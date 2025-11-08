magazin
08.11.2025 | 09:52
Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
Πέθανε ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, Ντίμης Κρίτσας

Ο Ντίμης Κρίτσας άφησε το δικό του στίγμα στη μόδα.

Πέθανε πλήρης ημερών ο σχεδιαστής μόδας, Ντίμης Κρίτσας, ο οποίος σε όλη του την επαγγελματική πορεία έντυσε μεγάλα ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου και της διεθνούς σκηνής.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα το βράδυ της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου η Νατάσα Ράγιου.

«Αντίο άρχοντα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησή της.

Ποιος ήταν ο Ντίμης Κρίτσας

Ο Ντίμης Κρίτσας γεννήθηκε στην Αθήνα. Η οικογένειά του τον προόριζε για σπουδές στη Σορβόννη με στόχο το διπλωματικό σώμα, αλλά τον κέρδισε η μόδα.

Τελείωσε την École de Saint Rocque την École du Louvre και την Académie de Coupe κατόπιν δούλεψε με τον Μπαλενθιάγα και τον Jacques Fath.

To 1954 επέστρεψε στην Αθήνα, όπου άνοιξε το “Maison de Couture Kritsas” στην οδό Βουκουρεστίου, με πελάτισσες πολλές από τις κομψές Αθηναίες της εποχής. Το 1965 έκανε το άνοιγμά του στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Αυστραλία και αμέσως μετά στην Αμερική, όπου η Elizabeth Arden αγόρασε όλη τη δουλειά του. Το 1970 δημιούργησε τη δική του “Dimitris Kritsas Incorporated”.

Εκτός από τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής, έχει κάνει κοστούμια για τον κινηματογράφο και το θέατρο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο ορισμός του για την κομψότητα είναι: απλότητα και προσωπικοτητα.

Στην Ελλαδα έντυσε τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του θεάτρου και του κινηματογράφου

Οπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, Έλλη Λαμπέτη, Τζένη Καρέζη, Βούλα Ζουμπουλάκη, Ρίτα Μυράτ, Βάσω Μανωλίδου, Μαίρη Χρονοπούλου και την εξαδέλφη του Μελίνα Μερκούρη σε πολλά διεθνή κινηματογραφικά φιλμς.

Οι διεθνείς συνεργασίες

Επίσης έντυσε πολλές διεθνής σταρς οπως η Ρόμι Σνάιντερ, η Λάνα Τάρνερ, η Χέντι Λαμάρ, Φρανσουάζ Αρντί και Λίλιαν Γκις όταν πήρε το τιμητικό Όσκαρ.

Στην Νέα Υόρκη, όπου εργάσθηκε με επιτυχία για 25 χρονια, σχεδίασε φορέματα για πολύ μεγάλα ονόματα και τιτλουχους όπως η Πριγκήπισσα του Κεντ της Αγγλιας, την Πριγκίπισσα Αλλα Αουσμπεργκ, Chantal de Lion, Κριστινα Χενρυ Φορντ, Σαρλοτ Φοντ Νιαρχος, Βαρμπαρα Χαττον, όπως και στο Λας Βέγκας την Ann–Margret και στην Αθήνα τη Ζωή Λάσκαρη στον κινηματογραφο και στην προσωπική της ζωη.

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

inWellness
inTown
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl
Δράματα 07.11.25

Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl

Η Μπλέικ Λάιβλι δεν είναι η μοναδική σταρ του Gossip Girl που βλέπει τη ζωή της να γίνεται πρωτοσέλιδο, εξαιτίας της νομικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Οι περισσότεροι πρωταγωνιστές της σειράς πέρασαν τις δυσκολίες τους, με πολλούς να μιλούν για «κατάρα».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μας κάνουν πλάκα; Αφού πρώτα τον κατηγόρησε για bullying, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ήταν όλο γέλια και αγκαλιές
Ανατροπή 07.11.25

Μας κάνουν πλάκα; Αφού πρώτα τον κατηγόρησε για bullying, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ήταν όλο γέλια και αγκαλιές

Την ώρα που όλοι περιμένουν το φινάλε του Stranger Things, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγόρησε τον τηλεοπτικό της πατέρα Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying. Τελικά, τι τρέχει μεταξύ τους;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο
Νέες φήμες 07.11.25

Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο

Λίγες μέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστό ότι ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας δεν είναι πλέον ζευγάρι και ο σταρ του Χόλιγουντ έκανε την εμφάνισή του στο Λονδίνο με μια νέα μελαχρινή ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy
Άπερκατ 07.11.25

Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy

Η 28χρονη σταρ Σίντνεϊ Σουίνι «μεταμορφώθηκε» προκειμένου να υποδυθεί την Κρίστι Μάρτιν στην ταινία Christy. Ωστόσο, πλέον, θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οικογένεια, θεραπεία, δημιουργικότητα: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ωρίμασε και κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς φόβο
Επόμενο βήμα 06.11.25

Οικογένεια, θεραπεία, δημιουργικότητα: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ωρίμασε και κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς φόβο

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τιμοτέ Σαλαμέ στα 29 του χρόνια μοιάζει έτοιμος για το επόμενο βήμα στη ζωή του και μίλησε στη Vogue για τη δημιουργικότητα, τη φήμη και τα παιδιά.

Σύνταξη
Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»
Fizz 06.11.25

Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»

Ο ντράμερ Ντένι Σέιγουελ των Wings, του συγκρότημα του Πολ ΜακΚάρτνεϊ μετά τους Beatles δήλωσε σε ένα νέο βιβλίο ότι θεωρούσε αυτή την κίνηση «την τέλεια απάντηση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ξανά στα χαρακώματα: Ο Μπραντ Πιτ μηνύει την Αντζελίνα Τζολί για 35 εκατ. δολάρια στον «πόλεμο των ροζέ»
Αιματοχυσία 06.11.25

Ξανά στα χαρακώματα: Ο Μπραντ Πιτ μηνύει την Αντζελίνα Τζολί για 35 εκατ. δολάρια στον «πόλεμο των ροζέ»

Τι κι αν στα απόνερα του 2024 κατάφεραν να «θάψουν το τσεκούρι του πολέμου» και να οριστικοποιήσουν τους όρους του διαζυγίου τους; Δέκα μήνες μετά, οι σταρ του Χόλιγουντ Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζονται για έναν νέο γύρο «αιματοχυσίας».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»
«Αρνούμαι να αλλάξω» 06.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αναφέρθηκε στα απαράδεκτα σχόλια δημοσιογράφων σχετικά με την εμφάνιση της, τα οποία την οδήγησαν στο να «κλαίει κάθε ημέρα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus
Fizz 06.11.25

Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus

«Ξεπέρασα αυτή την κατάσταση όταν σκέφτηκα ότι δεν έχει σημασία αν η Έιμι θέλει να δείξει το σώμα της ή όχι – η Τσέλσι το θέλει» δήλωσε η Γουντ στο περιοδικό «Harper's Bazaar».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θα το μετανιώσεις μια μέρα: Το διαδίκτυο «σταύρωσε» τον Μπρούκλιν που έχασε τη μεγάλη ημέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ
Στην πυρά 06.11.25

Θα το μετανιώσεις μια μέρα: Το διαδίκτυο «σταύρωσε» τον Μπρούκλιν που έχασε τη μεγάλη ημέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ

Η κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ συνεχίζεται, με τον Μπρούκλιν να μην βρίσκεται στο πλευρό του πατέρα του Ντέιβιντ την ημέρα που χρίστηκε Ιππότης. Και το διαδίκτυο δεν χαρίστηκε στον νεαρό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μου έκαψε και το τελευταίο εγκεφαλικό κύτταρο – Ο Ρόμπερτ Πάτινσον για τα γυρίσματα του Dune: Part Three
Κάψα 06.11.25

Μου έκαψε και το τελευταίο εγκεφαλικό κύτταρο – Ο Ρόμπερτ Πάτινσον για τα γυρίσματα του Dune: Part Three

