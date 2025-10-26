Πανιώνιος – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ 0-3: Με το δεξί στο πρωτάθλημα οι «ερυθρόλευκοι»
Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 3-0 σετ τον Πανιώνιο στην πρεμιέρα της Volley League ανδρών και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα.
Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ ξεκίνησε ιδανικά τη φετινή σεζόν επικρατώντας του Πανιωνίου με 3-0 σετ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών.
Οι Κυανέρυθροι αγωνίστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην κορυφαία κατηγορία, έδειξαν ένα αρκετά καλό πρόσωπο στο πρώτο σετ, όμως οι Ερυθρόλευκοι με την εμπειρία τους κατάφεραν να επιβληθούν και να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα.
Η εξέλιξη του αγώνα
To παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες πηγαίνουν πόντο, με τον ενθουσιασμό να παρασύρει τον Πανιώνιο που προηγήθηκε με 10-8, ωστόσο η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν άμεση παίρνοντας τα ηνία, με τους γηπεδούχους να μένουν πολύ κοντά στο σκορ. Η εμπειρία όμως από το σύνολο του Αντρέα Γκαρντίνι έπαιξε τον ρόλο της και έτσι έγινε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους με το 26-24.
Οι Πειραιώτες άρχισαν καλύτερα το δεύτερο σετ και προηγήθηκαν με 10-5, όμως ο Ιστορικός αντέδρασε και μπόρεσε να πλησιάσει με το 16-15. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός πάτησε το… γκάζι χωρίς να κοιτάξει πίσω φτάνοντας στο 2-0 με το 25-17.
Όπως στο δεύτερο σετ, έτσι και στο τρίτο, οι Ερυθρόλευκοι μπήκαν δυναμικά και βρέθηκαν στο 10-4. Ο Πανιώνιος δεν τα παράτησε και ισοφάρισε σε 16-16, αλλά ο Ολυμπιακός ξανά μόλις ανέβασε την απόδοσή του δεν είχε θέμα να διατηρήσει το προβάδισμα για να κάνει το 25-22 και να διαμορφώσει το 3-0.
