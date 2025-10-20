Αιματηρό επεισόδιο με έναν νεκρό σημειώθηκε έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Το θύμα βγήκε έξω από το κλαμπ για να συνομιλήσει με τον… δολοφόνο του

Αγνωστος μαχαίρωσε και τραυμάτισε θανάσιμα άνδρα 37 ετών, βουλγαρικής καταγωγής, έξω από νυχτερινό κλαμπ επί της οδού Λασσάνη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το θύμα βρισκόταν μέσα στο μαγαζί και γύρω στις 03:30 σήμερα Δευτέρα βγήκε έξω για να συνομιλήσει με άτομο το οποίο στη συνέχεια τον μαχαίρωσε.

Εξέπνευσε στο νοσοκομείο

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, απ’ όπου έγινε γνωστό λίγο αργότερα ότι κατέληξε στα τραύματά του.