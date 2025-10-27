Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια με Παναθηναϊκό σε μπάσκετ γυναικών και βόλεϊ ανδρών

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π., ενόψει του προσεχών αναμετρήσεων με τον Παναθηναϊκό, το Σάββατο (1/11, 15:00) για την Α1 μπάσκετ Γυναικών και την Κυριακή (2/11, 19:45) για την Volley League Ανδρών, στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ και στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη» αντίστοιχα, ενημερώνει τους φιλάθλους του, ότι η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε και πραγματοποιείται:

Α) Ηλεκτρονικά, όλο το 24ωρο, μέσω Ticketmaster (πατήστε ΕΔΩ).

Β) Καθημερινά 10:00-18:00, από το Γραφείο του Τμήματος Μελών/Φιλάθλων στο «Γ. Καραϊσκάκης» (κάτω από την Θύρα 19-Εμπορική Στοά).

*Για την αναμέτρηση της Α1 μπάσκετ Γυναικών, δεν ισχύει το δικαίωμα της ελεύθερης εισόδου με την Κάρτα Μέλους.