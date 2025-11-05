DO’S: Εστίασε τόσο στα οικονομικά, όσο και στα θέματα ασφαλείας ή αυτοεκτίμησής σου. Πρόκειται να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα εκεί, οπότε αναπροσάρμοσε κάπως τόσο τις κινήσεις σου, όσο και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα οικονομικά σου θέματα. Δώσε στους άλλους να καταλάβουν, ότι δεν μπορούν να περνάνε πια τα όριά σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να διακόψεις οτιδήποτε δεν έχει λόγο ύπαρξης και σχετίζεται με τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Έτσι θα έρθεις πιο κοντά στις αξίες που έχεις μέσα στο κεφάλι σου. Μην είσαι απρόσεκτος ή ανοργάνωτος. Από την άλλη, μην κάνεις αντιδραστικές ή και πεισματικές κινήσεις, αλλά μην αρχίσεις ούτε τα ανούσια παιχνίδια δύναμης.