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ένα από τα νέα πρόσωπα του έπους του Ντενί Βιλνέβ Dune: Part Three, που θα βγει στις αίθουσες τον Δεκέμβριο του 2026.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χαλαρή και χαρούμενη: Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει – αλλά όχι στην Αγγλία και την αγκαλιά της βασιλικής οικογένειας
Η πρώτη αγάπη 06.11.25

Χαλαρή και χαρούμενη: Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει – αλλά όχι στην Αγγλία και την αγκαλιά της βασιλικής οικογένειας

Μετά από 8 χρόνια απουσίας, ώστε να αφοσιωθεί στα... γαλαζόαιματα καθήκοντά της, η Μέγκαν Μαρκλ επέστρεψε στο Χόλιγουντ, προκειμένου να παίξει στην ταινία Close Personal Friends.

Σύνταξη
Σουηδική ομάδα βγαίνει Ευρώπη μετά από 25 χρόνια και το γιορτάζει με… Νότη Σφακιανάκη (vids)
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Σουηδική ομάδα βγαίνει Ευρώπη μετά από 25 χρόνια και το γιορτάζει με… Νότη Σφακιανάκη (vids)

Η Γκάις τερμάτισε στην 3η θέση του σουηδικού πρωταθλήματος, εξασφάλισε θέση στα προκριματικά του Conference και ο κόσμος της το γιορτάζει με «Ώπα ώπα» από Νότη Σφακιανάκη!

Σύνταξη
Greece Issues Automatic Personal Numbers to All Citizens
English edition 08.11.25

Greece Issues Automatic Personal Numbers to All Citizens

Citizens who had not applied by November 5 now receive a Personal Number automatically, streamlining identification for public services. Corrections are underway to reconcile discrepancies across government records

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 08.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε live στις 11:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;
Κόσμος 08.11.25

Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο μακροβιότερος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και παραδοσιακά το «δεξί χέρι» του Βλαντιμίρ Πούτιν, φέρεται να έχει μπει στο περιθώριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια – Σε φυλακές εκτός Κρήτης έχουν μεταφερθεί οι δύο τραυματίες
Ελλάδα 08.11.25

Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια - Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ - Σε διαφορετικές φυλακές μεταφέρθηκαν οι δύο τραυματίες

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ επικεντρώνονται στην υπόθεση της βόμβας που εξερράγη το προηγούμενο βράδυ της συμπλοκής σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Σύνταξη
Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)
NBA 08.11.25

Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)

Ένας... σεληνιασμένος Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ, στη νίκη επί των Σικάγο Μπουλς για το NBA Cup και έσπασε -ένα ακόμη- ιστορικό ρεκόρ.

Σύνταξη
Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων
Κόσμος 08.11.25

Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων

Ο κόσμος μπαίνει σε μια εποχή «ύφεσης των σχέσεων». Οι γάμοι και οι οικογένειες μειώνονται, οι άνθρωποι ζουν μόνοι περισσότερο από ποτέ και η εργένικη ζωή μετατρέπεται σε νέα κανονικότητα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα

Δράση από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ένα ματς της Super League, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ της Stoiximan GBL και το τουρνουά τένις Hellenic Championship, περιλαμβάνει το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Τζέσι Πλίμονς – Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»
Ξεχωριστός 08.11.25

Τζέσι Πλίμονς - Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»

Ο Τζέσι Πλίμονς έγινε γνωστός από τη σειρά «Friday Night Lights». Τώρα, διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού με την συναρπαστική ερμηνεία του στην ταινία «Bugonia».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουγγαρία: Ο Τραμπ την εξαιρεί για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο
Συνάντηση με Όρμπαν 08.11.25

Ο Τραμπ εξαιρεί την Ουγγαρία για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο - Το αντάλλαγμα

Η Ουγγαρία κατάφερε να πάρει την εξαίρεση από τις ΗΠΑ και έτσι θα συνεχίζει να εφοδιάζεται με ρωσικό πετρέλαιο και αέριο για ένα χρόνο

Σύνταξη
