DO’S: Κάνε συζητήσεις τώρα, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να αντιληφθείς ποιες από τις αποφάσεις που πήρες ήταν λάθος λόγω του ότι ήταν εν βρασμώ. Επαναξιολόγησέ τες λοιπόν. Ασχολήσου όμως και με κάτι το πιο σημαντικό, έτσι; Παράλληλα δέξου συμβουλές, προκειμένου να μπορέσεις κι εσύ να δράσεις λίγο πιο αποτελεσματικά.

DON’TS: Επειδή η ηρεμία πάει περίπατο, μην αφήσεις τους τόνους να ανέβουν υπερβολικά. Μην εκνευριστείς, αν δεν έχεις τα αποτελέσματα που θες όσον αφορά τους στόχους σου. Όμως μη γίνεις ανυπόμονος, γιατί δεν θα καταφέρεις και κάτι. Μη γίνεις ούτε παρορμητικός, ούτε όμως κι επαναστάτης χωρίς αιτία. Μη διστάσεις να πάρεις τον χρόνο σου.