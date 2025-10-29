Σοκ: Εγκεφαλικά νεκρός ο βολεϊμπολίστας Καζέμι

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ο 26χρονος Ιρανός βολεμπολίστας Σαμπέρ Καζέμι είναι εγκεφαλικά νεκρός. Την είδηση επιβεβαίωσε με ανάρτησή της η ομοσπονδία βόλεϊ του Ιράν.

Ο Καζέμι υπέστη εγκεφαλική βλάβη από ηλεκτροπληξία στην Ντόχα του Κατάρ κα παρότι μεταφέρθηκε στην Τεχεράνη για ειδική θεραπεία σε κέντρο αποκατάστασης ο 26χρονος Ιρανός διαγώνιος δεν ανταποκρίθηκε. Ο Καζέμι, ο οποίος κατέκτησε δύο φορές το χρυσό μετάλλιο στα Asian Games και άλλη μία φορά το χρυσό στο Asian championship, έπαθε ηλεκτροπληξία σε πισίνα στο Κατάρ όπου και αγωνιζόταν.

O Iρανός βολεϊμπολίστας είχε αγωνιστεί σε ομάδες στο Ιράν, στην Τουρκία, στο Κατάρ και στο Κουβέιτ.