Πέθανε ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, Ντίμης Κρίτσας

Πέθανε πλήρης ημερών ο σχεδιαστής μόδας, Ντίμης Κρίτσας, ο οποίος σε όλη του την επαγγελματική πορεία έντυσε μεγάλα ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου και της διεθνούς σκηνής.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα το βράδυ της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου η Νατάσα Ράγιου.

«Αντίο άρχοντα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησή της.

Ποιος ήταν ο Ντίμης Κρίτσας

Ο Ντίμης Κρίτσας γεννήθηκε στην Αθήνα. Η οικογένειά του τον προόριζε για σπουδές στη Σορβόννη με στόχο το διπλωματικό σώμα, αλλά τον κέρδισε η μόδα.

Τελείωσε την École de Saint Rocque την École du Louvre και την Académie de Coupe κατόπιν δούλεψε με τον Μπαλενθιάγα και τον Jacques Fath.

To 1954 επέστρεψε στην Αθήνα, όπου άνοιξε το “Maison de Couture Kritsas” στην οδό Βουκουρεστίου, με πελάτισσες πολλές από τις κομψές Αθηναίες της εποχής. Το 1965 έκανε το άνοιγμά του στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Αυστραλία και αμέσως μετά στην Αμερική, όπου η Elizabeth Arden αγόρασε όλη τη δουλειά του. Το 1970 δημιούργησε τη δική του “Dimitris Kritsas Incorporated”.

Εκτός από τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής, έχει κάνει κοστούμια για τον κινηματογράφο και το θέατρο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο ορισμός του για την κομψότητα είναι: απλότητα και προσωπικοτητα.

Στην Ελλαδα έντυσε τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του θεάτρου και του κινηματογράφου

Οπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, Έλλη Λαμπέτη, Τζένη Καρέζη, Βούλα Ζουμπουλάκη, Ρίτα Μυράτ, Βάσω Μανωλίδου, Μαίρη Χρονοπούλου και την εξαδέλφη του Μελίνα Μερκούρη σε πολλά διεθνή κινηματογραφικά φιλμς.

Οι διεθνείς συνεργασίες

Επίσης έντυσε πολλές διεθνής σταρς οπως η Ρόμι Σνάιντερ, η Λάνα Τάρνερ, η Χέντι Λαμάρ, Φρανσουάζ Αρντί και Λίλιαν Γκις όταν πήρε το τιμητικό Όσκαρ.

Στην Νέα Υόρκη, όπου εργάσθηκε με επιτυχία για 25 χρονια, σχεδίασε φορέματα για πολύ μεγάλα ονόματα και τιτλουχους όπως η Πριγκήπισσα του Κεντ της Αγγλιας, την Πριγκίπισσα Αλλα Αουσμπεργκ, Chantal de Lion, Κριστινα Χενρυ Φορντ, Σαρλοτ Φοντ Νιαρχος, Βαρμπαρα Χαττον, όπως και στο Λας Βέγκας την Ann–Margret και στην Αθήνα τη Ζωή Λάσκαρη στον κινηματογραφο και στην προσωπική της ζωη.