DO’S: Καλό είναι να ξεκαθαρίσεις την κατάσταση γενικώς και να βάλεις τα πράγματα στην θέση τους είτε στα επαγγελματικά είτε και στα ερωτικά σου. Έπειτα μπορείς να επικεντρωθείς σε οτιδήποτε θεωρείς εσύ σημαντικό. Στα επαγγελματικά, κάτι υπάρχει που σου φτιάχνει το κέφι, αλλά πρέπει κι εσύ να κάνεις προσεκτικές κινήσεις εκεί, σωστά;

DON’TS: Επειδή η μέρα είναι έντονη, μην εστιάζεις στις συμπεριφορές τρίτων και μην θεωρείς πως αυτές εκθέτουν εσένα. Μην αγνοείς τα θέματα που υπάρχουν στα οικονομικά, γιατί αυτά μπορούν με την σειρά τους να προκαλέσουν άλλα θέματα! Μην είσαι ανοργάνωτος, γιατί όλα θα τα βρεις μπροστά σου. Από την άλλη, μην πιαστείς κορόιδο.