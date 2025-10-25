Α.Ο. Μαρκοπούλου – Ολυμπιακός 3-2: Έκανε την έκπληξη η ομάδα του Ρούση

Με έναν βαθμό έφυγε από την έδρα του Α.Ο. Μαρκόπουλου η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού, καθώς ηττήθηκε στο τάι-μπρέικ με 3-2 σετ (19-25, 25-23, 17-25, 25-19, 15-8), για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Μετά τη νίκη (3-0) επί της Αστερίξ Μπέβερν στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για την πρώτη «μάχη» του δεύτερου προκριματικού γύρου του CEV Champions League, οι «ερυθρόλευκες» τρεμπλούχες Ελλάδας επέστρεψαν με ήττα στην Volley League, αφού παρότι προηγήθηκαν με 1-0 και 2-1 σετ στο ματς, δεν τα κατάφεραν στο γήπεδο του Μαρκόπουλου.

Σε ένα ματς με διάρκεια δύο ώρες (1.56) στο κλειστό γυμναστήριο του Μαρκόπουλου, ο Ολυμπιακός, αν και είχε σε πολύ καλή βραδιά την Στεβάνοβιτς, με 21 πόντους, με 15/24 επιθέσεις, τέσσερα μπλοκ και έναν άσο (21 και η Κούμπουρα, 18 η Αμπντεραχίμ, 11 η Κονέο), «έδωσε» 37 πόντους από λάθη (18-37), εκ των οποίων 22 από το σερβίς, γνωρίζοντας την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα…

Τα σετ (3-2 σε 1.56): 19-25, 25-23, 17-25, 25-19, 15-8

Η διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 13-16, 17-21, 19-25

2ο σετ: 5-8, 10-16, 20-21, 25-23

3ο σετ: 4-8, 12-16, 15-21, 17-25

4ο σετ: 7-8, 16-15, 21-16, 25-16

5ο σετ: 5-3, 10-6, 12-7, 15-8

*Οι πόντοι του ΑΟ Μαρκοπούλου προήλθαν από 5 άσους, 46 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 37 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού από 9 άσους, 64 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

ΑΟ Μαρκόπουλου (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ), Τζόνσον 18 (16/50 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Μάρμαν 5 (5/9 επ., μπλοκ, 39% υπ. – 22% άριστες), Καθάριου 9 (5/11 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Σπανού 15 (10/35 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ, 56% υπ. – 19% άριστες), Γκραμπόβσκα 1 (1 μπλοκ) / Δήμου (λ, 36% υπ. – 21% άριστες), Κοτσαρά 9 (8/19επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. – 18% άριστες), Αλλαγιάννη 4 (1/2 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Καράγκουτη, Λογαρά

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Εμμανουηλίδου 6 (3/10 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 67% υπ. – 33% άριστες), Κούμπουρα 21 (20/60 επ., 1 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 21 (15/24 επ., 2 άσοι, 4 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 18 (16/31 επ., 2 άσοι, 53% υπ. – 27% άριστες), Κονέο 11 (9/29 επ., 2 μπλοκ, 70% υπ. – 40% άριστες), Ντι Ιούλιο 4 (3 άσοι, 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 52% υπ. – 22% άριστες), Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου (67% υπ. – 33% άριστες), Οικονομίδου 1 (1/1 επ.), Σαμπάτη (λ)