Σοκ: Εγκεφαλικά νεκρός ο βολεϊμπολίστας Καζέμι
Η ομοσπονδία βόλεϊ του Ιράν επιβεβαίωσε με ανάρτησή της την δυσάρεστη είδηση για τον Καζέμι
- Πάτρα: Άγρια συμπλοκή σε νυχτερινό μαγαζί – Τον έριξε αναίσθητο με γροθιά και έβγαλε πιστόλι
- Πούλαγαν δήθεν λουλούδια και έκλεβαν τουρίστες στου Ψυρρή – Συνελήφθησαν 5 νεαροί
- Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα – Γιαννικοπούλου – Οι αξιώσεις που παύουν και η ανακοίνωση των δύο πλευρών
- «Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»
Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ο 26χρονος Ιρανός βολεμπολίστας Σαμπέρ Καζέμι είναι εγκεφαλικά νεκρός. Την είδηση επιβεβαίωσε με ανάρτησή της η ομοσπονδία βόλεϊ του Ιράν.
Ο Καζέμι υπέστη εγκεφαλική βλάβη από ηλεκτροπληξία στην Ντόχα του Κατάρ κα παρότι μεταφέρθηκε στην Τεχεράνη για ειδική θεραπεία σε κέντρο αποκατάστασης ο 26χρονος Ιρανός διαγώνιος δεν ανταποκρίθηκε. Ο Καζέμι, ο οποίος κατέκτησε δύο φορές το χρυσό μετάλλιο στα Asian Games και άλλη μία φορά το χρυσό στο Asian championship, έπαθε ηλεκτροπληξία σε πισίνα στο Κατάρ όπου και αγωνιζόταν.
O Iρανός βολεϊμπολίστας είχε αγωνιστεί σε ομάδες στο Ιράν, στην Τουρκία, στο Κατάρ και στο Κουβέιτ.
- Σπανούλης: «Πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ – φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»
- Serie A: Επιβλητική Ίντερ» επί της Φιορεντίνα (3-0), εκτός έδρας νίκη η Κρεμονέζε στη Γένοβα (2-0)
- Σοκ: Εγκεφαλικά νεκρός ο βολεϊμπολίστας Καζέμι
- Νέα ήττα για τη Λίβερπουλ (0-3), έχασαν στο «Έμιρεϊτς» Τζίμας και Κωστούλας (2-0)
- Η βαθμολογία του Κυπέλλου Betsson
- Μπαρτζώκας: «Είναι πρόβλημα ότι δεχθήκαμε 90 πόντους»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις