Δυο νέες προσαγωγές από την οικογένεια Καργάκη – Απολογούνται οι δύο νοσηλευόμενοι από την οικογένεια Φραγκιαδάκη

Μία ημέρα μετά τη σύλληψη του γαμπρού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός μαζί με την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη στην συμπλοκή στα Βορίζια, προσήχθησαν σύμφωνα με πληροφορίες του in άλλα δύο μέλη από την οικογένεια του 39χρονου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο προσαχθέντες φέρεται να εξετάζεται αν εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια αν και αυτό θα αποδειχθεί πιο ξεκάθαρα μετά και από την ολοκλήρωση της έρευνας της ΕΛ.ΑΣ.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες καθώς φαίνεται ότι η μητέρα των αδερφών Φραγκιαδάκη καθώς και η σύζυγος του 29χρονου γιου στην κατάθεσή τους φέρεται να κατονομάζουν δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη τα οποία συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή

Την ίδια στιγμή στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. έχει μπει το βίντεο ντοκουμέντο όπου καταγράφονται δύο άντρες – ο ένας εξ αυτών είναι ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που συνελήφθη χθες – να ανοίγουν πυρ από ψηλά τη στιγμή που έγινε το αιματοκύλισμα.

Το βίντεο ντοκουμέντο

<br />

Οι Αρχές αναζητούν το δεύτερο άτομο που διακρίνεται στο βίντεο προκειμένου να συλληφθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς σε σπηλιά που βρίσκεται μέσα σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του βρέθηκε μια καραμπίνα και φυσίγγια.

Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι

Σε κάθε περίπτωση το επόμενο διάστημα αναμένονται και άλλες συλλήψεις καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι υπάρχουν και άλλα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή και παραμένουν ελεύθερα.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου, η έρευνα των αστυνομικών στρέφεται στον εντοπισμό παράνομου οπλισμού ακόμα και σε νεκροταφεία, ενώ σημείωσε πως υπάρχουν ενδείξεις ότι συμμετείχαν κι άλλα άτομα στη συμπλοκή.

«Όσο περνούν οι μέρες έρχονται στοιχεία στην αστυνομία, ταυτοποιούνται εμπλεκόμενοι. Για την αστυνομία δεν έχει τελειώσει εδώ. Υπάρχουν σίγουρα κι άλλοι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στο συγκεκριμένο περιστατικό είτε με την απόκρυψη στοιχείων είτε να μεταφέρουν από την περιοχή τους δράστες ίσως της συμπλοκής, είτε γνωρίζουν πρόσωπα και περιστατικά που συνέβησαν εκείνη την ημέρα πριν και μετά από την αιματηρή αυτή συμπλοκή», προσέθεσε.

Σημαντικές καταθέσεις

Την ίδια στιγμή η μητέρα των αδερφών Φραγκιαδάκη καθώς και η σύζυγος του 29χρονου γιου, δίνουν κατάθεση στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κατονομάζουν δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη – όπως αναφέρει και το cretalive – τα οποία συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Σήμερα εν τω μεταξύ απολογούνται και οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ ενώ τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη που παραδόχθηκαν προχθές, ηλικίας 19,27 και 29 ετών, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.