Βραβείο Δημοκρατίας του Δήμου Αθηναίων στον δημοσιογράφο της Haaretz Γκίντεον Λεβί

Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Γκίντεον Λεβί, της εφημερίδας Haaretz, έλαβε το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»:

«Είναι τιμή για την πόλη της Αθήνας να απονείμει το Βραβείο Δημοκρατίας στον Γκίντεον Λεβί, στον άξιο δημοσιογράφο και στον άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην αναζήτηση και στην υπεράσπιση της αλήθειας».

Αφιέρωσε τη ζωή του στην αλήθεια

Η τελετή εντάσσεται στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum, μιας διεθνούς «Αγοράς Ιδεών», που διεξάγεται στην Αθήνα από το Democracy and Culture Foundation, με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και των The New York Times.

Ο Χάρης Δούκας επισήμανε ότι «τιμούμε έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στο να διασφαλίσει ότι η αλήθεια θα φανεί, θα γίνει γνωστή και δεν θα αγνοηθεί ποτέ».

Και πρόσθεσε: «Ο Γκίντεον Λεβί, ο μαχητικός δημοσιογράφος, ο ελεύθερος στοχαστής, ο ευσυνείδητος πολίτης, ο ισραηλινός πατριώτης. Προειδοποιεί για χρόνια: Ο μιλιταρισμός, ο φανατισμός, η επικράτηση του δίκιου του δυνατού, η σιωπή στην αδικία, τροφοδοτεί τον κύκλο αίματος που ανοιγοκλείνει για πάνω από μισό αιώνα στην Μέση Ανατολή. Ο Γκίντεον Λεβί κράτησε προσηλωμένη την ματιά του σε όλα αυτά. Η πένα του στην Haaretz δεν έγραφε για να αρέσει αλλά για να ενοχλήσει. Για να ταράξει τα νερά μιας κοινωνίας που μερικές φορές προτιμά να μην βλέπει. Και σε όσους όσοι, επιχειρούν να τον διαβάλουν, η απάντηση του Γκίντεον είναι αποστομωτική και προσυπογράφω και την τελευταία λέξη της: “Η αληθινή πατριωτική στάση, είναι η κριτική απέναντι στην αδικία”».

Καθώς η τελετή πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή για το Μεσανατολικό, ο δήμαρχος Αθηναίων ευχήθηκε να ευοδωθούν οι προσπάθειες για εκεχειρία στη Γάζα. Σημείωσε ωστόσο ότι το σχέδιο Τραμπ «γεννά ελπίδες, όχι όμως χωρίς σκεπτικισμό».

«Τιμή στους μαχόμενους δημοσιογράφους»

Ο βραβευθείς δημοσιογράφος, Γκίντεον Λεβί, είπε ότι η τιμή ανήκει στους μαχόμενους δημοσιογράφους στην Γάζα, οι οποίοι «δείχνουν την πραγματική αλήθεια και όχι την προπαγάνδα της ισραηλινής κυβέρνησης». Το κεντρικό νόημα της ομιλίας του ήταν «η γενοκτονία» που συντελείται στην Γάζα, που αν και Ισραηλινός, όπως είπε «δεν αποφεύγει την ονομασία αυτή, όπως κάνουν αρκετοί συμπολίτες του». Το σύστημα στο Ισραήλ επισήμανε «δεν προβάλει εικόνες από την Γάζα, δημιουργώντας ειδική ενημέρωση, του τύπου δεν υπάρχει πληθυσμός εκεί παρά μόνο λίγοι τρομοκράτες».

Μέχρι το τέλος της εκδήλωσης, εκτίμησε ότι θα έχουν πεθάνει πενήντα άνθρωποι. «Είναι γενοκτονία, μία βάρβαρη διαδικασία πολλών χρόνων, η οποία κορυφώνεται μετά από το πράσινο φως που έλαβε η κυβέρνηση από τον Τραμπ».

Και σχολιάζοντας την ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον ΟΗΕ, ο Γκίντεον Λεβί είπε: «Ακούγοντας την ομιλία του Νετανιάχου στα ΗΕ, θα νόμιζες ότι μιλάει η Μητέρα Τερέζα, τόσο υπέρ των παιδιών και των λοιπών κατατρεγμένων. Στο Ισραήλ λένε ότι όποιος μιλάει για τους Παλαιστίνιους είναι αντισημίτης».

Επίσης, παρακάλεσε τον δήμαρχο Αθηναίων να μη καθαριστούν τα γκράφιτι υπέρ της Παλαιστίνης από τους δρόμους της πόλης, όπως ζητάει ο πρέσβης του Ισραήλ, λέγοντας ότι «είναι τιμή για την Αθήνα».

Σωκράτης Φάμελλος: Ελεύθερη φωνή, πραγματική δημοσιογραφία

Τη βράβευση του Γκίντεον Λεβί σχολίασε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, Γκιντεόν Λεβί, με την ηρωική και συνεπή του στάση, αποδεικνύει τι σημαίνει ελεύθερη φωνή, δικαιοσύνη, πατριωτισμός, αλλά και τι σημαίνει πραγματική δημοσιογραφία: Να λες την Αλήθεια και να υπηρετείς το Δίκαιο απέναντι στην εξουσία, με κάθε κόστος.

«Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, Γκιντεόν Λεβί, με την ηρωική και συνεπή του στάση, αποδεικνύει τι σημαίνει ελεύθερη φωνή, δικαιοσύνη, πατριωτισμός, αλλά και τι σημαίνει πραγματική δημοσιογραφία: Να λες την Αλήθεια και να υπηρετείς το Δίκαιο απέναντι στην εξουσία, με κάθε κόστος», έγραψε σε ανάρτησή του.

Και πρόσθεσε: «Η φωνή του και η στάση του είναι μήνυμα για όλους μας. Η Ελευθερία απαιτεί αγώνες και θυσίες. Σε αντίθεση με τη σιωπή, που σημαίνει συνενοχή. Στη σημερινή του βράβευση από τον δήμαρχο Αθηναίων, του έδωσα συγχαρητήρια για τη στάση του απέναντι στη Γενοκτονία προς τον Παλαιστινιακό λαό και για τις θέσεις του υπέρ της Δικαιοσύνης, της Ειρήνης, των αποφάσεων του ΟΗΕ, αλλά και για τη διαχρονική του πορεία. Και του δήλωσα ότι στεκόμαστε δίπλα του. Σθεναρά και περήφανα. Διότι είναι χρέος μας να αναγνωρίζουμε και να στηρίζουμε εκείνους που παλεύουν για την Ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα!».