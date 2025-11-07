magazin
Σημαντική είδηση:
06.11.2025 | 23:02
Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
06.11.2025 | 21:26
Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ εξαιτίας drones
Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 07.11.2025]
Ημερήσια 07 Νοεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 07.11.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Εστίασε στις επιθυμίες σου. Έπειτα βρες τρόπους με τους οποίους μπορείς να τις κάνεις πραγματικότητα. Στα ερωτικά, μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου και να πεις ξεκάθαρα αυτά που κράταγες μέσα σου κρυμμένα καιρό. Να κάνεις παράπονα κοινώς! Δεν το κατάλαβα δηλαδή μόνο οι άλλοι έχουν αυτό το δικαίωμα; Κάνε τις αλλαγές που θες.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις. Για να γίνει αυτό δεν πρέπει να γίνεις ούτε παρορμητικός, αλλά ούτε και να χαθείς μέσα σε ατέλειωτες σκέψεις. Είπαμε προηγουμένως ότι μπορείς να εκφράσεις τα παράπονά σου. Απλά μη γίνεις υπερβολικός κατά αυτή τη διαδικασία, γιατί αν ξεφύγεις δεν έχεις τρόπο να μαζευτείς εύκολα, σωστά;

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Κάνε τις αλλαγές που θέλεις, προκειμένου να απελευθερωθείς από κάποια ανούσια δεσμά που σε κρατάνε πίσω. Αυτό σχετίζεται με τα ερωτικά ή και τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς εκεί είναι που υπάρχει έντονη ανάγκη. Ωστόσο καλό θα ήταν να επαναπροσδιορίσεις τις κινήσεις σου, γιατί μάλλον υπολόγιζες χωρίς τον ξενοδόχο.

DON’TS: Στα ερωτικά, αν είσαι μόνος, μην σκας, γιατί ενδέχεται να κάνεις μια γνωριμία που θα σε ξεσηκώσει. Αν δεν είσαι μόνος, μη διστάσεις να κάνεις πράγματα που μπορούν να ανανεώσουν το μεταξύ σου με το αμόρε. Μην εμπλακείς σε καβγάδες, γιατί αυτά που θα ειπωθούν εκεί- δηλαδή η αλήθεια- νομίζω πως δεν θα σου αρέσουν και τόσο.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Πρόσεξε γιατί σήμερα το κλίμα αλλάζει και η ένταση θα πάρει διαστάσεις. Πάντως έμπνευση και ανάγκη για δημιουργική έκφραση υπάρχει, κάτι που είναι θετικό. Έλα σε επαφή με τους ανθρώπους σου, καθώς είναι εκείνοι που μπορούν να σε ωθήσουν να ασχοληθείς με οτιδήποτε σου αρέσει. Παράλληλα εστίασε και στο φλερτ για να ανανεωθείς.

DON’TS: Μην είσαι απότομος στον τρόπο με τον οποίο μιλάς και κινείσαι. Αν έχεις αντιρρήσεις επίσης μην τις εκφράσεις απόλυτα και σκληρά, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος στα βήματα που θέλεις να κάνεις. Μην πάρεις σήμερα κάποιες σημαντικές αποφάσεις, γιατί τα νεύρα σου δεν θα σε οδηγήσουν εκεί που πρέπει- αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Πάρε αποστάσεις και κλείσου στον εαυτό σου, ώστε να μπορέσεις να εστιάσεις σε κάτι το πιο δημιουργικό. Αυτό μπορεί να είναι κάποια ταινία, ένα σινεμά, μουσική, κάτι που θα σε βοηθήσει τέλος πάντων να εκφράσεις τα συναισθήματα που νιώθεις και δυσκολεύεσαι να τα εξωτερικεύσεις. Πάντως κάποιο κρυφό φλερτ πρόκειται να σε ανανεώσει.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις και λίγο χρόνο, προκειμένου να ξεκουραστείς. Κυρίως ψυχολογικά δηλαδή, καθώς η κούραση και η πίεση που επικρατούν τελευταία γύρω σου σε έχουν εξοντώσει. Μην είσαι απρόσεκτος ως προς τα σχόλια που κάνεις. Κοινώς μη γίνεσαι κακούλης με αυτά που λες, γιατί σίγουρα αυτό δεν θα σου βγει σε καλό, σωστά;

Λέων

Λέων

DO’S: Κάνε κάτι να ανανεωθείς, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Μπορείς ας πούμε να περάσεις χρόνο με τους φίλους σου και να τους μιλήσεις για αυτά που σε απασχολούν. Ωστόσο φρόντισε αυτό να το κάνεις με τους φίλους που ξέρεις ότι δεν θα σε κρίνουν no matter what. Από την άλλη, δέξου την ωμή αλήθεια που θα ακούσεις κι ας μην σου αρέσει.

DON’TS: Μην κουράζεσαι τόσο πολύ. Στα επαγγελματικά, ας πούμε, μην τα κάνεις όλα ταυτόχρονα, αλλά βάλε προτεραιότητες. Μην θεωρήσεις πως όσα λέγονται αφορούν εσένα, γιατί μπορεί αυτή η ομοιότητα που θα εντοπίσεις να είναι τυχαία, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος λοιπόν στο πως θα απαντήσεις για να μην έρθεις σε ρήξη με τους άλλους.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Στα επαγγελματικά, αν δεν λάβεις από κάπου έμπνευση δεν θα μπορέσεις να δουλέψεις με αυτόν τον διαφορετικό τρόπο που τόσο πολύ θέλεις. Από την άλλη, μπορείς να εκφράσεις αυτά που σε προβληματίζουν άνετα. Ευτυχώς που κατάλαβες πως το να δείχνεις μόνο τι σε ενοχλεί δεν θα σε βοηθήσει! Κάνε και τις αλλαγές που επιθυμείς.

DON’TS: Μην κωλώσεις να διεκδικήσεις αυτά που θες. Μην αγανακτείς και μην αρνείσαι να αφήσεις και κάτι να πέσει κάτω. Καλύτερα λοιπόν να μην απαντάς στα σχόλια που  ακούς. Αγνόησέ τα! Μη είσαι απότομος και ευθύς, γιατί ενώ θα βάλεις τους άλλους στην θέση τους, θα τους δώσεις και το δικαίωμα να σε (κακο)χαρακτηρίσουν, σωστά;

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Ώρα αλλαγών. Μπορείς να αλλάξεις από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι διάφορες καταστάσεις μέχρι την καθημερινότητά σου. Δεν οργανώνεις αυτό το ταξιδάκι που ζαχαρώνεις καιρό; Έτσι θα χαλαρώσεις, θα ανανεωθείς και θα δεις τα πάντα υπό ένα διαφορετικό και αποστασιοποιημένο πρίσμα. Φέρε πίσω τη χαμένη σου δημιουργικότητα!

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις και στα οικονομικά. Δηλαδή μην κάνεις κι άλλες περιττές σπατάλες, σωστά; Μη διστάσεις να πεις αυτό που πρέπει, την ώρα και εκεί που πρέπει, προκειμένου να βάλεις τον κάθε κατεργάρη στον πάγκο του. Επειδή όμως η ένταση κάνει «μπαμ», μην ξεφύγεις και μην χάσεις εντελώς την ψυχραιμία σου.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Μιας και που αποπνέει ένας ερωτικός αέρας, γιατί δεν κάνεις κάτι για να δώσεις νέα πνοή στα ερωτικά σου; Αν είσαι δεσμευμένος, κάνε όμορφες κινήσεις για να προσεγγίσεις ακόμα περισσότερο το ταίρι σου. Αν δεν είσαι, δεν αποκλείεται σήμερα να γνωρίσεις έναν νέο έρωτα! Ωστόσο εκεί που πρέπει να προσέχεις είναι στα οικονομικά.

DON’TS: Μην κάνεις κάποιο άνοιγμα τώρα, γιατί μάλλον δεν θα σου βγει όπως το ονειρεύεσαι. Μην πάρεις μέρος  σε αντιπαραθέσεις, απλά και μόνο επειδή θα συμβούν μπροστά σου. Ειδικά αν το θέμα ή οι εμπλεκόμενοι δεν σε ενδιαφέρουν καν! Παράλληλα μη γίνεσαι έντονος και μη δίνεις απαντήσεις που μπορεί να πληγώσουν τον απέναντι.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Υπάρχει αλλαγή στην ενέργεια κι εσύ αυτό το νιώθεις. Οι απέναντι είναι λίγο πιο νευρικοί ας πούμε. Ή μπορεί οι αντιδράσεις τους σε όσα λες να είναι έντονες κι απότομες. Όλο αυτό λοιπόν μπορεί να «δέσει» με κάποια σενάρια και υποψίες που είχες ήδη κατά νου. Πρέπει να το αφήσεις όμως να σε επηρεάσει ακραία; Φυσικά και όχι, θα πω εγώ!

