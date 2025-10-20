Περιστέρι: «Τον σκότωσε» – Βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία 37χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο
Ο 37χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση ανθρωποκτονίας και παραβίαση του νόμου περί όπλων
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τη δολοφονία 37χρονου τα ξημερώματα έξω από νυχτερινό κέντρο στην οδό Λασσάνη στο Μπουρνάζι στο Περιστέρι.
Ο 37χρονος διασκέδαζε με μία φίλη του, όταν εμφανίστηκε ένα άτομο και του ζήτησε να βγουν για λίγο έξω για να του πει κάτι.
Αν και αρχικά ο 37χρονος αρνήθηκε τελικά ακολούθησε το συγκεκριμένο άτομο και όταν βγήκαν τον χτύπησε στην κοιλιακή χώρα με ένα μαχαίρι.
Ο 37χρονος έπεσε αιμόφυρτος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Βίντεο ντοκουμέντο
Κάμερα ασφαλείας από παρακείμενο κτίριο κατέγραψε τις στιγμές λίγα λεπτά μετά τη δολοφονική επίθεση.
Μάλιστα ακούγεται μια παρά που κοιτάει προς το συγκεκριμένο κλαμπ να λέει «τον σκότωσε» βλέποντας τον 37χρονο πεσμένο στο έδαφος
Γνωστός στις Αρχές
Όπως διαπιστώθηκε ο 37χρονος ήταν γνωστός στις Αρχές. Είχε καταγωγή από τη Βουλγαρία και στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε υπόθεση ανθρωποκτονίας καθώς ενώ είχε απασχολήσει για τον νόμο περί όπλων. Επίσης είχε εκτίσει ποινή στις φυλακές Λάρισας.
Οι εκτιμήσεις τη Αστυνομίας κάνουν λόγο για ξεκαθαρίσμα λογαριασμών ως κίνητρο της δολοφονίας και συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη.
