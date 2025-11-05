Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές στην είσοδο του καταστήματος.

Πυροτεχνουργοί από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών βρήκαν υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού και η υπόθεση διερευνάται πλέον από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος και Εκβιασμών.

Σημειώνεται πως στον ίδιο χώρο, είχε πέσει νεκρός ένας 37χρονος ο οποίος είχε μαχαιρωθεί από έναν 24χρονο.

Μία ημέρα αργότερα μετά τη φονική επίθεση, ο δράστης παραδόθηκε στις Αρχές.