Ευρωπαϊκή βραδιά για τα τμήματα βόλεϊ του Ολυμπιακού, με το τμήμα ανδρών να αντιμετωπίζει τη Νάπρεντακ Ότζακ στο «Μελίνα Μερκούρη» και το τμήμα γυναικών την Αστερίξ στο Μπέβερεν, αμφότερα για το CEV Champions League.

Αστερίξ – Ολυμπιακός

Οι τρεμπλούχες Ελλάδας ταξιδεύουν στο Βέλγιο, μετά την «καθαρή» νίκη με 3-0 στο «Μελίνα Μερκούρη» μία εβδομάδα νωρίτερα για τη ρεβάνς με την Αστερίξ, και θέλουν να κερδίσουν δύο σετ για να εξασφαλίσουν την πρόκριση στον τρίτο και τελευταίο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Για το παιχνίδι, η Ιφιγένεια Σαμπάτη δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενες, που φέτος αγωνιζόμαστε στο CEV Champions League. Εχουμε κάνει ήδη το πρώτο βήμα, για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είναι απλώς το πρώτο βήμα. Για αυτό, πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένες και ακολουθώντας την τακτική μας, να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα και η πρόκριση».

Το παιχνίδι του τμήματος βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού με την Αστερίξ θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 7HD στις 20:30.

Ολυμπιακός – Νάπρεντακ Ότζακ

Το τμήμα ανδρών του Ολυμπιακού θέλει να εξασφαλίσει την πρόκριση απέναντι στην ομάδα από τη Βοσνία και να προκριθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Όπως και οι γυναίκες, έτσι και οι άνδρες πήραν τη νίκη με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι και στη ρεβάνς του «Μελίνα Μερκούρη» χρειάζεται να κερδίσουν δύο σετ για να εξασφαλίσουν την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Για τη ρεβάνς με την Νάπρεντακ Ότζακ, ο Δημοσθένης Λινάρδος δήλωσε: «Είμαστε έτοιμοι για τον επαναληπτικό αγώνα, θέλουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Είμαστε ανώτεροι σε κάθε τομέα από τον αντίπαλο και μένει μόνο, να το επιβεβαιώσουμε. Είμαι πολύ χαρούμενος που παίζουμε τον πρώτο εντός έδρας αγώνα, με τον κόσμο μας στο γήπεδο».

Το παιχνίδι του τμήματος βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού με την Νάπρεντακ Ότζακ θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 8HD στις 19:00.