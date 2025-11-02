magazin
Εβδομαδιαία 02 Νοεμβρίου 2025 | 13:00
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [02.11 – 08.11.2025]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Υπομονή και προσοχή απαιτεί η εβδομάδα, γιατί θα διακατέχεται από αρκετή ένταση. Σίγουρα όμως θα σου παρουσιαστούν και αρκετές ευκαιρίες, οπότε έχε τα μάτια σου ανοιχτά, ώστε να τις αρπάξεις, σωστά; Πέσε με τα μούτρα στο κυνήγι νέων εμπειριών, καθώς είναι κάτι που έχεις μεγάλη ανάγκη. Έτσι θα βρεις το θάρρος και την ενέργειά σου.

DON’TS: Μην πέσεις στην παγίδα της υπερβολής. Δηλαδή μην κάνεις υπερβολικές σπατάλες ή μην πιστέψεις στα υπερβολικά λόγια που θα ακούσεις. Χρειάζεται να σου πω πως δεν πρέπει ούτε εσύ να χρησιμοποιήσεις μεγάλα λόγια; Δε νομίζω! Μην αγνοείς τα ερωτικά, αλλά ούτε και τα οικονομικά σου. Παράλληλα μην είσαι και τόσο απαιτητικός πια!

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Εκεί που κάνεις τον απολογισμό σου λογικά θα ανακαλύψεις πως δεν παίρνεις πίσω ούτε τα μισά από αυτά που δίνεις. Από το να στεναχωρηθείς, προσπάθησε να το γυρίσεις υπέρ σου με το να οπλιστείς με μαχητικότητα, θάρρος και ορμή, για να τα διεκδικήσεις! Προσοχή στην ένταση όμως, γιατί η εβδομάδα δεν χαρίζει κάστανα ως προς αυτό.

DON’TS: Μην αγνοείς τη διαδικασία του να ψάξεις τι ακριβώς είναι αυτό που θέλεις, καθώς ούτε εσύ δεν ξέρεις. Μέσω αυτού θα βρεις και τι πρέπει να κάνεις για να νιώσεις ξανά ασφαλής. Άρα πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό! Μη διστάσεις να έρθεις κοντά στα άτομα που το αξίζουν. Μη διστάσεις όμως να ξεκόψεις από κάποια άλλα που δεν το αξίζουν!

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Θέλω να μείνεις ψύχραιμος εξωτερικά, καθώς αυτή την εβδομάδα πρόκειται να υπάρξει αρκετή αναστάτωση όσον αφορά το μέσα σου. Εστίασε στις επαγγελματικές συνεργασίες, αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Στο λέω αυτό γιατί κάπου έχεις χάσει την μπάλα και δυσκολεύεσαι να συνεργαστείς με τους απέναντι, άρα πρέπει να το βρεις.

DON’TS: Μην επιδιώξεις να τα κάνεις όλα μαζί, ώστε να τα προλάβεις, γιατί τα περισσότερα από αυτά θα τα αφήσεις στη μέση. Μην είσαι υπερβολικός γενικώς. Μην υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου, γιατί εκεί είναι που μπορεί να γίνει εύκολα το λάθος. Μην αγνοείς τη μεγάλη ανάγκη που έχεις για ξεκούραση, έτσι; Μην αγνοείς ούτε τα της καθημερινότητας.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Κράτα τις ισορροπίες όσον αφορά τα συναισθήματά σου. Δηλαδή μπορείς να τα φιλτράρεις όλα μέσω αυτών, αλλά πρέπει να αποφύγεις να γίνεις κλαψιάρης. Αυτό εννοώ! Ειδικά σε οτιδήποτε σχετίζεται με τους φίλους, τον έρωτα ή την οικογένεια. Εστίασε τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά σου.

DON’TS: Μην κινείσαι ούτε ανοργάνωτα ούτε και χωρίς πρόγραμμα, γιατί έχεις αφήσει πολλές υποχρεώσεις σε εκκρεμότητα. Μη διστάσεις να ασχοληθείς με τα ενδιαφέροντά σου ή γενικώς με κάτι πιο δημιουργικό, καθώς αυτά είναι που θα σε ανεβάσουν ψυχολογικά. Παράλληλα μην υποκρίνεσαι ότι είσαι κάτι που δεν είσαι, γιατί θα χάσεις στο τέλος.

Λέων

Λέων

DO’S: Δώσε περιθώριο στις συζητήσεις να ανθίσουν, καθώς θα σου δώσουν ζωή. Όμως γίνε πιο σβέλτος στον τρόπο με τον οποίο κινείσαι, γιατί έχεις πολλές εκκρεμότητες και εάν πας σαν την χελώνα δεν πρόκειται να προλάβεις ούτε τα μισά. Σταμάτα να θυσιάζεις τα ερωτικά σου για χατίρι των επαγγελματικών. Απόφυγε τις βιασύνες για να πας καλά.

DON’TS: Μη δεχτείς να αναλάβεις παραπάνω υποχρεώσεις απ’ όσες αντικειμενικά μπορείς να διεκπεραιώσεις. Μην είσαι απρόσεκτος στις δηλώσεις που κάνεις. Μην πεις όμως και κάτι παραπάνω από αυτό που πρέπει, γιατί τότε θα τραβήξεις το σκοινί και θα βγεις εσύ ο ζημιωμένος. Μην παρασύρεσαι από τον ενθουσιασμό που νιώθεις αυτές τις μέρες.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Βρες τις ισορροπίες σου, γιατί κάπου στην πορεία τις έχασες. Σταμάτα να παρασύρεσαι από τον μεγάλο ενθουσιασμό που έχεις, γιατί εξαιτίας αυτού κάνεις χαζομάρες και μετά την πατάς. Σταμάτα και να κινείσαι παρορμητικά, για να αποφύγεις τις λάθος κινήσεις. Εστίασε στο σπίτι και στην οικογένεια μεν, βρες και χρόνο για να χαλαρώσεις δε.

DON’TS: Μην αγνοείς άλλο τα θέματα που υπάρχουν προς επίλυση γενικώς. Μην κωλώσεις να εκφράσεις ανοιχτά τις σκέψεις σου και γενικά όλα αυτά που κρατάς κρυμμένα μέσα σου- ειδικά αν παραστεί η ευκαιρία. Μην εξιδανικεύεις άτομα ή και καταστάσεις. Στα ερωτικά, μην λες ψέματα, αν θέλεις κάποτε να λύσεις τα θέματα που υπάρχουν εκεί.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Μπορείς να γίνεις αισιόδοξος, αλλά μπορείς να γίνεις και κοινωνικός, αν το θες. Αυτό που πρέπει να αποφύγεις να γίνεις είναι σίγουρα απρόσεκτος στις επιλογές σου! Παράλληλα μπορείς να εστιάσεις στις όμορφες επικοινωνίες ή και στις ακόμα ομορφότερες μετακινήσεις, καθώς πρόκειται για μια βδομάδα που σου παρέχει την άνεση αυτή.

DON’TS: Μη διστάσεις να ξεκινήσεις κάτι εντελώς καινούργιο, όπως είναι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, μιας τέχνης ή κι ενός αθλήματος. Μην κάνεις υπερβολικές σπατάλες στα οικονομικά και μην παρασύρεσαι από πράγματα που δεν σου είναι καθόλου σημαντικά. Στα ερωτικά, μην είσαι τόσο δοτικός, γιατί στο τέλος εσύ θα πιαστείς κορόιδο.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πρόσεξε τον τρόπο με τον οποίο θα εκφράσεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου, γιατί η αλήθεια είναι πως τα έχεις κρατήσει κρυμμένα μέσα σου εδώ και αρκετό καιρό. Παράλληλα επειδή είσαι λίγο ευαίσθητος, πρέπει να είσαι και προσεκτικός, γιατί όλο και κάποιος θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί και να σου ζητήσει το κάτι παραπάνω.

DON’TS: Μην κωλώσεις να ξεκόψεις από τα άτομα που βροντοφωνάζουν ότι δεν αξίζουν με την καμία να είναι άλλο δίπλα σου, καθώς μόνο χώρο πιάνουν. Ταυτόχρονα όμως μην κωλώσεις να προσεγγίσεις εσύ τα άτομα που αξίζουν. Μην κινείσαι ούτε βιαστικά ούτε έντονα. Μην αγνοείς τις βαθιές συζητήσεις που πρέπει να κάνεις – ειδικά στα ερωτικά.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Είναι καλό που νιώθεις τη διάθεσή σου να ανεβαίνει, είναι κακό που αυτό σε ωθεί να πεις «ναι» στα πάντα. Άρα θα σου ζητήσω να προσπαθήσεις να κουμαντάρεις αυτή σου την παρόρμηση. Αξιοποίησε υπέρ σου το θάρρος που νιώθεις να σε διακατέχει. Ξεκαθάρισε πρώτα το που θες να πας και μετά ξεκίνα το ταξίδι προς αυτή την κατεύθυνση.

DON’TS: Μην προσπαθείς να στριμώξεις τις υποχρεώσεις σου νομίζοντας πως έτσι θα τις ολοκληρώσεις γρηγορότερα. Κάθε άλλο! Μάλλον χάλια- για να μην πω κάτι χειρότερο!- θα τα πας, έτσι; Μην κινείσαι ανοργάνωτα. Μην αγνοείς την ανάγκη που έχεις για χαλάρωση, ξεκούραση ή ενασχόληση με κάτι πιο υγιεινό, όπως είναι η διατροφή ή το γυμναστήριο.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Συνέχισε να είσαι προσηλωμένος στα επαγγελματικά. Ωστόσο θέλω να προσέξεις τον βαθμό στον οποίο είσαι αισιόδοξος ως προς αυτά. Απόφυγε να το παρακάνεις, γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να πέσεις έξω όσον αφορά τους στόχους σου, έτσι; Φρόντισε λοιπόν να σου βάλεις όρια και να κρατάς μικρό καλάθι σε αυτά που σου υπόσχονται.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις, ώστε να ηρεμήσεις και να μπορέσεις να βάλεις τις σκέψεις σου σε σειρά. Τότε μόνο θα μπορέσεις να βάλεις τα πάντα που έχεις να κάνεις σε σειρά προτεραιότητας. Παράλληλα μη διστάσεις ούτε να πάρεις χρόνο, προκειμένου να χαλαρώσεις και να δεις τους δικούς σου ανθρώπους. Μη γίνεσαι πιεστικός.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Αν θέλεις να ανεβάσεις λίγο την ψυχολογία σου, θα σου πρότεινα να ασχοληθείς με κάτι το ξεσηκωτικό, όπως είναι η διοργάνωση ενός ταξιδιού ή η ενασχόληση με ένα καινούργιο project. Αφού νιώθεις κοινωνικός, γιατί δεν το χρησιμοποιείς προς όφελός σου; Μπορείς δηλαδή να δικτυωθείς και να βελτιώσεις την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω.

DON’TS: Μην υπόσχεσαι πράγματα που ξέρεις κι εσύ ο ίδιος εξαρχής ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα πραγματοποιήσεις, γιατί θα χάσεις την αξιοπιστία σου στο τέλος. Αν σου έχει μείνει έστω και λίγη! Μην χάνεις τις ισορροπίες σου στο σπίτι και στην οικογένεια. Όπως επίσης μην θυσιάζεις τα ερωτικά για το χατίρι των επαγγελματικών σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αξιοποίησε την όμορφη διάθεση που έχεις για να δράσεις και να προχωρήσεις μπροστά. Ωστόσο πρέπει να αποφύγεις τις υπερβολές πάσης φύσεως, γιατί είναι αυτές που μπορούν να σου στερήσουν σημαντικές ευκαιρίες. Επικεντρώσου στα επαγγελματικά και στους στόχους που θέλεις να θέσεις εκεί, προκειμένου να κλείσεις κάποια στόματα.

DON’TS: Μην πιστέψεις τον οποιονδήποτε, απλά και μόνο επειδή θα σου παρουσιαστεί ως ο Mr. Τέλειος και θα σου πει μεγάλα ή όμορφα λόγια. Καλά τίποτα δεν έχεις μάθει; Βασικά μην είσαι τόσο ενθουσιώδης, γιατί νομίζω πως αυτό φταίει για την ευκολοπιστία σου. Παράλληλα μην κρατάς πια κι άλλα πράγματα μέσα σου κρυμμένα. Τι κερδίζεις;

Vita.gr
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
