Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση τριών οχημάτων στον περιφερειακό – Γέμισε ο δρόμος ψωμιά
Η σύγκρουση έγινε στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης κάτω από άγνωστη αίτια.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στην εξωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης.
Δύο βαν και ένα ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος των Νταμαριών της Ευκαρπίας, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς. Ωστόσο, ο δρόμος έχει γεμίσει ψωμιά και αρτοσκευάσματα που μετέφερε ένα από τα εμπλεκόμενα βαν.
Μόνο μία λωρίδα παραμένει ανοιχτή, ενώ οι οδηγοί οφείλουν να είναι προσεκτικοί λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και της ομίχλης.
Σύγκρουση τριών βαν στον Περιφερειακό #Θεσσαλονίκης (1) – https://t.co/TLuPz89XmJ pic.twitter.com/QcYHY0uKtE
— Rthess.gr (@RThessaloniki) November 4, 2025
- Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για το buzzer beater: «Μπορείς να ζήσεις αν αστοχήσεις, δεν μπορείς να ζήσεις εάν δεν σουτάρεις»
- Η Κρήτη μπορεί να είναι λεβεντογέννα και χωρίς παράνομη οπλοφορία – και δουλειά του κράτους είναι να παρεμβαίνει πριν, όχι μετά
- Πρεμιέρα στο NCAA με Αβδάλα, Ζούγρη, Λιοτόπουλο – Τι έκαναν οι τρεις Έλληνες (vids)
- Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League
- «Ξέρω ποιοι είναι» έλεγε ο Παζολίνι λίγο πριν την άγρια δολοφονία του μιλώντας για τα «υπεράνω υποψίας» πρόσωπα του φασισμού
- Ολυμπιακός: Σπουδαίο παιχνίδι κόντρα στην Αϊντχόφεν στο κατάμεστο Καραϊσκάκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις