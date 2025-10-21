Στις 10:30 το πρωί της Τρίτης παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας ενός 37χρονου Βούλγαρου έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι.

H στυγερή δολοφονία έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο δράστης κατάφερε θανάσιμη μαχαιριά στην κοιλιά του 37χρονου άνδρα, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου δύο εβδομάδες πριν το φονικό, ο δράστης είχε ξυλοκοπηθεί από τον 37χρονο και άλλους. Το επεισόδιο αυτό φέρεται ότι ήταν το κίνητρο για την αιματηρή επίθεση εκδίκησης.

Οι αρχές τον εντόπισαν μετά από συντονισμένες έρευνες, με την σύλληψή του να θεωρείται θέμα χρόνου από την πρώτη στιγμή.

Σε βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα φαίνεται η στιγμή που οι πελάτες του νυχτερινού μαγαζιού απομακρύνονται από το σημείο που έπεσε νεκρός ο 37χρονος.

«Τον σκότωσαν», ακούγονται να φωνάζουν.