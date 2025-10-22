Νάπρεντακ Όντζακ – Ολυμπιακός 0-3: Αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση

Μόλις… 88 λεπτά χρειάστηκε ο Ολυμπιακός για να επιβάλλει πλήρως την κυριαρχία του και να επικρατήσει με 3-0 σετ της βοσνιακής Νάπρεντακ στο Όντζακ στον πρώτο αγώνα του α’ προκριματικού γύρου του CEV Champions League, μετατρέποντας σχεδόν σε… τυπική διαδικασία τη ρεβάνς που θα πραγματοποιηθεί την μεθεπόμενη Πέμπτη (30/10) στο «Μελίνα Μερκούρη».

Πλέον για την πρόκριση στην επόμενη φάση, η ανδρική ομάδα βόλεϊ των ερυθρολεύκων χρειάζονται κόντρα στην βοσνιακή ομάδα δύο κερδισμένα σετ, γεγονός που είναι αποκλειστικά στο δικό τους χέρι.

Κορυφαίοι των νικητών ο MVP Ατανασίεβιτς με 18 πόντους (12 ο Νεντέλκοβιτς, 11 ο Πέριν, 10 ο Λινάρδος) ενω σημαντική συμβολή είχε και ο νεαρός πασαδόρος Χασμπάλα, ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως οι ερυθρόλευκοι είχαν μέτρησαν μπλοκ και έξι άσους.

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με 12-9, με άσο του Λινάρδου. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και προσπέρασαν (15-14), αλλά ο Θρύλος πήρε και πάλι προβάδισμα (19-20), με πόντο του Χασμπάλα και στη συνέχεια, δεν κοίταξε ξανά… πίσω! Με μπλοκ και επίθεση του Νεντέλκοβιτς, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν σε σετ μπολ (20-24), ενώ με σερβίς των Βόσνιων στο φιλέ, κατέκτησαν το πρώτο σετ (0-1), με 25-21.

Στο δεύτερο σετ, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ επιβεβαίωσε περίτρανα την ανωτερότητά του, αφού ήταν ασυναγώνιστος, φτάνοντας στο 11-4, με πλασέ του Πέριν. Ο Νεντέλκοβιτς «έγραψε» το 16-9, 17-9 και 20-9, ενώ ο Ατανασίεβιτς έδωσε «αέρα» +13 (9-22). Ανάλογη η εικόνα και στη συνέχεια, με τον Φρομ να «γράφει» το 25-9 και το 2-0 σετ για την ομάδα του Αντρέα Γκαρντίνι.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν κυρίαρχοι και στο τρίτο σετ, στο οποίο προηγήθηκαν με +5 (7-12), με μπλοκ του Νεντέλκοβιτς, με τον Πέριν να δίνει «αέρα» +7 (13-20). Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ διατήρησε τον υψηλό του ρυθμό και έφτασε στο 25-17 και στο τελικό 3-0 σετ, με πόντο του Φρομ.

Τα σετ (0-3, σε 1.19): 21-25, 9-25, 17-25

Η διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-15, 20-21, 21-25

2ο σετ: 3-8, 9-16, 9-21, 9-25

3ο σετ: 5-8, 12-16, 14-21, 17-25

*Οι πόντοι της Νάπρεντακ Όντζακ προήλθαν από 1 άσο, 25 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλου και του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ από 6 άσους, 46 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλου.

Νάπρεντακ Ότζακ (Ρίστιτς): Βούκοβιτς 7 (7/26 επ.), Ίλιτς 2 (2/7επ., 38% υπ. – 31% άριστες), Πόποβιτς 3 (2/6επ., 1 μπλοκ), Αντρέι Ρίστιτς 14 (11/23επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 39% υπ. – 39% άριστες), Βίντοβιτς 1 (1/2επ.), Νταουτέφεντιτς 4 (2/8επ., 2 μπλοκ, 33% υπ. – 33% άριστες) / Λούκιτς (λ., 38% υπ. – 38% άριστες), Κολό, Ίσιτς, Τζούριτς, Μίχαλου (λ.).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΝΕΧ (Αντρέα Γκαρντίνι): Φρομ 8 (8/17επ, 56% υπ. – 33% άριστες), Χαμπάλα 4 (3/3επ, 1 μπλοκ), Πέριν 11 (9/16επ., 2 μπλοκ, 57% υπ. – 39% άριστες), Ατανασίεβιτς 18 (10/23επ., 5 άσοι, 3 μπλοκ), Λινάρδος 10 (8/10επ, 1 άσος, 1 μπλοκ), Νεντελίκοβιτς 12 (8/10επ., 4 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 50% υπ. – 40% άριστες)

Δηλώσεις

Αντρέα Γκαρντίνι: «Ξεκινήσαμε τη σεζόν με εκτός έδρας ματς στο CEV Champions League. Παρότι δεν είχαμε δύο πολύ σημαντικούς παίκτες, τον Τζούριτς και τον Καβάνα, ο οποίος ήταν εδώ, αλλά δεν είναι έτοιμος και σιγά-σιγά θα επιστρέψει, βρήκαμε τον ρυθμό μας από το δεύτερο σετ. Είναι ακόμα νωρίς στη σεζόν, αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένος από την αντίδραση της ομάδας και τον τρόπο που παίξαμε. Είμαι πραγματικά χαρούμενος για τον Χασμπάλα, έκανε εκπληκτική δουλειά. Στο τέλος, είχαμε και κάποιες πολύ καλές στιγμές στο παιχνίδι μας. Φυσικά, η σεζόν είναι ακόμη στην αρχή, έχουμε περιθώρια βελτίωσης, αλλά προχωράμε σωστά».

Ματέο Χασμπάλα: «Πρώτα από όλα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας, καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Χαίρομαι, επίσης, που αγωνίστηκα. Ισχύει ότι δεν μπήκαμε τόσο δυναμικά όσο θέλαμε στο πρώτο σετ, αλλά στα υπόλοιπα δύο αποδείξαμε ότι είμαστε ανώτεροι και ότι αξίζαμε να κερδίσουμε. Υπήρχε πάρα πολύ κόσμος και έντονος παλμός, είμαι χαρούμενος για τη νίκη. Τώρα, συγκεντρωνόμαστε για το παιχνίδι της Κυριακής στο πρωτάθλημα, με τον Πανιώνιο και για τη ρεβάνς στον Ρέντη, την Τετάρτη. Νιώθω πολύ χαρούμενος που με εμπιστεύεται ο προπονητής. Όσο για το παιχνίδι μου, δεν παίζω μόνος μου, έχω και τους συμπαίκτες μου που με βοηθούν για να φανώ καλύτερος. Είμαι πραγματικά χαρούμενος για την εμπιστοσύνη του προπονητή. Θέλω πάντα να βοηθάω την ομάδα».