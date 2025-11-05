Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια στη Σκιάθο λόγω της κακοκαιρίας

Σφοδρή ήταν η κακοκαιρία στη Σκιάθο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Ακόμα και στην περιφερειακή οδό, η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μετ’ εμποδίων.

Ποιες περιοχές στη Σκιάθο επλήγησαν περισσότερο

Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο είναι ο Βασιλιάς (κοντά στο ξενοδοχείο Κασσάνδρα), οι Αχλαδιές, ο Κολιός και η Αγία Παρασκευή. Στον Πλατανιά, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το ρέμα έχει υπερχειλίσει και έχει ενωθεί με το οδόστρωμα, καθιστώντας τη διέλευση οχημάτων σχεδόν αδύνατη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά κατά τη διέλευση από την Εθνική Οδό Σκιάθου – Κουκουναριών, στις περιοχές Αχλαδιές, Βρωμολίμνος, Κολιός, Αγία Παρασκευή, Πλατανιάς και Τρούλος. Συνιστάται η αποφυγή μετακινήσεων με συμβατικά Ι.Χ., καθώς αρκετοί δρόμοι είναι δυσπρόσιτοι.

Αντίθετα, ο δρόμος προς την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού παραμένει, προς το παρόν, βατός χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Όπως φαίνεται η κακοκαιρία εξασθενεί σταδιακά.

Φωτογραφία: ΕΡΤ