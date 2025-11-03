Αντίθετος στην αναστολή λειτουργίας του καταστήματος των ΕΛ.ΤΑ Άνω Λιοσίων ο Δήμαρχος Φυλής

Την αντίθεσή του στο κλείσιμο του καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ) Άνω Λιοσίων, εξέφρασε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, με σχετική του ανακοίνωση. Το κατάστημα Άνω Λιοσίων περιλαμβάνεται, σύμφωνα με την Απόφαση της Διοίκησης των ΕΛ.ΤΑ, στα 46 της Αττικής και των αστικών κέντρων της επαρχίας που κλείνουν από σήμερα, 03-11-2025.

«Η Απόφαση της διοίκησης των ΕΛ.ΤΑ είναι βεβιασμένη. Όφειλε να έχει γνωστοποιήσει τις προθέσεις της, ώστε να ακούσει τις απόψεις των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα σε Δήμους όπως ο δικός μας, που παρόλο που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Αθήνας, έχει ιδιαιτερότητες. Σταθερή πολιτική του Δήμου μας είναι να διατηρούμε τις κρατικές υπηρεσίες που εξυπηρετούν τους συνδημότες μας» δηλώνει ο Δήμαρχος Φυλής.

«Δεν κάνουμε πίσω»

Ο Χρήστος Παππούς προσθέτει μεταξύ άλλων: «Επιπροσθέτως, η παρουσία κάποιων κρατικών υπηρεσιών στο Δήμο μας αποτέλεσε έργο των προκατόχων μου, όπως εν προκειμένω του αείμνηστου Γιώργου Λιόση κι αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος που δεν κάνουμε πίσω. Καλούμε τη Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ να πάρει πίσω το μέτρο της αναστολής λειτουργίας του καταστήματος των Άνω Λιοσίων, ώστε να δοθεί χρόνος να συζητηθεί το θέμα με το Δήμο. Πιστεύω ότι με καλή θέληση κι από τις δύο πλευρές, θα βρεθεί η λύση, ώστε να συνεχισθεί η ταχυδρομική εξυπηρέτηση των συνδημοτών μας».

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Φυλής