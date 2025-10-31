magazin
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 31.10.2025]
Ημερήσια 31 Οκτωβρίου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 31.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Κάνε συζητήσεις τώρα, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να αντιληφθείς ποιες από τις αποφάσεις που πήρες ήταν λάθος λόγω του ότι ήταν εν βρασμώ. Επαναξιολόγησέ τες λοιπόν. Ασχολήσου όμως και με κάτι το πιο σημαντικό, έτσι; Παράλληλα δέξου συμβουλές, προκειμένου να μπορέσεις κι εσύ να δράσεις λίγο πιο αποτελεσματικά.

DON’TS: Επειδή η ηρεμία πάει περίπατο, μην αφήσεις τους τόνους να ανέβουν υπερβολικά. Μην εκνευριστείς, αν δεν έχεις τα αποτελέσματα που θες όσον αφορά τους στόχους σου. Όμως μη γίνεις ανυπόμονος, γιατί δεν θα καταφέρεις και κάτι. Μη γίνεις ούτε παρορμητικός, ούτε όμως κι επαναστάτης χωρίς αιτία. Μη διστάσεις να πάρεις τον χρόνο σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προγραμμάτισε συναντήσεις σχετικές με τα οικονομικά σήμερα, γιατί θα σου δημιουργήσουν αρκετές ευκαιρίες σχετικά με κάτι νέο που ψάχνεις. Αυτό, με την σειρά του, θα σε βοηθήσει να ανέβεις και στα επαγγελματικά. Ωστόσο κατάλαβε που και σε ποιους πρέπει να βάλεις όρια ή πότε πρέπει να πάρεις αποστάσεις. Οργάνωσε τα σχέδιά σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, η πίεση και ο φόρτος εργασίας σε κουράζουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να ξεσπάσεις πάνω στους συνεργάτες σου. Και ειδικά όχι στους ανώτερούς σου, ακόμα κι αν την έχουν δει κάπως. Μη μπλεχτείς σε καταστάσεις που μπορούν να σε βγάλουν ζημιωμένο. Μην ανοιχτείς, αν δεν έχεις υπολογίσει τις συνέπειες.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Προσοχή απαιτεί η μέρα, καθώς το κλίμα πρόκειται να αλλάξει απότομα. Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για καλύτερη επικοινωνία. Ασχολήσου με τα θέματα που σε βαραίνουν καιρό, επειδή η διαχείρισή τους σε προβληματίζει. Πάντως κάποιες συζητήσεις που θα κάνεις θα τα φέρουν αυτά στο προσκήνιο, άρα πες αυτά που θες.

DON’TS: Μην προβληματιστείς από τις συμπεριφορές που θα δεις. Κυρίως όμως μην κωλώσεις να κάνεις πράξη αυτά που θες εξαιτίας αυτών. Μην είσαι νευρικός, κυκλοθυμικός ή ακόμα και απότομος στις αντιδράσεις σου, γιατί θα κάνεις τα πράγματα δυσκολότερα. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος, ειδικά στις ευθύνες που θα σου ανατεθούν.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Προσπάθησε να παραμείνεις ψύχραιμος, γιατί τα πράγματα θα γίνουν έντονα. Στα επαγγελματικά, κάνε τις κινήσεις που πρέπει, έτσι ώστε όχι μόνο να προωθήσεις κάποιες εξελίξεις που θες να δεις εκεί, αλλά και να βγεις από την ρουτίνα σου στην καθημερινότητα. Γενικώς πρέπει να ανανεωθείς, οπότε βάλε κάτι νέο στο πρόγραμμα.

DON’TS: Μην αγνοείς ούτε την υγεία σου, γιατί χρειάζεται φροντίδα, ούτε και τα οικονομικά θέματα τα οποία ενδέχεται να πέσουν στο τραπέζι, γιατί ίσως και να σου παρουσιαστούν άμεσες κι εύκολες λύσεις. Το ξέρω πως έχουν μαζευτεί πολλά, αλλά δεν πρέπει να χαώνεσαι. Μην αφήσεις την πίεση και το άγχος σου να σε κάνουν απότομο.

