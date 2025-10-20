Περιστέρι: Μαχαίρωσαν και σκότωσαν 37χρονο έξω από νυχτερινό κλαμπ
Αγνωστος μαχαίρωσε έξω από νυχτερινό κλαμπ στο Περιστέρι 37χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο όπου εξέπνευσε.
- Στην φυλακή τα δύο αδέλφια από τη Συρία για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ
- Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει στον «Κόκκινο κύκλο» του Πάνου Κοκκινόπουλου
- Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»
- Πρίγκιπας Άντριου: Νέες αποκαλύψεις σε βάρος του – Ζήτησε από αστυνομικό στοιχεία που «καίνε» την Τζιούφρε
Αιματηρό επεισόδιο με έναν νεκρό σημειώθηκε έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Το θύμα βγήκε έξω από το κλαμπ για να συνομιλήσει με τον… δολοφόνο του
Αγνωστος μαχαίρωσε και τραυμάτισε θανάσιμα άνδρα 37 ετών, βουλγαρικής καταγωγής, έξω από νυχτερινό κλαμπ επί της οδού Λασσάνη.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το θύμα βρισκόταν μέσα στο μαγαζί και γύρω στις 03:30 σήμερα Δευτέρα βγήκε έξω για να συνομιλήσει με άτομο το οποίο στη συνέχεια τον μαχαίρωσε.
Εξέπνευσε στο νοσοκομείο
Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, απ’ όπου έγινε γνωστό λίγο αργότερα ότι κατέληξε στα τραύματά του.
- Η ομορφιά μπορεί να βρεθεί παντού: Ο γύρος του κόσμου μέσα από τις 100 πιο περίεργες τουαλέτες
- Πρώην, αυτή η μάστιγα που μας στοιχειώνει
- Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά
- Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική
- «Από τότε που γεννήθηκα ήθελα να γίνω ποπ σταρ» – Το γυρίζει στη μουσική η Κάιλι Τζένερ;
- Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις