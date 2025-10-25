sports betsson
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
25.10.2025 | 20:00
Σύρος: Φωτιά στον ΧΥΤΑ – Πυκνοί καπνοί στην περιοχή
24.10.2025 | 16:03
Διαταραχή εξπρές με βροχές, καταιγίδες αλλά και 30αρια
Άλιμος – Ολυμπιακός 8-17: Πήρε το διπλό και μπήκε… με το δεξί στο Champions League
Άλιμος – Ολυμπιακός 8-17: Πήρε το διπλό και μπήκε… με το δεξί στο Champions League

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στον ελληνικό «εμφύλιο» για την πρεμιέρα του LEN Champions League Women, επικρατώντας του Άλιμου με 17-8.

Σύνταξη
Spotlight

Πρεμιέρα με νίκη στον… ελληνικό εμφύλιο για τα κορίτσια του Ολυμπιακού, που επιβλήθηκαν με του Άλιμου στο «Παπαστράτειο» με 17-8, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του LEN Champions League Women. Εντυπωσιακή εμφάνιση για την Ειρήνη Νίνου που σημείωσε τέσσερα γκολ για τις Ερυθρόλευκες, ενώ Στεφανία Σάντα πρόσθεσε άλλα τρία γκολ. Για τον Άλιμο τρία τέρματα πέτυχε η Αφροδίτη Μπιτσιάκου.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τον Ολυμπιακό ο οποίος πήρε άμεσα προβάδισμα τριών γκολ (3-0) χάρη στις Νίνου, Πλευρίτου και Σιούτη. Ο Άλιμος μείωσε με την Μπόσβελντ σε 3-1, αλλά η Πλευρίτου με το δεύτερό της γκολ έκανε το 4-1. Το πρώτο οκτάλεπτο έκλεισε στο 4-2 με τέρμα της Μπιτσάκου.

Οι γηπεδούχες μπήκαν καλύτερα στη δεύτερη περίοδο σκοράροντας δύο φορές για να φέρουν το ματς στα ίσα (4-4) σκοράροντας με τη Χαλδαίου και την Πάτρα. Οι Ερυθρόλευκες όμως είχαν ένα ξέσπασμα και πέτυχαν τέσσερα μαζεμένα γκολ με τις Νίνου (x2), Σάντα και Σέκουλιτς για το 8-4. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες πέτυχαν από ένα γκολ με Μπιτσάκου και Σάντα για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο στο 9-5.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε δυναμικά και στο τρίτο οκτάλεπτο πετυχαίνοντας τρία διαδοχικά γκολ με Άντριους (x2) και Μυριοκεφαλιτάκη για το 12-5. Ο Άλιμος απάντησε με γκολ των Χαλδαίου και Πάτρα για το 12-7, αλλά οι Ερυθρόλευκες ήταν εκείνες που έκλεισαν την περίοδο σκοράροντας για το 13-7 με τη Σάντα.

Το προβάδισμα του Ολυμπιακού συνέχισε να αυξάνεται καθώς οι Ερυθρόλευκες ξεκίνησαν με τρία γκολ στο τελευταίο οκτάλεπτο για το 16-7 με σκόρερ τις Τριχά, Μπίκου και Νίνου. Η Μπιτσιάκου μείωσε σε 16-8 για τον Άλιμο και το τελικό 17-8 έγραψε η Σέκουλιτς ένα λεπτό πριν τη λήξη.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 3-5, 2-4, 1-4

AΛΙΜΟΣ ΝΑΣ (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου, Μπιτσάκου 3, Χαλδαίου 2, Κανελλοπούλου, Πάτρα 2, Μ. Παπαδοπούλου, Μπόσβελντ 1, Μάνη, Βελεντζά, Λέκκου, Καραμάνη

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Κραβαρίτη, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 2, Σιούτη 1, Μπίκου 1, Νίνου 4, Πλευρίτου 2, Διρχαλίδου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς 2

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

