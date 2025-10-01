newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
01.10.2025 | 21:12
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Ρόδο
Βραβείο Δημοκρατίας του Δήμου Αθηναίων στον δημοσιογράφο της Haaretz Γκίντεον Λεβί
01 Οκτωβρίου 2025 | 22:57

Βραβείο Δημοκρατίας του Δήμου Αθηναίων στον δημοσιογράφο της Haaretz Γκίντεον Λεβί

Ο Γκίντεον Λεβί βραβεύτηκε στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum. Ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι ο δημοσιογράφος «αφιέρωσε τη ζωή του στο να διασφαλίσει ότι η αλήθεια θα φανεί και δεν θα αγνοηθεί ποτέ»

Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Γκίντεον Λεβί, της εφημερίδας Haaretz, έλαβε το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»:

«Είναι τιμή για την πόλη της Αθήνας να απονείμει το Βραβείο Δημοκρατίας στον Γκίντεον Λεβί, στον άξιο δημοσιογράφο και στον άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην αναζήτηση και στην υπεράσπιση της αλήθειας».

Αφιέρωσε τη ζωή του στην αλήθεια

Η τελετή εντάσσεται στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum, μιας διεθνούς «Αγοράς Ιδεών», που διεξάγεται στην Αθήνα από το Democracy and Culture Foundation, με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και των The New York Times.

Ο Χάρης Δούκας επισήμανε ότι «τιμούμε έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στο να διασφαλίσει ότι η αλήθεια θα φανεί, θα γίνει γνωστή και δεν θα αγνοηθεί ποτέ».

Και πρόσθεσε: «Ο Γκίντεον Λεβί, ο μαχητικός δημοσιογράφος, ο ελεύθερος στοχαστής, ο ευσυνείδητος πολίτης, ο ισραηλινός πατριώτης. Προειδοποιεί για χρόνια: Ο μιλιταρισμός, ο φανατισμός, η επικράτηση του δίκιου του δυνατού, η σιωπή στην αδικία, τροφοδοτεί τον κύκλο αίματος που ανοιγοκλείνει για πάνω από μισό αιώνα στην Μέση Ανατολή. Ο Γκίντεον Λεβί κράτησε προσηλωμένη την ματιά του σε όλα αυτά. Η πένα του στην Haaretz δεν έγραφε για να αρέσει αλλά για να ενοχλήσει. Για να ταράξει τα νερά μιας κοινωνίας που μερικές φορές προτιμά να μην βλέπει. Και σε όσους όσοι, επιχειρούν να τον διαβάλουν, η απάντηση του Γκίντεον είναι αποστομωτική και προσυπογράφω και την τελευταία λέξη της: “Η αληθινή πατριωτική στάση, είναι η κριτική απέναντι στην αδικία”».

Καθώς η τελετή πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή για το Μεσανατολικό, ο δήμαρχος Αθηναίων ευχήθηκε να ευοδωθούν οι προσπάθειες για εκεχειρία στη Γάζα. Σημείωσε ωστόσο ότι το σχέδιο Τραμπ «γεννά ελπίδες, όχι όμως χωρίς σκεπτικισμό».

«Τιμή στους μαχόμενους δημοσιογράφους»

Ο βραβευθείς δημοσιογράφος, Γκίντεον Λεβί, είπε ότι η τιμή ανήκει στους μαχόμενους δημοσιογράφους στην Γάζα, οι οποίοι «δείχνουν την πραγματική αλήθεια και όχι την προπαγάνδα της ισραηλινής κυβέρνησης». Το κεντρικό νόημα της ομιλίας του ήταν «η γενοκτονία» που συντελείται στην Γάζα, που αν και Ισραηλινός, όπως είπε «δεν αποφεύγει την ονομασία αυτή, όπως κάνουν αρκετοί συμπολίτες του». Το σύστημα στο Ισραήλ επισήμανε «δεν προβάλει εικόνες από την Γάζα, δημιουργώντας ειδική ενημέρωση, του τύπου δεν υπάρχει πληθυσμός εκεί παρά μόνο λίγοι τρομοκράτες».

Μέχρι το τέλος της εκδήλωσης, εκτίμησε ότι θα έχουν πεθάνει πενήντα άνθρωποι. «Είναι γενοκτονία, μία βάρβαρη διαδικασία πολλών χρόνων, η οποία κορυφώνεται μετά από το πράσινο φως που έλαβε η κυβέρνηση από τον Τραμπ».

Και σχολιάζοντας την ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον ΟΗΕ, ο Γκίντεον Λεβί είπε: «Ακούγοντας την ομιλία του Νετανιάχου στα ΗΕ, θα νόμιζες ότι μιλάει η Μητέρα Τερέζα, τόσο υπέρ των παιδιών και των λοιπών κατατρεγμένων. Στο Ισραήλ λένε ότι όποιος μιλάει για τους Παλαιστίνιους είναι αντισημίτης».

Επίσης, παρακάλεσε τον δήμαρχο Αθηναίων να μη καθαριστούν τα γκράφιτι υπέρ της Παλαιστίνης από τους δρόμους της πόλης, όπως ζητάει ο πρέσβης του Ισραήλ, λέγοντας ότι «είναι τιμή για την Αθήνα».

Σωκράτης Φάμελλος: Ελεύθερη φωνή, πραγματική δημοσιογραφία

Τη βράβευση του Γκίντεον Λεβί σχολίασε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.

«Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, Γκιντεόν Λεβί, με την ηρωική και συνεπή του στάση, αποδεικνύει τι σημαίνει ελεύθερη φωνή, δικαιοσύνη, πατριωτισμός, αλλά και τι σημαίνει πραγματική δημοσιογραφία: Να λες την Αλήθεια και να υπηρετείς το Δίκαιο απέναντι στην εξουσία, με κάθε κόστος», έγραψε σε ανάρτησή του.

Και πρόσθεσε: «Η φωνή του και η στάση του είναι μήνυμα για όλους μας. Η Ελευθερία απαιτεί αγώνες και θυσίες. Σε αντίθεση με τη σιωπή, που σημαίνει συνενοχή. Στη σημερινή του βράβευση από τον δήμαρχο Αθηναίων, του έδωσα συγχαρητήρια για τη στάση του απέναντι στη Γενοκτονία προς τον Παλαιστινιακό λαό και για τις θέσεις του υπέρ της Δικαιοσύνης, της Ειρήνης, των αποφάσεων του ΟΗΕ, αλλά και για τη διαχρονική του πορεία. Και του δήλωσα ότι στεκόμαστε δίπλα του. Σθεναρά και περήφανα. Διότι είναι χρέος μας να αναγνωρίζουμε και να στηρίζουμε εκείνους που παλεύουν για την Ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα!».

Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο
Ελλάδα 01.10.25

Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει πρώτα τα νησιά στο Ιόνιο πέλαγος και περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Σύνταξη
Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονης εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ
Μητέρα 2χρονου 01.10.25

Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονης εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ

Η διοίκηση του νοσοκομείου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της εγκύου από την αλλεργική αντίδραση.

Σύνταξη
Λάρισα: Το χρονικό και οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας κρυμμένο θησαυρό
Λάρισα 01.10.25

Το χρονικό και οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας κρυμμένο θησαυρό

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται, με τις μαρτυρίες να είναι διαδοχικές και τις εικόνες αποκαλυπτικές για τον βαθμό δυσκολίας της μοιραίας επιχείρησης στη σπηλιά στους Γόννους στη Λάρισα

Σύνταξη
Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι 2-2: Πήραν βαθμό με πέναλτι στο 90′ οι Μονεγάσκοι
Champions League 02.10.25

Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι 2-2: Πήραν βαθμό με πέναλτι στο 90′ οι Μονεγάσκοι

Η Σίτι δεν κατάφερε να διπλασιάσει τις νίκες της στη League Phase του Champions League, καθώς ένα άτσαλο μαρκάρισμα του Νίκο Γκονζάλες έδωσε την ευκαιρία στη Μονακό να ισοφαρίσει σε 2-2 με πέναλτι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ
Διπλή κρίση 01.10.25

