μην συνεχίσεις να περνάς το μήνυμα μέσω υπόγειων σχολίων, έτσι; Μην αντιδράς σπασμωδικά δήθεν για να προλάβεις σκηνικά.
Παρθένος
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί υπάρχει ένταση. Θα σου πρότεινα να αποφύγεις να μιλήσεις έντονα, απότομα ή ακόμα- χειρότερα- αφιλτράριστα! Ωστόσο κάνε σαφές το ότι αν δε γίνουν σεβαστά τα όριά σου, τότε σίγουρα θα υπάρξουν συνέπειες! Αγνόησε αυτούς που επιλέγουν να κάνουν σχόλια για σένα πισώπλατα.
DON’TS: Μην πάρεις αψήφιστα τις επαγγελματικές σου υποθέσεις, γιατί να σου πω πως αυτές θα αποδειχθούν αρκετά απαιτητικές. Ωστόσο μην έρθεις ούτε σε δύσκολη θέση σε συναντήσεις που θα γίνουν με ανώτερους. Αν είσαι καλά προετοιμασμένος, τι έχεις να φοβηθείς; Μην κάνεις λάθη εξαιτίας της κακής επικοινωνίας που υπάρχει με ορισμένους.
Ζυγός
DO’S: Στα ερωτικά, απόφυγε να γίνεις κτητικός. Και για να σε προλάβω, εννοώ πως πρέπει να αποφύγεις και τις κουβέντες με γνώμονα τη ζήλια σου, αλλά και τις κινήσεις τις πονηρές που κάνεις για να «οριοθετήσεις την περιοχή σου». Θα εκτεθείς! Σίγουρα οι ευθύνες που καιρό αποφεύγεις θα έρθουν στο προσκήνιο. Άρα προτείνω να τις αναλάβεις!
DON’TS: Μην αρνείσαι να κατανοήσεις κάποια σκηνικά, απλά και μόνο επειδή έρχονται σε σύγκρουση με κάποια ιδανικά που έχεις. Στο λέω αυτό γιατί έτσι μπορεί να πάει πίσω ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι ορισμένες καταστάσεις, σωστά; Μην αντιδράσεις απότομα ή μάλλον εκρηκτικά, αν κάποιοι σε συμβουλέψουν μεν, με τρόπο άγαρμπο δε.
Σκορπιός
DO’S: Υπάρχει πολλή ένταση όσον αφορά τα συναισθήματά σου, αλλά αυτό δεν είναι κακό. Μόνο αν αποφύγεις να γίνεις έντονος και εκρηκτικός βέβαια, έτσι; Δέξου τις αντιδράσεις των απέναντι, ειδικά αν ξεσπάσεις κι εσύ πάνω τους. Το να αποφευχθεί κάτι τέτοιο ας πούμε δεν παίζει; Ωστόσο απόφυγε να είσαι εσύ αυτός που πάντα υποχωρεί!
DON’TS: Μην προσπαθήσεις να πιαστείς από την λογική, καθώς αυτή απουσιάζει και άκρη δεν πρόκειται να βγει! Μην προσπαθήσεις να στραφείς ούτε στην καλλιτεχνική σου πλευρά, γιατί κι αυτή απουσιάζει! Στα ερωτικά, μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο μιλάς. Ούτε όμως και να τραβάς τις καταστάσεις από τα μαλλιά ενδείκνυται.
Τοξότης
DO’S: Προκειμένου να αποφύγεις τις εντάσεις, μπορείς να κρατήσεις μια αποστασιοποιημένη στάση. Ωστόσο αν το κάνεις, γιατί θεωρείς πως έχεις εσύ το δίκιο με το μέρος σου και μόνο, τότε απλά κόφτο! Γιατί δεν προσπαθείς να βρεις τους άλλους στη μέση ας πούμε; Μπορείς επίσης να βρεις ποιο είναι το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί σε σένα.
DON’TS: Επειδή η μέρα έχει ένταση, μην εστιάζεις κι εσύ τόσο στις συμπεριφορές των άλλων. Άλλη δουλειά δεν έχεις να ασχολείσαι με τους άλλους; Μη διστάσεις να εκφράσεις τα παράπονα που έχεις μεν, μην αρνηθείς να δεχτείς και τις αντιδράσεις των απέναντι δε. Μην θεωρήσεις πως είναι δικαιολογίες, γιατί μπορεί να έχουν και κάποια βάση.
Αιγόκερως
DO’S: Προσοχή απαιτούν τα οικονομικά. Απόφυγε να αποπροσανατολιστείς, επειδή το πρόγραμμα είναι αρκετά φορτωμένο. Από την άλλη, προτίμησε να αγνοήσεις οτιδήποτε είναι ασήμαντο ή κάνει μπαμ από μακριά ότι δεν ευσταθεί. Γενικώς δηλαδή απόφυγε τα θέματα που δεν σε αφορούν για να μην μπλέξεις. Κράτησε αποστάσεις από πολλούς.
DON’TS: Μην αφήσεις τους άλλους- και ειδικά όχι τους φίλους σου- να σε φέρουν στα όριά σου, γιατί θα αναγκαστείς- ή έτσι πιστεύεις εσύ- να μιλήσεις έξω από τα δόντια. Παράλληλα μη διστάσεις να αναφέρεις σε ορισμένους συνεργάτες, ότι κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά που βλέπεις δεν είναι αποδεκτή, απλά μην το κάνεις έντονα, σωστά;
Υδροχόος
DO’S: Στα επαγγελματικά, διατήρησε το πείσμα σου μόνο αν είσαι όντως σίγουρος ότι ξέρεις κάτι παραπάνω και βλέπεις ότι οι άλλοι δεν σε παίρνουν στα σοβαρά. Ταυτόχρονα αγνόησε τις παρασκηνιακές συζητήσεις που θα προκληθούν από τον έντονο τρόπο με τον οποίο κινείσαι. Λες και σε νοιάζει! Αν τώρα όντως το σκεφτείς, κράτησέ το για σένα.
DON’TS: Μην αναλωθείς στις δημιουργικές σκέψεις σου, γιατί όσο κι αν είναι αυτή η φάση σου, σήμερα δεν υπάρχει χρόνος να ασχοληθείς με αυτό το κομμάτι. Επειδή δεν υπάρχει γενικά χρόνος, μην μπλοκαριστείς. Μην είσαι απρόσεκτος ή ανοργάνωτος στα οικονομικά, γιατί όλο και κάποιο λάθος έχει ήδη γίνει και δεν το έχεις πάρει καν χαμπάρι.
Ιχθύες
DO’S: Άρπαξε τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν, ώστε να ξεκαθαρίσεις το τοπίο. Απόφυγε όμως να δώσεις το ελεύθερο στο συναίσθημα, γιατί μπορεί να σε μπερδέψει και να σε πιέσει. Στα επαγγελματικά, υπάρχει πίεση, αλλά εσύ δεν χρειάζεται να φτάσεις στα όριά σου. Πάντως αφού δεν είσαι ψύχραιμος, άσε την λήψη αποφάσεων για αύριο.
DON’TS: Μην εκνευριστείς από αυτά που αντιλαμβάνεσαι να γίνονται παρασκηνιακά. Αλλά μη διστάσεις να βγεις μπροστά με θάρρος και να δείξεις ότι ξέρεις πολύ καλά τι σου γίνεται. Μην είσαι όμως πεισματάρης και μην αρνείσαι να ακούσεις τι έχουν να σου πουν οι απέναντι. Μην αποποιείσαι τις ευθύνες σου. Τι είσαι, ας πούμε, κάνα παιδάκι;