DON’TS: Μη μοιραστείς τις ιδέες που έχεις, ειδικά αν δεν στο λέει η ψυχούλα σου. Μη γίνεις αυθόρμητος και μην απαντήσεις στους απέναντι εντελώς χύμα ή και απερίσκεπτα. Παράλληλα μην πεις αυτά που σε ενοχλούν. Αλλά μην επιδιώξεις να τα δείξεις κιόλας με τον τρόπο σου, γιατί αυτό είναι που θα κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα, σωστά;

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Γίνε δημιουργικός. Όχι μόνο αυτό, αλλά κάνε και το πρόγραμμά σου δημιουργικό με το να εντάξεις σε αυτό τέτοιου είδους δραστηριότητες. Έτσι θα μπορέσεις όχι μόνο να ανανεωθείς, αλλά και να συνεχίσεις απρόσκοπτα τη δουλειά σου. Κάνε τις αλλαγές που θέλεις, προκειμένου να δεις τους στόχους σου να προχωρούν μπροστά επιτέλους!

DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να επέμβει στις δουλειές σου. Στα επαγγελματικά, μην ανοίξεις το στόμα σου και μη γίνεις χείμαρρος, επειδή θα παρατηρήσεις κάποια πράγματα που δεν σου αρέσουν και τόσο. Ειδικά αν έχεις νεύρα; Τότε μη μιλήσεις καν! Ωστόσο μη διστάσεις να πεις έμμεσα αυτό που θέλεις π.χ. μέσω μπηχτών. Ξέρεις εσύ!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Πάρε έμπνευση από όπου μπορείς για να ανεβάσεις τη δημιουργικότητά σου. Στα επαγγελματικά, κλείσε τις υποθέσεις που έχεις ανοιχτές. Δέξου και παραπάνω ευθύνες, καθώς αυτές πρόκειται να ενισχύσουν την εικόνα σου. Αρκεί βέβαια να βρεις και καμία λύση στα προβλήματα που υπάρχουν εκεί, έτσι; Πώς αλλιώς θα κερδίσεις τις εντυπώσεις;

DON’TS: Μη διστάσεις να βγεις μπροστά και να επικοινωνήσεις ανοιχτά τους προβληματισμούς και τα παράπονα που έχεις. Α! Μην ξεχάσεις και τις επιθυμίες σου! Μη γίνεις αμυντικός στη δουλειά, επειδή βλέπεις κάποιους συναδέλφους σου να σε ανταγωνίζονται. Μην απαντάς χωρίς να σκέφτεσαι πρώτα. Μην είσαι απρόσεκτος, γιατί θα κάνεις λάθη.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Παρατήρησε τις σκέψεις σου, καθώς αυτές θα σου υποδείξουν τις αλλαγές που πρέπει να κάνεις ή και τις προτεραιότητες που πρέπει να θέσεις, ώστε να πετύχεις κάποιες από τις επιθυμίες σου. Πρέπει κάπως να ξεφύγεις από την ρουτίνα σου για να αποφύγεις να ξεσπάσεις τα νεύρα ή τα έντονα συναισθήματά σου εκεί που δεν πρέπει.

DON’TS: Μην αφήσεις την ψυχολογία σου να επηρεαστεί από την έντονη ατμόσφαιρα που παρατηρείς ή από τα κουλά που συμβαίνουν. Μην είσαι απρόσεκτος στην οικογένεια. Αλλά μην κρατιέσαι άλλο. Κοινώς αυτά που θες να πεις, πες τα, γιατί έχεις φτάσει στα όριά σου! Μην είσαι απρόσεκτος όμως στο πως τα λες, γιατί θα σου γυρίσει μπούμερανγκ.

