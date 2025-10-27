Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια με Παναθηναϊκό σε μπάσκετ γυναικών και βόλεϊ ανδρών
Ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για τις προσεχείς αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό σε μπάσκετ γυναικών και βόλεϊ ανδρών.
Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους για τα διαθέσιμα εισιτήρια ενόψει των αναμετρήσεων κόντρα στον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ γυναικών και βόλεϊ ανδρών αντίστοιχα.
Οι ερυθρόλευκοι γνωστοποίησαν ότι υπάρχουν δύο τρόποι αγοράς των εισιτηρίων είτε ηλεκτρονικά είτε μέσα από το Γραφείο του Τμήματος Μελών/Φιλάθλων στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Ολυμπιακού
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π., ενόψει του προσεχών αναμετρήσεων με τον Παναθηναϊκό, το Σάββατο (1/11, 15:00) για την Α1 μπάσκετ Γυναικών και την Κυριακή (2/11, 19:45) για την Volley League Ανδρών, στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ και στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη» αντίστοιχα, ενημερώνει τους φιλάθλους του, ότι η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε και πραγματοποιείται:
Α) Ηλεκτρονικά, όλο το 24ωρο, μέσω Ticketmaster (πατήστε ΕΔΩ).
Β) Καθημερινά 10:00-18:00, από το Γραφείο του Τμήματος Μελών/Φιλάθλων στο «Γ. Καραϊσκάκης» (κάτω από την Θύρα 19-Εμπορική Στοά).
*Για την αναμέτρηση της Α1 μπάσκετ Γυναικών, δεν ισχύει το δικαίωμα της ελεύθερης εισόδου με την Κάρτα Μέλους.
