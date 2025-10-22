sports betsson
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
22.10.2025 | 20:58
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νάπρεντακ Όντζακ – Ολυμπιακός 0-3: Αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση
Άλλα Αθλήματα 22 Οκτωβρίου 2025 | 23:37

Νάπρεντακ Όντζακ – Ολυμπιακός 0-3: Αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση

Με τον καλύτερο τρόπο «μπήκε» στην αγωνιστική σεζόν 2025-26 η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού, η οποία έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του CEV Champions League.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Spotlight

Μόλις… 88 λεπτά χρειάστηκε ο Ολυμπιακός για να επιβάλλει πλήρως την κυριαρχία του και να επικρατήσει με 3-0 σετ της βοσνιακής Νάπρεντακ στο Όντζακ στον πρώτο αγώνα του α’ προκριματικού γύρου του CEV Champions League, μετατρέποντας σχεδόν σε… τυπική διαδικασία τη ρεβάνς που θα πραγματοποιηθεί την μεθεπόμενη Πέμπτη (30/10) στο «Μελίνα Μερκούρη».

Πλέον για την πρόκριση στην επόμενη φάση, η ανδρική ομάδα βόλεϊ των ερυθρολεύκων χρειάζονται κόντρα στην βοσνιακή ομάδα δύο κερδισμένα σετ, γεγονός που είναι αποκλειστικά στο δικό τους χέρι.

Κορυφαίοι των νικητών ο MVP Ατανασίεβιτς με 18 πόντους (12 ο Νεντέλκοβιτς, 11 ο Πέριν, 10 ο Λινάρδος) ενω σημαντική συμβολή είχε και ο νεαρός πασαδόρος Χασμπάλα, ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως οι ερυθρόλευκοι είχαν μέτρησαν μπλοκ και έξι άσους.

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με 12-9, με άσο του Λινάρδου. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και προσπέρασαν (15-14), αλλά ο Θρύλος πήρε και πάλι προβάδισμα (19-20), με πόντο του Χασμπάλα και στη συνέχεια, δεν κοίταξε ξανά… πίσω! Με μπλοκ και επίθεση του Νεντέλκοβιτς, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν σε σετ μπολ (20-24), ενώ με σερβίς των Βόσνιων στο φιλέ, κατέκτησαν το πρώτο σετ (0-1), με 25-21.

Στο δεύτερο σετ, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ επιβεβαίωσε περίτρανα την ανωτερότητά του, αφού ήταν ασυναγώνιστος, φτάνοντας στο 11-4, με πλασέ του Πέριν. Ο Νεντέλκοβιτς «έγραψε» το 16-9, 17-9 και 20-9, ενώ ο Ατανασίεβιτς έδωσε «αέρα» +13 (9-22). Ανάλογη η εικόνα και στη συνέχεια, με τον Φρομ να «γράφει» το 25-9 και το 2-0 σετ για την ομάδα του Αντρέα Γκαρντίνι.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν κυρίαρχοι και στο τρίτο σετ, στο οποίο προηγήθηκαν με +5 (7-12), με μπλοκ του Νεντέλκοβιτς, με τον Πέριν να δίνει «αέρα» +7 (13-20). Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ διατήρησε τον υψηλό του ρυθμό και έφτασε στο 25-17 και στο τελικό 3-0 σετ, με πόντο του Φρομ.

Τα σετ (0-3, σε 1.19): 21-25, 9-25, 17-25

Η διακύμανση:
1ο σετ: 8-7, 16-15, 20-21, 21-25
2ο σετ: 3-8, 9-16, 9-21, 9-25
3ο σετ: 5-8, 12-16, 14-21, 17-25

*Οι πόντοι της Νάπρεντακ Όντζακ προήλθαν από 1 άσο, 25 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλου και του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ από 6 άσους, 46 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλου.

