Αγωνία για τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό στο νησί από τον Δήμαρχο Η.Ν. Κάσου

Κραυγή αγωνίας για τις δομές υγείας στο νησί από τον δήμαρχο Η.Ν. Κάσου. Ειδικότερα ο Δήμαρχος της Η.Ν. Κάσου Μιχάλης Ερωτόκριτος απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς του Βουλευτές Δωδεκανήσου εκφράζοντας την εντονότατη ανησυχία του αλλά και την δυσαρέσκεια του «για την παρεμπόδιση της πρόσβασης», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου, «των κατοίκων της Ηρωικής νήσου Κάσου στις ελάχιστες αυτονόητες υπηρεσίες υγείας.

Ακολουθεί όσα μεταξύ άλλων αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου «Για μια ακόμα φορά είμαστε στη δυσάρεστη θέση να επισημάνουμε και να καταγγέλλουμε τον τρόπο αντιμετώπισης και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα μικρά ακριτικά νησιά όπως το δικό μας.

Προχθές ένας ηλικιωμένος συμπατριώτης μας με ουρολοίμωξη αναγκάστηκε να μεταφερθεί με το πλοίο της γραμμής μετά από πολύωρο ταξίδι στον Πειραιά . Μπορούμε να αναφέρουμε πολλά άλλα περιστατικά στο παρελθόν με αρκετά από αυτά να έχουν δυσάρεστα αποτελέσματα λόγω της δυσλειτουργία τους συστήματος διακομιδής .

Το ιατρείο μας λειτουργεί με έναν μόνο αγροτικό γιατρό καθ’ ολο το χρόνο εξυπηρετώντας 1200 μόνιμους κατοίκους το χειμώνα και γύρω στους 4 .000 με 4.500 το καλοκαίρι με αποτέλεσμα ο γιατρός αυτός να έχει φτάσει πολλές φορές στα όρια εξάντλησης.

Όλες οι διακομιδες γίνονται χωρίς την συνοδεία γιατρού επειδή ο μοναδικός του νησιού πρέπει να παραμένει στην θέση του αφού δεν μπορεί ένα ολόκληρο νησί να παραμείνει χωρίς υγειονομική κάλυψη .

Ακόμα το ΠΠΙ Κάσου στερείται νοσηλεύτριας, χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων και παρασκευαστή μικροβιολογικών εργαστηρίων παρόλο που είναι εξοπλισμένο με τα αντίστοιχα μηχανήματα . Στο νησί υπηρετεί μια μαία που λειτουργεί πολλές φορές συμπληρωματικά με τον γιατρό ενώ εκτελεί παράλληλα και χρέη νοσηλεύτριας καταβάλλοντας φιλότιμες προσπάθειες έξω και πέρα από τα καθήκοντά της . Για το λόγο αυτό τιμήθηκε πρόσφατα από τον Δήμο μας .

Δεν πρέπει να λησμονηθεί το γεγονός ότι στο νησί μας υπάρχουν 140 παιδιά περίπου χωρίς ειδική ιατρική κάλυψη καθώς δεν υπηρετεί παιδίατρος με αποτέλεσμα να πρέπει οι γονείς να μετακινούνται στα γειτονικά νησιά ή ακόμα και στην πρωτεύουσα για να εξυπηρετηθούν .

Ο Δήμος μας τα τελευταία χρόνια έχει εξοπλίσει με τα αναγκαία μηχανήματα για την λειτουργία του μικροβιολογικού εργαστηρίου καθώς επίσης ήταν από τους πρώτους που θέσπισε οικονομικά κίνητρα για να προσελκύσει γιατρούς είτε ειδικότητας είτε υπαίθρου . Είμαστε από τους πρώτους ανά το Πανελλήνιο .

Η παρουσία κατά καιρούς υγειονομικών κλιμακίων και στρατιωτών γιατρών περιορισμένης διάρκειας είναι εμβαλωματικές και πρόσκαιρες λύσεις χωρίς να λύνουν ουσιαστικά το πρόβλημα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω με μοναδικό σκοπό την εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των κατοίκων της Ηρωικής νήσου Κάσου στις αυτονόητες υπηρεσίες υγείας :

Ζητάμε την επαρκή στελέχωση του ιατρείου μας με γιατρό ειδικότητας και επιπλέον γιατρό υπαίθρου (αγροτικό) καθώς και την τοποθέτηση μιας νοσηλεύτριας. Θέσπιση επιπλέον οικονομικών κινήτρων από την Κυβέρνηση για την προσέλκυση τους .

Ζητάμε επίσης τον τρόπο αλλαγής της λειτουργίας του συστήματος διακομιδών με την άμεση αεροδιακομιδή του ασθενή στην κοντινότερη οργανωμένη δομή υγείας .

Και η ανακοίνωση του Δήμου Η.Ν. Κάσου καταλήγει υποστηρίζοντας: «Απαραίτητη είναι λοιπόν η σχετική πολιτική βούληση που μέχρι τώρα δεν έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχει για να μην αισθανόμαστε ανασφάλεια στα νησιά μας και να έχουμε την αίσθηση ότι όλοι μας ζούμε στο περίπου και κατά τύχη εναποθέτοντας τις ελπίδες για ζωή στις καλές προθέσεις του Μεγάλου Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος».