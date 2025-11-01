Αδιανόητο περιστατικό συνέβη στη Μυτιλήνη. Πρώην εργοδότης επιτέθηκε και ξυλοκόπησε εργαζόμενο, επειδή εκείνος αρνήθηκε να επιστρέψει την αποζημίωση απόλυσης.

Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (31/10) σε χωριό του Δήμου Μυτιλήνης, με τον εργαζόμενο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο εργαζόμενος έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος του πρώην εργοδότη του.

Είχαν προηγηθεί απειλές για να επιστρέψει τα χρήματα

Σήμερα το πρωί η Διοίκηση του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου (ΠΕΚ) επισκέφθηκε τον εργαζόμενο στο νοσοκομείο και με ανακοίνωση της καταγγέλλει «το πρωτοφανές περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού εργαζομένου από τον πρώην εργοδότη του, που συνέβη χθες Παρασκευή 31 Οκτώβρη. Ο συνάδελφος μας, δέχτηκε δολοφονική επίθεση από τον πρώην εργοδότη του, γιατί αρνήθηκε να επιστρέψει την αποζημίωση που νόμιμα του είχε καταβληθεί όταν απολύθηκε, ενώ είχαν προηγηθεί και απειλές τόσο προς τον εργαζόμενο όσο και στην οικογένεια του, για να αναγκαστεί να επιστρέψει τα χρήματα».

Τέτοια περιστατικά, σημειώνει το Eργατικό Kέντρο Λέσβου, «δεν πρόκειται να μείνουν αναπάντητα. Κανένας εργαζόμενος μόνος του απέναντι στη βαρβαρότητα. Οι εργαζόμενοι να απαντήσουν συλλογικά, μέσα από τα σωματεία τους, στην ολοένα και πιο άγρια εργοδοτική τρομοκρατία».