05.11.2025
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Η Αθήνα στο Παγκόσμιο Συνέδριο του C40 στο Ρίο ντε Τζανέιρο
Αυτοδιοίκηση 05 Νοεμβρίου 2025

Η Αθήνα στο Παγκόσμιο Συνέδριο του C40 στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Ο Δήμαρχος Αθηναίων από την Βραζιλία και το συνέδριο του C40 τόνισε: «Οι πόλεις ηγούνται και αλλάζουν τον κόσμο».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, συμμετείχε στις 3 και 4 Νοεμβρίου στο Παγκόσμιο Συνέδριο Δημάρχων του Δικτύου Πόλεων C40, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ενόψει της Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα COP30 στη Μπελέμ της Βραζιλίας.

Ο Χάρης Δούκας ήταν ο μοναδικός Δήμαρχος ευρωπαϊκής πόλης που προσκλήθηκε να παρουσιάσει στην εναρκτήρια συνεδρίαση το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και τους στόχους της πόλης έως το 2026, ως παράδειγμα πρωτοποριακής αστικής ανθεκτικότητας και ενεργειακής μετάβασης, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση της Αθήνας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε: «Η Αθήνα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στην κλιματική κρίση. Φυτεύουμε 5.000 δέντρα τον χρόνο και δημιουργούμε μικρο-δάση.

Μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Φτώχειας μειώνουμε τα δημοτικά τέλη για τα πιο ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά. Το 2026 θα κάνουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο βήμα: θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να κάνουμε τις δράσεις μας έξυπνες και στοχευμένες.

Έχουμε ήδη ξεκινήσει να μετασχηματίζουμε τη διαχείριση απορριμμάτων, ενσωματώνοντας συστήματα τηλεματικής σε δεκάδες απορριμματοφόρα, ενώ θα τοποθετηθούν «έξυπνοι» αισθητήρες σε κάδους για να γνωρίζουμε πότε είναι γεμάτοι.

Παράλληλα, εγκαθιστούμε σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε στοχευμένα στις γειτονιές που έχουν περισσότερη ανάγκη. Οι πόλεις δεν μπορούν να περιμένουν. Οι πόλεις πρέπει να ηγούνται. Και η Αθήνα ηγείται».

Διάλογος μεταξύ των πόλεων και διμερείς συναντήσεις

Ο Χάρης Δούκας παρενέβη σε κλειστή συνάντηση Ευρωπαίων Δημάρχων με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τερέσα Ριμπέρα, για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στήριξης στις πόλεις ενόψει της COP30.

Στις συζητήσεις έλαβαν μέρος, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών Κάτα Τούτο, ο Δήμαρχος Λονδίνου Σαντίκ Καν και η Δήμαρχος Παρισιού Αν Ινταλγκό, καθώς και Δήμαρχοι πολλών άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, όπως της Κοπεγχάγης, του Μιλάνου, της Βαρσοβίας, του Όσλο κ.ά.. Ο Δήμαρχος Αθηναίων είχε, επίσης, διμερείς επαφές με τους Δημάρχους Ρότερνταμ, Μάλμε, Τορίνο και Σιγκαπούρης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων έδωσε το παρών, επίσης, ως ομιλητής σε σειρά θεματικών πάνελ:

  • Η Ενεργειακή Μετάβαση στην Πράξη: Μείωση του άνθρακα έως το 2030
  • Η Διάβρωση της Δημόσιας Εμπιστοσύνης στην Εποχή της Παραπληροφόρησης
  • Διαπεριφερειακός Διάλογος Συνεργασίας Πόλεων για το Κλίμα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Μνημόνιο Κατανόησης με την Αδελαΐδα

Στο περιθώριο του Συνεδρίου ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης με τη Δήμαρχο Αδελαΐδας Jane Lomax-Smith, θέτοντας τις βάσεις για συνεργασία των δύο πόλεων στους τομείς της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, της κυκλικής οικονομίας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, της καινοτομίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Η Αθήνα συμμετείχε, επίσης, στην έναρξη του Παγκόσμιου Χάρτη Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα Data Centers και την Υποδομή Τεχνητής Νοημοσύνης, μαζί με τη Μελβούρνη και το Φοίνιξ.

Η πρωτοβουλία αυτή θέτει κοινό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ πόλεων και του τεχνολογικού τομέα, ώστε η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων και των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης να είναι βιώσιμη, αποδοτική ως προς τους πόρους και ευθυγραμμισμένη με τους παγκόσμιους κλιματικούς στόχους.

Νέες δεσμεύσεις στο πλαίσιο του C40

Η Αθήνα υπέγραψε:

  • τον Επιταχυντή Αστικού Σχεδιασμού C40 & UN-Habitat (Urban Planning Accelerator) με στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και ανθεκτικότητα της πόλης.
  • τον Επιταχυντή για Δροσερές Πόλεις (Cool Cities Accelerator), με στόχο μια πιο δροσερή, πιο πράσινη και ασφαλή πόλη έως το 2030.

*πηγή φωτογραφιών Δήμος Αθηναίων

