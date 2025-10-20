Το μυστήριο της δολοφονίας ενός 37χρονου άνδρα με καταγωγή από τη Βουλγαρία τα ξημερώματα της Δευτέρας έξω από γνωστό κλαμπ στην οδό Λασσάνη στο Περιστέρι, προσπαθούν να λύσουν οι Αρχές, ενώ ταυτόχρονα αναζητούν τον δράστη του εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν προκειμένου να απαντήσουν στο γιατί ο 37χρονος από τη Βουλγαρία βγήκε έξω από το νυχτερινό κέντρο για να συνομιλήσει με τον άνδρα που τον μαχαίρωσε στην κοιλιά, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Η αστυνομία ερευνά με ποιον μίλησε, αλλά και ποιο ήταν το κίνητρο του δράστη, που τον μαχαίρωσε

Οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, αλλά και παρακείμενων καταστημάτων επί της οδού Λασσάνη, που έχουν καταγράψει πιθανώς το συμβάν με σκοπό να συλλέξουν όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούν.

Δείτε βίντεο από το σημείο της δολοφονίας

Δολοφονία στο Περιστέρι: Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν στις 3 τα ξημερώματα όταν ο άνδρας από τη Βουλγαρία που διασκέδαζε σε κλαμπ βγήκε κάποια στιγμή έξω για να μιλήσει με άλλο άτομο.

Λίγα λεπτά αργότερα ο 37χρονος άνδρας έπεσε αιμόφυρτος στο δρόμο καθώς δέχθηκε χτύπημα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα. Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματα του.