«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ

Κρίση έχουν δημιουργήσει οι δασμοί Τραμπ στους οινοποιούς της ΕΕ και τους εισαγωγές – διανομείς των ΗΠΑ. Αγωνία επικρατεί στους οινοποιούς για το πόσο θα επηρεάσει το κρασί η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Ο νόμος της Ντόρτμουντ (4-1 την Μπιλμπάο)
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Ο νόμος της Ντόρτμουντ (4-1 την Μπιλμπάο)

Μπορεί να αγχώθηκε, όταν η Μπιλμπάο μείωσε (2-1), όμως η Μπορούσια Ντόρτμουντ έδειξε ότι είναι το αφεντικό. Οι αλλαγές του Βαλβέρδε άλλαξαν την εικόνα των Ισπανών που είχαν ευκαιρίες και για το 2-2

Βάιος Μπαλάφας
Μαρόκο: Βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία – H Gen Z διεκδικεί λιγότερη διαφθορά και καλύτερες υπηρεσίες
Συλλήψεις 01.10.25

Μαρόκο: Βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία – H Gen Z διεκδικεί λιγότερη διαφθορά και καλύτερες υπηρεσίες

Οι διαδηλωτές στο Μαρόκο φωνάζουν συνθήματα ζητώντας βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών – Κόλλησαν στη λάσπη εν μέσω κακοκαιρίας
Μήνυμα από το 112 01.10.25

Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα - Κόλλησαν στη λάσπη εν μέσω κακοκαιρίας

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία. Ήδη ισχυρές καταιγίδες εκδηλώνονται στα νησιά του Ιουνίου. Στιγμές αγωνίας για μια οικογένεια Βρετανών τουριστών στη Βόρεια Κέρκυρα.

Σύνταξη
«Η ελπίδα είναι δράση»: Η σπουδαία Τζέιν Γκούντολ με δικά της λόγια
Σοφία ζωής 01.10.25

«Η ελπίδα είναι δράση»: Η σπουδαία Τζέιν Γκούντολ με δικά της λόγια

Από το παιδικό της όνειρο, εμπνευσμένο από τον Ταρζάν, μέχρι το σπάσιμο των ακαδημαϊκών κανόνων και την ίδρυση ενός παγκόσμιου κινήματος, η ζωή της Δρ Τζέιν Γκούντολ υπήρξε ένα αδιάκοπο μάθημα θάρρους, ενσυναίσθησης και ελπίδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σύνοδος κορυφής: Μήνυμα για ανάγκη «ισχυρής αντίδρασης» στη ρωσική «απειλή» – Απών ο Σλοβάκος πρωθυπουργός
Κοπεγχάγη 01.10.25

Σύνοδος κορυφής: Μήνυμα για ανάγκη «ισχυρής αντίδρασης» στη ρωσική «απειλή» – Απών ο Σλοβάκος πρωθυπουργός

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν έκανε λόγο για τη «δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη κατάσταση μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο» για την Ευρώπη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μονακό – Ζαλγκίρις 84-89: Με ηγέτες τους Ράιτ και Γκος οι Λιθουανοί
Μπάσκετ 01.10.25

Μονακό – Ζαλγκίρις 84-89: Με ηγέτες τους Ράιτ και Γκος οι Λιθουανοί

Με πολύ καλή εμφάνιση των πρώην παικτών του Ολυμπιακού, Μόουζες Ράιτ και ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, η Ζαλγκίρις πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας κόντρα στην ομάδα του Σπανούλη, στην πρεμιέρα της Euroleague.

Σύνταξη
«Ακυρώστε το Netflix για το καλό των παιδιών σας»: Ο Έλον Μασκ σε πόλεμο με την «woke» πλατφόρμα
Culture Live 01.10.25

«Ακυρώστε το Netflix για το καλό των παιδιών σας»: Ο Έλον Μασκ σε πόλεμο με την «woke» πλατφόρμα

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της πλατφόρμας Netflix, καλώντας τους γονείς να ακυρώσουν τις συνδρομές τους για χάρη της «υγείας των παιδιών τους». Η αγορά τον άκουσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
