Περιστέρι: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου
Σύμφωνα με πληροφορίες πριν από 15 ημέρες, το θύμα της δολοφονίας στο Περιστέρι είχε ξυλοκοπήσει άγρια τον δράστη.
- Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά
- Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος μας έβαλε στο «Περιβόλι του τρελού»
- Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία
- Ποια είναι η μέση σύνταξη στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το προφίλ των συνταξιούχων
Στις 10:30 το πρωί της Τρίτης παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας ενός 37χρονου Βούλγαρου έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι.
H στυγερή δολοφονία έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο δράστης κατάφερε θανάσιμη μαχαιριά στην κοιλιά του 37χρονου άνδρα, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου δύο εβδομάδες πριν το φονικό, ο δράστης είχε ξυλοκοπηθεί από τον 37χρονο και άλλους. Το επεισόδιο αυτό φέρεται ότι ήταν το κίνητρο για την αιματηρή επίθεση εκδίκησης.
Οι αρχές τον εντόπισαν μετά από συντονισμένες έρευνες, με την σύλληψή του να θεωρείται θέμα χρόνου από την πρώτη στιγμή.
Σε βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα φαίνεται η στιγμή που οι πελάτες του νυχτερινού μαγαζιού απομακρύνονται από το σημείο που έπεσε νεκρός ο 37χρονος.
«Τον σκότωσαν», ακούγονται να φωνάζουν.
- Ασανσέρ: Μόνο 10% έχει απογραφεί – Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι δηλώσεις
- Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη
- Τζακ Κέρουακ: Ένας άνθρωπος τρωτός
- Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός μετά την καταγγελία της πρώην συντρόφου του για ξυλοδαρμό
- Ακαδημαϊκή τεχνογνωσία για τον δήμο Ζακύνθου
- Η ΕΕ εξετάζει απαγόρευση της αιθανόλης στα απολυμαντικά χεριών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις