Ολυμπιακός – ΟΦΘ 29-4: Άνετη νίκη πριν τη μάχη με την Βάσας

Με εξαιρετική άμυνα και πλουραλισμό στην επίθεση, αφού «βρήκε» δίχτυα με όλους τους παίκτες του, ο Θρύλος κυριάρχησε απόλυτα του ΟΦΘ στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, προηγήθηκε με 15-1 και 24-2 και «πήρε» με χαρακτηριστική άνεση το ματς, κάνοντας το «τέσσερα στα τέσσερα» στο φετινό πρωτάθλημα!

Η ομάδα του Ελβις Φάτοβιτς στρέφει, πλέον, την προσοχή της στην Ευρώπη, αφού την Τρίτη (28/10) το βράδυ (21:30), αντιμετωπίζει την ουγγρική Βάσας στην Βουδαπέστη, για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με 6-0, με γκολ του Φουντούλη (2:35), ενώ «έκλεισε» την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 7-1, σκοράροντας με τον Κάκαρη στον παίκτη παραπάνω (0:30). Ανάλογη η εικόνα και στο δεύτερο οκτάλεπτο, με τους «ερυθρόλευκους» να ξεφεύγουν με +14, με τον Γενηδουνιά (0:17), για το 16-2 του ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο, ο Θρύλος δεν δέχθηκε γκολ από τους φιλοξενούμενους, ενώ «απομακρύνθηκε» με +21 (23-2), με τον Λυκούδη να «βρίσκει» δίχτυα για τέταρτη φορά (1:40). Το τρίτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με +22 για τον Ολυμπιακό, αφού ο Φουντούλης «έγραψε» το 24-2 στην κόντρα (1:21). Στην τέταρτη περίοδο δεν άλλαξε κάτι, με τον Νικολαΐδη (0:12) να ανεβάζει τη διαφορά στο +25, διαμορφώνοντας το τελικό 29-4 στο Παπαστράτειο.

Τα οκτάλεπτα: 7-1, 9-1, 8-0, 5-2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 1, Γκίλλας 4, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 2, Γούβης 2, Ζαλάνκι 1, Δήμου 3, Λυκούδης 4, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης 2, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 3, Μάρκογλου 2

ΟΦΘ: Τσακίρης, Φουρναράκης, Ν. Προσινικλής, Γιώρτσιος 1, Βασιλούδης, Ιωσήφ 1, Παυλίδης, Δημητριάδης, Π. Προσινικλής 1, Πρωιμάκης, Σαλέχ, Στάθης, Τάτσης, Σταματάκης 1

«Μπορούμε να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο»

Δηλώσεις:

Μανώλης Ζερδεβάς: «Και σήμερα, ήμασταν συγκεντρωμένοι και σοβαροί, από την αρχή έως το τέλος. Μέχρι στιγμής, τα ματς που έχουμε δώσει στο πρωτάθλημα είναι με ομάδες με τελείως διαφορετικούς στόχους από εμάς. Δοκιμάζουμε κάποια πράγματα για την Ευρώπη. Και αυτό κάναμε και σήμερα, για την Τρίτη. Στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι μας είχαμε μια καλή εμφάνιση, αλλά τώρα, πάμε στην Βουδαπέστη να παίξουμε με την Βάσας. Μπορούμε να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Είμαστε επικεντρωμένοι πλήρως στο ματς της Τρίτης και ανυπομονούμε. Είναι το πιο σημαντικό ματς έως τώρα».