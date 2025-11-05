Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 05.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Εστίασε τόσο στα οικονομικά, όσο και στα θέματα ασφαλείας ή αυτοεκτίμησής σου. Πρόκειται να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα εκεί, οπότε αναπροσάρμοσε κάπως τόσο τις κινήσεις σου, όσο και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα οικονομικά σου θέματα. Δώσε στους άλλους να καταλάβουν, ότι δεν μπορούν να περνάνε πια τα όριά σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να διακόψεις οτιδήποτε δεν έχει λόγο ύπαρξης και σχετίζεται με τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Έτσι θα έρθεις πιο κοντά στις αξίες που έχεις μέσα στο κεφάλι σου. Μην είσαι απρόσεκτος ή ανοργάνωτος. Από την άλλη, μην κάνεις αντιδραστικές ή και πεισματικές κινήσεις, αλλά μην αρχίσεις ούτε τα ανούσια παιχνίδια δύναμης.
Ταύρος
DO’S: Δέξου με χαρά τις αποκαλύψεις που φέρνει η Πανσέληνος, καθώς αυτές θα σου δείξουν ότι βρίσκεσαι στο σωστό μονοπάτι. Όταν ξεκαθαρίσουν όλα και όταν δεις τα πρώτα αποτελέσματα, τότε θα καταλάβεις πως οι κινήσεις που έκανες το προηγούμενο διάστημα είχαν κάποια αξία. Γίνε και δραστήριος. Άσε την έμπνευσή να σε πάει αλλού!
DON’TS: Μη γίνεις απαιτητικός. Στα επαγγελματικά, μην μπερδεύεις σου το ασήμαντο με το σημαντικό, γιατί δεν θα ξέρεις από που να το πιάσεις. Βέβαια το ίδιο ισχύει και για τα της καθημερινότητας, έτσι; Μην σπαταλάς την ενέργειά σου όπου να’ ναι. Μη διστάσεις να μετατρέψεις την πίεση που νιώθεις σε δύναμη, καθώς πρέπει να προχωρήσεις.
Δίδυμοι
DO’S: Επικεντρώσου σε οτιδήποτε σε κάνει να χαλαρώνεις ή και να οργανώσεις τα επόμενα βήματά σου. Ωστόσο απόφυγε να δεχτείς παρεμβάσεις από τον οποιοδήποτε. Πάρε τις αποστάσεις σου λοιπόν και κάνε αυτό που θέλεις αποφεύγοντας να δώσεις παραπάνω εξηγήσεις. Πρέπει να ξεκουραστείς, ώστε να ανακτήσεις τις δυνάμεις σου, είπαμε!
DON’TS: Μη διστάσεις να εκτονώσεις την ένταση που νιώθεις πάνω σε κάτι καλλιτεχνικό. Μην αγχώνεσαι για τα επαγγελματικά, γιατί φαίνεται πως τα πλάνα σου εξελίσσονται. Όμως μην είσαι απρόσεκτος ή βιαστικός. Μην είσαι απόλυτος και αγύριστο κεφάλι εξαιτίας κάποιων αποκαλύψεων που μπορεί να συμβούν. Μη γίνεσαι αντιδραστικός.
Καρκίνος
DO’S: Κάτσε αναπαυτικά και πάρε ποπ κορν, γιατί η Πανσέληνος θα δουλέψει για σένα και θα στα ξεκαθαρίσει όλα. Πρέπει απλά να κρατήσεις τις ισορροπίες σου, γιατί ενώ η μέρα θα έχει καλή ενέργεια, εσύ θα νιώθεις ένταση. Στα επαγγελματικά, επαναπροσδιόρισε ή άλλαξε στόχους. Κάνε τις συνειδητοποιήσεις που πρέπει- έστω και απότομα.
DON’TS: Μην κωλώσεις να αλλάξεις συμπεριφορά απέναντι στα άτομα που σε έχουν αφήσει με το στόμα ανοιχτό με την στάση τους. Μη διστάσεις να κάνεις τα παράπονα που έχεις, αλλά όχι με απότομο τρόπο. Μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα εξαιτίας των διλημμάτων και των προβληματισμών που έχεις. Μην είσαι απρόσεκτος όσον αφορά τα οικονομικά.
Λέων
DO’S: Αξιοποίησε την εύνοια της Πανσελήνου και ξεκαθάρισε- διασφάλισε τα επαγγελματικά σου. Μπορείς να δεις κατάματα τις καταστάσεις που δεν χειρίστηκες και τόσο καλά, καθώς έτσι θα βρεις το πως θα μπορούσες να είχες γλιτώσει τον εαυτό σου από κάποια λάθη. Ωστόσο μπορείς να μάθεις μέσα από αυτά και να σώσεις ό,τι σώζεται, σωστά;
DON’TS: Μην χάσεις τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν να ξεδιπλώσεις τα ταλέντα σου και να γίνεις δημιουργικός. Έτσι θα μπορέσεις να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Μην είσαι απρόσεκτος στο πως εκφράζεις τις αντιρρήσεις σου. Μην πεις «όχι» σε διάφορες προτάσεις που θα σου γίνουν λόγω του ότι είσαι δύσπιστος.
Παρθένος
DO’S: Πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις, να βγάλεις κάποια συμπεράσματα, αλλά και να βρεις τον καταλληλότερο τρόπο για να χειριστείς κάποιες καταστάσεις. Η σημερινή Πανσέληνος λοιπόν σε βοηθάει σε όλα αυτά. Τέλειο; Ξεχώρισε την χρήσιμη από την άχρηστη πληροφορία. Εστίασε στα σημαντικά, όπως είναι οι σπουδές που θες να αρχίσεις.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από τα θέματα αξιών που τονίζονται, αλλά μην συνεχίσεις να δίνεις σε όσους βλέπεις πως δεν έχουν εκτιμήσει αυτά που τους έχεις ήδη προσφέρει. Ωστόσο μην το πάρεις και προσωπικά, έτσι; Μην χαλιέσαι, επειδή βλέπεις πως κάτι αλλάζει πάνω σου. Θες η στάση σου; Θες η νοοτροπία σου; Πάντως όλα γίνονται για καλό!
Ζυγός
DO’S: Η Πανσέληνος τονίζει τόσο τα βαθιά σου συναισθήματα, όσο και τις ανασφάλειές σου, όμως για καλό. Τι εννοώ; Έτσι θα μπορέσεις να βρεις την θέση σου βάσει αυτών και κάπως έτσι θα πάψουν να σε επηρεάζουν αρνητικά. Όχι μόνο αυτό, καθώς έτσι θα αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι κάποια πράγματα και άρα θα πας παρακάτω.
DON’TS: Μη διστάσεις να εξετάσεις κάποια ενδεχόμενα διαφορετικά από αυτά που έχεις μέσα στο μυαλό σου. Οι ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν πάντως θα σε ωθήσουν προς τα εκεί. Μην αναλώνεσαι σε υπεραναλύσεις, γιατί τότε σίγουρα θα μπερδευτείς. Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου από τα θέλω σου. Πώς περιμένεις να τα διεκδικήσεις;
Σκορπιός
DO’S: Με τη βοήθεια της Πανσελήνου εστίασε τόσο στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, όσο και στις συνεργασίες σου. Ξεκαθάρισε τα πάντα κυρίως μέσα σου, τώρα που όλα φαίνονται πιο καθαρά. Έπειτα γίνε πιο ξεκάθαρος και απέναντι στους ανθρώπους γύρω σου. Απόλαυσε τους καρπούς των κόπων σου. Άρπαξε όμως και κάθε νέα ευκαιρία.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος ως προς τα διλήμματα που προκύπτουν. Μην αδιαφορείς για τις προσωπικές ανάγκες και τις επιθυμίες σου. Μην σπαταλάς χρόνο και ενέργεια πάνω στα λάθος άτομα, καθώς δεν το αξίζουν όλοι αυτό, έτσι; Μην κωλώσεις λοιπόν να πάρεις αποστάσεις από ορισμένους. Ωστόσο κάντο για το καλό σου και όχι από πείσμα.
Τοξότης
DO’S: Η Πανσέληνος ρίχνει φως σε οτιδήποτε συσχετίζεται με τον τομέα των επαγγελματικών, όπως για παράδειγμα είναι η πίεση και το άγχος που σου δημιουργούν. Αφού λοιπόν δεν κάνεις άλλο πράγμα από το να τα σκέφτεσαι, γιατί δεν προσπαθείς να τα βάλεις σε μια σωστή σειρά; Έτσι θα μπεις κι εσύ σε πρόγραμμα και θα χαλαρώσεις.
DON’TS: Μην παραμελήσεις άλλο την υγεία σου. Μη διστάσεις να εκφράσεις τα παράπονά σου στην παρέα σου. Στην τελική αυτοί είναι που στα έχουν προκαλέσει, έτσι δεν είναι; Μη γίνεσαι πεισματάρης και γκρινιάρης μεν, μη δέχεσαι άλλο πια άσχημες συμπεριφορές δε. Γενικώς δηλαδή μην επικοινωνείς με ένταση, γιατί έτσι χάνεται όλη η ουσία.
Αιγόκερως
DO’S: Με βάση την σημερινή Πανσέληνο πρέπει να εστιάσεις τόσο στο φλερτ, όσο και στη δημιουργικότητα. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να χαλαρώσεις. Πάντως παρά το ότι είσαι αρκετά εγκρατής, οι συνθήκες πρόκειται να είναι υπέρ σου. Δώσε περιθώρια στους άλλους να σε πλησιάσουν και άνοιξέ τους την καρδιά σου. Και τα επαγγελματικά ξεκολλάνε.
DON’TS: Μην ασχοληθείς με όλα ταυτόχρονα καθώς κάποια μπορείς να τα αφήσεις στη μέση – έστω προσωρινά. Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα στο κεφάλι σου. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι κάποια διλήμματα. Μη βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα – τουλάχιστον όχι μέχρι να έχεις το bigger picture.
Υδροχόος
DO’S: Επικεντρώσου τόσο στα της δουλειάς, όσο και στα του σπιτιού. Ξεκαθάρισε τα πάντα στο κεφάλι σου κι έπειτα γίνε πιο ξεκάθαρος, έστω στα άτομα που τους το οφείλεις. Πάρε τις κατάλληλες αποφάσεις, για να βελτιώσεις την ψυχολογία σου. Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι λίγο πιο σίγουρος για τις κινήσεις που κάνεις. Άρα πίστεψε σε σένα!
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις ρίσκα. Απλά πήγαινέ το μόνο μέχρι εκεί που νιώθεις ασφαλής, γιατί δεν έχεις ανάγκη από παραπάνω άγχος. Μην αφήσεις κανέναν ούτε να σε πιέσει για το οτιδήποτε, αλλά ούτε και να επηρεάσει την κρίση σου. Μη διστάσεις λοιπόν να βάλεις όρια. Μην αφήνεις το χάσμα μεταξύ εσού και της οικογένειας να μεγαλώνει.
Ιχθύες
DO’S: Κάνεις πολλές σκέψεις, έρχεται η Πανσέληνος και σου φουντώνει τα συναισθήματα, ήρθε κι έδεσε λοιπόν το γλυκό! Απόφυγε τόσο τις παρορμητικές συζητήσεις, όσο και τις αντιδράσεις σχετικά με τα όσα νιώθεις να πατάνε τα όριά σου. Κάνε ωφέλιμες συζητήσεις. Προσπάθησε να προσεγγίσεις προσεκτικά αυτά που ακούς να λέγονται γύρω σου.
DON’TS: Μην αγνοείς τα σημάδια που σου δείχνουν και πως πρέπει να διαμορφώσεις την συμπεριφορά σου από εδώ και μπρος, αλλά και πως πρέπει να κινηθείς γενικότερα. Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις, αν νιώσεις ότι κάποιοι αγγίζουν ευαίσθητα για σένα θέματα. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στα οικονομικά, αλλά ούτε στα παρασκηνιακά.