Νάπρεντακ Ότζακ (Ρίστιτς): Βούκοβιτς 7 (7/26 επ.), Ίλιτς 2 (2/7επ., 38% υπ. – 31% άριστες), Πόποβιτς 3 (2/6επ., 1 μπλοκ), Αντρέι Ρίστιτς 14 (11/23επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 39% υπ. – 39% άριστες), Βίντοβιτς 1 (1/2επ.), Νταουτέφεντιτς 4 (2/8επ., 2 μπλοκ, 33% υπ. – 33% άριστες) / Λούκιτς (λ., 38% υπ. – 38% άριστες), Κολό, Ίσιτς, Τζούριτς, Μίχαλου (λ.).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΝΕΧ (Αντρέα Γκαρντίνι): Φρομ 8 (8/17επ, 56% υπ. – 33% άριστες), Χαμπάλα 4 (3/3επ, 1 μπλοκ), Πέριν 11 (9/16επ., 2 μπλοκ, 57% υπ. – 39% άριστες), Ατανασίεβιτς 18 (10/23επ., 5 άσοι, 3 μπλοκ), Λινάρδος 10 (8/10επ, 1 άσος, 1 μπλοκ), Νεντελίκοβιτς 12 (8/10επ., 4 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 50% υπ. – 40% άριστες)

Δηλώσεις

Αντρέα Γκαρντίνι: «Ξεκινήσαμε τη σεζόν με εκτός έδρας ματς στο CEV Champions League. Παρότι δεν είχαμε δύο πολύ σημαντικούς παίκτες, τον Τζούριτς και τον Καβάνα, ο οποίος ήταν εδώ, αλλά δεν είναι έτοιμος και σιγά-σιγά θα επιστρέψει, βρήκαμε τον ρυθμό μας από το δεύτερο σετ. Είναι ακόμα νωρίς στη σεζόν, αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένος από την αντίδραση της ομάδας και τον τρόπο που παίξαμε. Είμαι πραγματικά χαρούμενος για τον Χασμπάλα, έκανε εκπληκτική δουλειά. Στο τέλος, είχαμε και κάποιες πολύ καλές στιγμές στο παιχνίδι μας. Φυσικά, η σεζόν είναι ακόμη στην αρχή, έχουμε περιθώρια βελτίωσης, αλλά προχωράμε σωστά».

Ματέο Χασμπάλα: «Πρώτα από όλα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας, καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Χαίρομαι, επίσης, που αγωνίστηκα. Ισχύει ότι δεν μπήκαμε τόσο δυναμικά όσο θέλαμε στο πρώτο σετ, αλλά στα υπόλοιπα δύο αποδείξαμε ότι είμαστε ανώτεροι και ότι αξίζαμε να κερδίσουμε. Υπήρχε πάρα πολύ κόσμος και έντονος παλμός, είμαι χαρούμενος για τη νίκη. Τώρα, συγκεντρωνόμαστε για το παιχνίδι της Κυριακής στο πρωτάθλημα, με τον Πανιώνιο και για τη ρεβάνς στον Ρέντη, την Τετάρτη. Νιώθω πολύ χαρούμενος που με εμπιστεύεται ο προπονητής. Όσο για το παιχνίδι μου, δεν παίζω μόνος μου, έχω και τους συμπαίκτες μου που με βοηθούν για να φανώ καλύτερος. Είμαι πραγματικά χαρούμενος για την εμπιστοσύνη του προπονητή. Θέλω πάντα να βοηθάω την ομάδα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Wall Street: Επανήλθαν τα σύννεφα πάνω από τις αγορές

Wall Street: Επανήλθαν τα σύννεφα πάνω από τις αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

World
Κεντρικές τράπεζες: Γιατί κανείς δεν φοβάται στις αγορές;

Κεντρικές τράπεζες: Γιατί κανείς δεν φοβάται στις αγορές;

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream sports
Ολυμπιακός – Αστερίξ Μπέβερεν 3-0: Επιβλητικό το πρώτο βήμα από τις «ερυθρόλευκες»
CEV Champions League 22.10.25

Ολυμπιακός – Αστερίξ Μπέβερεν 3-0: Επιβλητικό το πρώτο βήμα από τις «ερυθρόλευκες»

Κυρίαρχος από το ξεκίνημα ο Ολυμπιακός, επικράτησε εύκολα στου Ρέντη της βελγικής Αστερίξ (3-0 σετ) και έκανε μεγάλο βήμα για την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο του γυναικείου CEV Champions League

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν
Βόλεϊ 22.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν

LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπέβερεν για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
O τελικός του Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και η σειρά του τελικού
Άλλα Αθλήματα 22.10.25

O τελικός του Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και η σειρά του τελικού

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ινδονησίας έχει ξεκινήσει με τον αρχοντα των κρίκων να διεκδικεί το 5ο μετάλλιο στη διοργάνωση.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πετρούνιας: «Είμαι χαρούμενος γιατί ο τελευταίος μήνας ήταν δύσκολος για εμένα»
Άλλα Αθλήματα 20.10.25

Πετρούνιας: «Είμαι χαρούμενος γιατί ο τελευταίος μήνας ήταν δύσκολος για εμένα»

«Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά!», τόνισε, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του ο Λευτέρης Πετρούνιας ενόψει του τελικού στους κρίκους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα γυμναστικής.

Σύνταξη
Με την 5η καλύτερη επίδοση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Λευτέρης Πετρούνιας
Άλλα Αθλήματα 20.10.25

Με την 5η καλύτερη επίδοση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Λευτέρης Πετρούνιας

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε για 7η φορα στην καριέρα του, σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, στη διοργάνωση που φιλοξενείται στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών
On Field 20.10.25

O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών

Ο ΖΑΟΝ επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών και όπως φάνηκε από τη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στον Ηλυσιακό, η ομάδα της Κηφισιάς δεν έχει στόχο μόνο την παραμονή.

Σύνταξη
Η Πορτογαλία ονειρεύεται την επιστροφή της Formula 1: Το σχέδιο για το Estoril του 2028
Άλλα Αθλήματα 20.10.25

Η Πορτογαλία ονειρεύεται την επιστροφή της Formula 1: Το σχέδιο για το Estoril του 2028

Τριάντα χρόνια μετά τον τελευταίο αγώνα, ο ιστορικός πορτογαλικός αυτοκινητόδρομος ετοιμάζεται για αναγέννηση. Ο Δήμος του Cascais αποκτά το Estoril με στόχο να φιλοξενήσει τη Formula 1 το 2028 και τη MotoGP το 2027

Γεώργιος Μαζιάς
(Και) το ιταλικό βόλεϊ κατακτά τη Σαουδική Αραβία
Άλλα Αθλήματα 20.10.25

(Και) το ιταλικό βόλεϊ κατακτά τη Σαουδική Αραβία

Για πρώτη φορά μια επίσημη διοργάνωση ιταλικού ομαδικού αθλήματος —πλην ποδοσφαίρου— βγαίνει εκτός Ευρώπης. Η ελίτ του ιταλικού βόλεϊ ταξιδεύει στη Μέση Ανατολή, γράφοντας ιστορία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Live Streaming: ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός
Water Polo League 19.10.25

Live Streaming: ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός

Live Streaming: ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 16:00 την αναμέτρηση ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Η αθλήτρια που μετέτρεψε την αλωπεκία σε δύναμη
Άλλα Αθλήματα 19.10.25

Η αθλήτρια που μετέτρεψε την αλωπεκία σε δύναμη

Από την απώλεια μαλλιών σε παιδική ηλικία μέχρι το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, η Olivia Apps έγινε σύμβολο αποδοχής, ανθεκτικότητας και ηγεσίας μέσα κι έξω από το γήπεδο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες από τον Τραμπ που ελπίζει ότι θα είναι βραχείας διάρκειας
Ουκρανία 23.10.25