Λέων

Λέων

DO’S: Προσπάθησε να κρατήσεις τις ισορροπίες σου, όσο δύσκολο κι αν αποδειχτεί αυτό. Στα επαγγελματικά, μπορείς να δεις τα πάντα υπό ένα δημιουργικό πρίσμα, καθώς αυτό μπορεί να αλλάξει κατά πολύ τα δεδομένα που επικρατούν εκεί. Εστίασε στα άτομα που ξέρεις πως μπορούν να καταλάβουν τα πλάνα σου και τους λόγους που τα έχεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να βελτιώσεις τις διαπροσωπικές σου σχέσεις ή να κάνεις έναν απολογισμό. Μην επιτρέψεις στην ένταση να σε ωθήσει σε γρήγορες αντιδράσεις, γιατί αυτές θα οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις ή αποστάσεις. Μην τσακωθείς με τα άτομα που δεν είναι πρόθυμα να σε ακούσουν. Δικαίωμα και ταυτόχρονα πρόβλημά τους.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Κάνε ουσιαστικές συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να βρεις εκείνους τους εξωτερικούς παράγοντες που σε επηρεάζουν άμεσα και μάλλον αρνητικά. Πρέπει επίσης να καταλάβεις πως οι δικές σου συμπεριφορές είναι αυτές που μπορούν να αλλάξουν πολλές καταστάσεις, είτε το θες είτε όχι. Άλλαξε συνήθειες και βγες από τη ρουτίνα.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, τα πράγματα είναι αρκετά έντονα, αλλά εσύ μην χάσεις την ψυχραιμία σου. Όσο μπορείς! Μην επιτρέψεις στα νεύρα ή και στην κυκλοθυμία σου να σε δυσκολέψουν στο να πάρεις τις κατάλληλες αποφάσεις. Παράλληλα μην απαντήσεις έντονα ή και υπερβολικά στα σχόλια που θα ακούσεις και θα σε εκνευρίσουν τα μάλα!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Κάνε συναντήσεις- συζητήσεις με τα άτομα εκείνα που μπορούν να σε βοηθήσουν να εκφράσεις τη δημιουργικότητά σου. Μάλιστα δεν αποκλείεται η επικοινωνιακή σου διάθεση να σε βοηθήσει να κατανοήσεις καλύτερα και κάποιες από τις συμπεριφορές σου. Μάλιστα μπορείς να βελτιώσεις την οπτική που έχεις πάνω σε κάποια πράγματα.

DON’TS: Μη διστάσεις ούτε να κινηθείς ατομικά, ούτε όμως και να πάρεις αποφάσεις μόνος σου χωρίς την επιρροή των άλλων. Το ακόμα καλύτερο; Μη διστάσεις να τους το τρίψεις στη μούρη! Ωστόσο μη γίνεις επιθετικός με τον τρόπο σου και μη δυναμιτίσεις την ατμόσφαιρα. Όρια; Από την άλλη, δεν πρέπει να αγνοείς τα επαγγελματικά σου.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Βελτίωσε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς με τους άλλους, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει να νιώσεις πιο ασφαλής. Μάλιστα νιώθεις πως μπορείς όχι μόνο να ανοιχτείς, αλλά και να μοιραστείς κάποια από τα πιο προσωπικά σου issues με τους απέναντι. Έτσι έχεις πιθανότητες να σε κατανοήσουν. Με το να είσαι μούγκα πάντως σίγουρα όχι!

DON’TS: Μη γίνεις έντονος λόγω της περίεργης συναισθηματικής κατάστασης στην οποία βρίσκεσαι. Μην εμπιστευτείς κανέναν, αν δεν τον τεστάρεις πρώτα. Στο σπίτι υπάρχει ένταση, οπότε μην πεις τίποτα πάνω στα νεύρα σου. Αν δεις τους απέναντι να είναι εν θερμώ, τότε μη διστάσεις να αποστασιοποιηθείς λίγο. Έστω μέχρι να περάσει η μπόρα!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Όσο πιο νωρίς αντιληφθείς ότι οι ρυθμοί και η πίεση ανεβαίνουν, τόσο πιο άμεσα θα μπορέσεις να δράσεις. Γίνε πιο επικοινωνιακός, καθώς έτσι θα μπορέσεις να γίνεις και δημιουργικός. Άρπαξε τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν τόσο στα ερωτικά όσο και στα επαγγελματικά. Μίλα ανοιχτά στα δικά σου άτομα και άκου τις συμβουλές τους.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις αντιδράσεις σου. Μην βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα, ειδικά αν είναι να καταλήξεις σε αυτά από αντίδραση. Ωστόσο μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε χειριστεί, έτσι; Μη γίνεις έντονος στις πράξεις σου και ούτε υπερβολικός στα λόγια σου. Μη διστάσεις να πάρεις private χρόνο για σένα για να σε βάλεις σε σειρά.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Πάρε τον χρόνο σου, προκειμένου να μπορέσεις να τακτοποιήσεις τις δουλειές σου με την ησυχία σου. Παρατήρησε όμως τις καταστάσεις γύρω σου, έτσι ώστε να βρεις τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξεις χθες! Μπορείς να μοιραστείς τα πιο προσωπικά σου προβλήματα με τα άτομα που εμπιστεύεσαι. Όχι μόνο αυτό, αλλά ζήτησε και βοήθεια.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου. Ας πούμε μην κάνεις απερίσκεπτα έξοδα, απλά και μόνο για να τα κάνεις, γιατί όταν έρθει ο λογαριασμός το σοκ πρόκειται να είναι μεγάλο! Μην χάσεις την ψυχραιμία σου. Ταυτόχρονα μην είσαι τόσο απόλυτος ούτε στις απόψεις σου, όταν συζητάς, ούτε όμως και στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Κάνε όμορφες συζητήσεις με τους φίλους σου, διότι μέσω αυτών θα μπορέσεις να κατανοήσεις και που είσαι λάθος, αλλά και τι πρέπει να αλλάξεις εσύ από πλευράς σου. Βρες την ουσία των πραγμάτων. Ταυτόχρονα μέσω εξομολογήσεων ή αποκαλύψεων μπορείς να έρθεις πιο κοντά σε συγκεκριμένα άτομα. Άρπαξε λοιπόν αυτή την ευκαιρία!

DON’TS: Μην χάσεις την μπάλα εξαιτίας της έντασης που επικρατεί σήμερα. Μην είσαι απότομος ή απρόσεκτος στις απαντήσεις που δίνεις. Ταυτόχρονα μη μιλάς αφιλτράριστα. Μη γίνεις κυκλοθυμικός, αλλά μην αντιδράς ούτε κι εκρηκτικά, έτσι; Μπορεί να θέλεις να είσαι αυτόνομος, απλά μην το εκφράσεις περίεργα. Μην αγνοείς τα οικονομικά σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Προσπάθησε να βρεις από που πηγάζει η ένταση, προκειμένου να την περιορίσεις. Σίγουρα πάντως πρέπει να αποφύγεις να επηρεαστείς από αυτήν ως προς τον τρόπο με τον οποίο νιώθεις και λειτουργείς, σωστά; Στα επαγγελματικά, ξεκαθάρισε λίγο τα πράγματα με το να κάνεις όμορφες συζητήσεις. Κάνε συγκεκριμένους τους στόχους σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να ψάξεις τους τρόπους που μπορούν να σε βοηθήσουν να κάνεις το άγχος σου λίγο πιο εποικοδομητικό. Μην το παρακάνεις με τις αποστάσεις που παίρνεις, γιατί ίσως αυτό να δημιουργήσει μεγάλο θέμα στην ατμόσφαιρα γύρω σου. Μη γίνεις παρορμητικός στις αντιδράσεις σου, γιατί αυτό θα επηρεάσει την εικόνα σου.

