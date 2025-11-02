DO’S: Υπομονή και προσοχή απαιτεί η εβδομάδα, γιατί θα διακατέχεται από αρκετή ένταση. Σίγουρα όμως θα σου παρουσιαστούν και αρκετές ευκαιρίες, οπότε έχε τα μάτια σου ανοιχτά, ώστε να τις αρπάξεις, σωστά; Πέσε με τα μούτρα στο κυνήγι νέων εμπειριών, καθώς είναι κάτι που έχεις μεγάλη ανάγκη. Έτσι θα βρεις το θάρρος και την ενέργειά σου.

DON’TS: Μην πέσεις στην παγίδα της υπερβολής. Δηλαδή μην κάνεις υπερβολικές σπατάλες ή μην πιστέψεις στα υπερβολικά λόγια που θα ακούσεις. Χρειάζεται να σου πω πως δεν πρέπει ούτε εσύ να χρησιμοποιήσεις μεγάλα λόγια; Δε νομίζω! Μην αγνοείς τα ερωτικά, αλλά ούτε και τα οικονομικά σου. Παράλληλα μην είσαι και τόσο απαιτητικός πια!