Κυρώσεις Τραμπ σε πετρελαϊκούς κολοσσούς της Ρωσίας

Ο Τραμπ επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων, με την ελπίδα ότι θα είναι βραχείας διάρκειας καθώς εκτιμά ότι θα συμβάλλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»
Κόσμος 23.10.25

Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»

Επανέρχεται ο Μερτς στη δήλωσή του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο», διευκρινίζοντας ότι τον ενοχλούν όσοι δεν έχουν «δικαίωμα παραμονής και θέση εργασίας...».

Σύνταξη
Δεκτό από την UEFA το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 23.10.25

Δεκτό από την UEFA το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Η Φέγενορντ ζήτησε να ξεκινήσει το ματς με τους «πράσινους» στις 5.30 μ.μ. επειδή η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας δείχνει ανεμοθύελλα και η UEFA έκανε αποδεκτό το αίτημά της

Σύνταξη
Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε ρεπορτάζ της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο, η αμερικανική κυβέρνηση ήρε την απαγόρευση χτυπημάτων βαθιά μέσα σε ρωσικό έδαφος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μονακό – Τότεναμ 0-0: Ανίκητος ο Βικάριο, έδωσε βαθμό στους Άγγλους (vid)
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Μονακό – Τότεναμ 0-0: Ανίκητος ο Βικάριο, έδωσε βαθμό στους Άγγλους (vid)

Ο Γκουλιέλμο Βικάριο ήταν ανίκητος απέναντι στην επιθετική γραμμή της Μονακό και έτσι η Τότεναμ απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία (0-0) στο Πριγκιπάτο για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σπόρτινγκ-Μαρσέιγ 2-1: Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες (vid)
Champions League 22.10.25

Σπόρτινγκ-Μαρσέιγ 2-1: Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες (vid)

Χρυσές αλλαγές αποδείχθηκαν για την Σπόρτινγκ οι Κατάμο και Αλισον Σάντος που σκόραραν και έδωσαν τη νίκη. Και ο Ιωαννίδης μπήκε αλλαγή, ενώ ο Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο

Βάιος Μπαλάφας
«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 
«Όπως Μπρίτνεϊ» 22.10.25

«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 

Η Κίρα Νάιτλι αναφέρθηκε στο απάνθρωπο τίμημα της δόξας περιγράφοντας με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη συστηματική παρενόχληση από τα media και τους παπαράτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»
Πιέσεις 22.10.25

Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»

Η έκδοση των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, λίγους μήνες μετά την αυτοκτονία της τον περασμένο Απρίλιο, φέρνει απανωτές αναταράξεις στη μοναρχία της Βρετανίας αλλά και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με τον πρίγκιπα Άντριου να μοιάζει αδύναμος κρίκος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση – Στελέχη του real estate και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ προτείνουν λύσεις
Αγορά ακινήτων 22.10.25

Πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση – Στελέχη του real estate και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ προτείνουν λύσεις

Από προτάσεις για το πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση πάμε καλά. Στις πράξεις χωλαίνουμε. Το δικαίωμα στη στέγη ανέδειξαν το συνέδριο αγοράς ακινήτων Prodexpo και το Infofest της ΓΣΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Κλιμάκωση 22.10.25

WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια στην Ουκρανία για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους Storm Shadow και η Ουκρανία χτύπησε χθες εργοστάσιο χημικών με πυραύλους βρετανικής κατασκευής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»
Μνήμη 22.10.25

Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»

«Πολεμήθηκε, αμφισβητήθηκε και κατά καιρούς έγινε βορά , απλώς και μόνο επειδή είχε διαφορετική άποψη» έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος σε αποχαιρετιστήρια δημοσίευση για τον εκλιπόντα Διονύση Σαββόπουλο.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο