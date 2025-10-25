sports betsson
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
25.10.2025 | 20:00
Σύρος: Φωτιά στον ΧΥΤΑ – Πυκνοί καπνοί στην περιοχή
24.10.2025 | 16:03
Διαταραχή εξπρές με βροχές, καταιγίδες αλλά και 30αρια
Ολυμπιακός – ΟΦΘ 29-4: Άνετη νίκη πριν τη μάχη με την Βάσας
Άλλα Αθλήματα 25 Οκτωβρίου 2025 | 18:19

Ολυμπιακός – ΟΦΘ 29-4: Άνετη νίκη πριν τη μάχη με την Βάσας

H ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού νίκησε με 29-4 τον ΟΦΘ για την Water Polo League και πλέον στρέφει το βλέμμα της στο παιχνίδι με την Βάσας για το Champions League.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Με εξαιρετική άμυνα και πλουραλισμό στην επίθεση, αφού «βρήκε» δίχτυα με όλους τους παίκτες του, ο Θρύλος κυριάρχησε απόλυτα του ΟΦΘ στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, προηγήθηκε με 15-1 και 24-2 και «πήρε» με χαρακτηριστική άνεση το ματς, κάνοντας το «τέσσερα στα τέσσερα» στο φετινό πρωτάθλημα!

Η ομάδα του Ελβις Φάτοβιτς στρέφει, πλέον, την προσοχή της στην Ευρώπη, αφού την Τρίτη (28/10) το βράδυ (21:30), αντιμετωπίζει την ουγγρική Βάσας στην Βουδαπέστη, για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με 6-0, με γκολ του Φουντούλη (2:35), ενώ «έκλεισε» την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 7-1, σκοράροντας με τον Κάκαρη στον παίκτη παραπάνω (0:30). Ανάλογη η εικόνα και στο δεύτερο οκτάλεπτο, με τους «ερυθρόλευκους» να ξεφεύγουν με +14, με τον Γενηδουνιά (0:17), για το 16-2 του ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο, ο Θρύλος δεν δέχθηκε γκολ από τους φιλοξενούμενους, ενώ «απομακρύνθηκε» με +21 (23-2), με τον Λυκούδη να «βρίσκει» δίχτυα για τέταρτη φορά (1:40). Το τρίτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με +22 για τον Ολυμπιακό, αφού ο Φουντούλης «έγραψε» το 24-2 στην κόντρα (1:21). Στην τέταρτη περίοδο δεν άλλαξε κάτι, με τον Νικολαΐδη (0:12) να ανεβάζει τη διαφορά στο +25, διαμορφώνοντας το τελικό 29-4 στο Παπαστράτειο.

Τα οκτάλεπτα: 7-1, 9-1, 8-0, 5-2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 1, Γκίλλας 4, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 2, Γούβης 2, Ζαλάνκι 1, Δήμου 3, Λυκούδης 4, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης 2, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 3, Μάρκογλου 2

ΟΦΘ: Τσακίρης, Φουρναράκης, Ν. Προσινικλής, Γιώρτσιος 1, Βασιλούδης, Ιωσήφ 1, Παυλίδης, Δημητριάδης, Π. Προσινικλής 1, Πρωιμάκης, Σαλέχ, Στάθης, Τάτσης, Σταματάκης 1

«Μπορούμε να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο»

Δηλώσεις:

Μανώλης Ζερδεβάς: «Και σήμερα, ήμασταν συγκεντρωμένοι και σοβαροί, από την αρχή έως το τέλος. Μέχρι στιγμής, τα ματς που έχουμε δώσει στο πρωτάθλημα είναι με ομάδες με τελείως διαφορετικούς στόχους από εμάς. Δοκιμάζουμε κάποια πράγματα για την Ευρώπη. Και αυτό κάναμε και σήμερα, για την Τρίτη. Στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι μας είχαμε μια καλή εμφάνιση, αλλά τώρα, πάμε στην Βουδαπέστη να παίξουμε με την Βάσας. Μπορούμε να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Είμαστε επικεντρωμένοι πλήρως στο ματς της Τρίτης και ανυπομονούμε. Είναι το πιο σημαντικό ματς έως τώρα».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

Τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας: Ερωτήματα για την αξιοποίηση των πόρων

Τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας: Ερωτήματα για την αξιοποίηση των πόρων

LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός
Πόλο 25.10.25

LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός

LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Άλιμος – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική του Champions League Γυναικών.

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός
Άλλα Αθλήματα 25.10.25

Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός

Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 16:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αθηναϊκός για την 7η αγωνιστική της Handball Premier.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – ΟΦΘ
Άλλα Αθλήματα 25.10.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΟΦΘ

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΟΦΘ, για την 4η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Η Σερβία «διαγράφει» τον Τζόκοβιτς
Άλλα Αθλήματα 25.10.25

Η Σερβία «διαγράφει» τον Τζόκοβιτς

Από εθνικός ήρωας σε «προδότης»: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πληρώνει το τίμημα της στήριξής του στις φοιτητικές διαδηλώσεις και απομακρύνεται από την πατρίδα του.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Διάλεξη για τον Ολυμπισμό από τον Ισίδωρο Κούβελο στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας
Ολυμπιακοί Αγώνες 25.10.25

Διάλεξη για τον Ολυμπισμό από τον Ισίδωρο Κούβελο στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος έδωσε διάλεξη στο φημισμένο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας με θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Δημοσθένης Μπουλούκος
Τριετής αποκλεισμός για τη Ρουθ Τσεπνγκετίτς – Θετικό δείγμα για απαγορευμένη ουσία
Άλλα Αθλήματα 24.10.25

Τριετής αποκλεισμός για τη Ρουθ Τσεπνγκετίτς – Θετικό δείγμα για απαγορευμένη ουσία

Η κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στον μαραθώνιο τιμωρήθηκε από την Παγκόσμια Μονάδα Ακεραιότητας του Στίβου μετά τον εντοπισμό υδροχλωροθειαζίδης σε έλεγχο ντόπινγκ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Εκτός βάθρου αλλά… εντός μύθου ο Λευτέρης Πετρούνιας
Ενόργανη γυμναστική 24.10.25

Εκτός βάθρου αλλά… εντός μύθου ο Λευτέρης Πετρούνιας

Ο θρύλος των κρίκων Λευτέρης Πετρούνιας δεν πήρε μετάλλιο (5ος) στο 10η παρουσία του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, αλλά μόνο η παρουσία του στον τελικό -στα 34 του- συντηρεί τον μύθο του ως ένας εκ των κορυφαίων αθλητών στην Ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Τρελαμένος» ο Τζόκοβιτς: Τραγούδησε σύνθημα του Ολυμπιακού σε ματς του Ερυθρού Αστέρα (vid)
Άλλα Αθλήματα 24.10.25

«Τρελαμένος» ο Τζόκοβιτς: Τραγούδησε σύνθημα του Ολυμπιακού σε ματς του Ερυθρού Αστέρα (vid)

Ο εμβληματικός τενίστας, Νόβακ Τζόκοβιτς παρακολούθησε την εντός έδρας αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στην Μπασκόνια και «ενώθηκε» με τους φιλάθλους, καθώς τραγούδησε μαζί τους, σύνθημα του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αργεντινή: Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές για τον πρόεδρο Μιλέι, παρά τις παρεμβάσεις Τραμπ υπέρ του
Μήνας μέλιτος, τέλος 25.10.25

Αργεντινή: Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές για τον πρόεδρο Μιλέι, παρά τις παρεμβάσεις Τραμπ υπέρ του

Ο αναρχοκαπιταλιστής Χαβιέρ Μιλέι με σκληρά μέτρα λιτότητας κατόρθωσε να δαμάσει τον πληθωρισμό στην Αργεντινή. Ωστόσο, η ευημερία που έχει υποσχεθεί δεν ήρθε και ίσως χάσει τον έλεγχο της Βουλής.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη
Δύο αποχαιρετισμοί 25.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέρασε πλέον στη στρατόσφαιρα, ως αστρόσκονη. Στο τελευταίο αντίο του εμβληματικού τραγουδοποιού οι επικήδειοι δύο καλλιτεχνών έκαναν τους πάντες να δακρύσουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%
Επταετής θητεία 25.10.25

Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%

Η ανεξάρτητη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι κερδίζει τις προεδρικές εκλογές στην Ιρλανδία με πολύ μεγάλη διαφορά από την κύρια αντίπαλό της. Η Χέδερ Χάμφεϊς ήδη και ο πρωθυπουργός την συνεχάρησαν.

Σύνταξη
Η πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠ – Έχει συγγενική σχέση με τον «αρχηγό»
Ελλάδα 25.10.25

Η πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠ – Έχει συγγενική σχέση με τον «αρχηγό»

Για να ολοκληρωθεί ο πρώτος ανακριτικός κύκλος μένουν ακόμα δύο ομάδες που θα απολογηθούν αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα με κατηγορούμενους οι οποίοι φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία

«Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού υπενθυμίζει ότι η υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο και καθολικό δικαίωμα», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: ΟΦΗ – Ατρόμητος

LIVE: ΟΦΗ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Ατρόμητος για την 8η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet για την 8η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1: Αντεξαν με 10 οι γηπεδούχοι, ας είναι καλά ο Ραμίρεζ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1: Αντεξαν με 10 οι γηπεδούχοι, ας είναι καλά ο Ραμίρεζ

Χωρίς νικητή (1-1) έληξε ο αγώνας Κηφισιά-Παναιτωλικός, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Μεγάλη ευκαιρία έχασαν οι φιλοξενούμενοι στις καθυστερήσεις όταν ο Αγκίρε νικήθηκε από τον Ραμίρεζ.

Σύνταξη
Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη
Γιώργος Παπαβασιλείου 25.10.25

Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου παραιτήθηκε μετά από μόλις 30 ώρες από διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη - Οι αναρτήσεις υπέρ Μητσοτάκη, Δημητριάδη, Ομάδας Αλήθειας που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
Δούκας για νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Άμεση εφαρμογή του νόμου για το μπαρ, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους
Αναπάντητα ερωτήματα 25.10.25

Δούκας για νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Άμεση εφαρμογή του νόμου για το μπαρ, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους

Ο αιφνίδιος θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι εγείρει ερωτήματα με τα θολά σημεία να είναι πολλά - Το μήνυμα του δημάρχου Αθηναίων για το μπαρ, τι είπε ο πατέρας της ανήλικης

Σύνταξη
Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας
Ερευνητικά έργα 25.10.25

Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας

Οι σύγχρονοι φτωχοί δεν θυμίζουν τον Γιάννη Αγιάννη στους «Αθλίους». Είναι οι άνθρωποι της διπλανής ή της δικής μας πόρτας. Νέες έρευνες καταγράφουν την κρυφή αστεγία και τις αόρατες ευαλωτότητες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η οικογένεια του Μιχάλη Χαραλαμπίδη δώρισε μια «ζωντανή κληρονομιά» του – Πού θα εκτίθενται αντικείμενά του
Σημαντικό μέρος 25.10.25

Η οικογένεια του Μιχάλη Χαραλαμπίδη δώρισε μια «ζωντανή κληρονομιά» του – Πού θα εκτίθενται αντικείμενά του

Η οικογένεια του αείμνηστου Μιχάλη Χαραλαμπίδη προχώρησε σε μια γενναιόδωρη δωρεά, ενισχύοντας τη διατήρηση της μνήμης του Ποντιακού, αλλά και όχι μόνο, Ελληνισμού

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Νάπολι – Ίντερ

LIVE: Νάπολι – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Νάπολι – Ίντερ για την 8η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

