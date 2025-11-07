DO’S: Εστίασε στις επιθυμίες σου. Έπειτα βρες τρόπους με τους οποίους μπορείς να τις κάνεις πραγματικότητα. Στα ερωτικά, μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου και να πεις ξεκάθαρα αυτά που κράταγες μέσα σου κρυμμένα καιρό. Να κάνεις παράπονα κοινώς! Δεν το κατάλαβα δηλαδή μόνο οι άλλοι έχουν αυτό το δικαίωμα; Κάνε τις αλλαγές που θες.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις. Για να γίνει αυτό δεν πρέπει να γίνεις ούτε παρορμητικός, αλλά ούτε και να χαθείς μέσα σε ατέλειωτες σκέψεις. Είπαμε προηγουμένως ότι μπορείς να εκφράσεις τα παράπονά σου. Απλά μη γίνεις υπερβολικός κατά αυτή τη διαδικασία, γιατί αν ξεφύγεις δεν έχεις τρόπο να μαζευτείς εύκολα, σωστά;