Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
15.10.2025 | 08:35
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
Θρίαμβος της ζωής: Η βολεϊμπολίστρια Αλίσια Όγκομς νίκησε τον καρκίνο και ευχαρίστησε τον ΑΟ Θήρας (pics)
Άλλα Αθλήματα 15 Οκτωβρίου 2025 | 09:45

Τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής της, απέναντι στον καρκίνο, πέτυχε η Καναδή βολεϊμπολίστρια, Αλίσια Όγκομς, η οποία ευχαρίστησε δημόσια την ομάδα της, τον ΑΟ Θήρας που «της έσωσε τη ζωή»! - Τι απάντησε ο σύλλογος της Σαντορίνης.

Σύνταξη
Vita.gr
Την περασμένη σεζόν ο αθλητισμός και το βόλεϊ σταμάτησαν απότομα για την Αλίσια Όγκομς. Η Καναδή βολεϊμπολίστρια του ΑΟ Θήρας διαγνώστηκε με καρκίνο και έκτοτε ξεκίνησε τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της. Ένα χρόνο μετά, έχοντας βγει νικήτρια πια, η 31χρονη κεντρική μπλοκέρ συγκινεί με ανάρτησή της στα social media, κατά την οποία ενημερώνει άπαντες για τα απολύτως ευχάριστα της υγείας της και ταυτόχρονα ευχαριστεί δημόσια τον σύλλογο της Σαντορίνης για την γρήγορη αντίδρασή του και την απόλυτη στήριξη που της παρείχε από την πρώτη στιγμή.

Έχοντας περάσει τρεις φορές την πόρτα του χειρουργείου, η Όγκομς είναι πλέον υγιής, όπως ακριβώς συνέβη πριν λίγους μήνες και με την βολεϊμπολίστρια του Παναθηναϊκού, Πέννυ Ρόγκα, η οποία επίσης νίκησε το θηρίο.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο μήνυμά της από την άλλη άκρη του Ατλαντικού η Όγκομς, ο ΑΟ Θήρας έπαιξε από την πρώτη στιγμή πολύ σημαντικό ρόλο στην θεραπεία της, αφού οι ενέργειες των ανθρώπων της ομάδας ήταν άμεσες, δίνοντας εξ αρχής τεράστια βαρύτητα στα πρώτα σημάδια της ασθένειας, ακολουθώντας πιστά το ιατρικό πρωτόκολλο. Έτσι, σε συνεργασία με την ομάδα της, η Όγκομς πήρε της σωστές αποφάσεις, έκανε όλες τις εξετάσεις που οδήγησαν στην αρχική διάγνωση και αμέσως ξεκίνησε την θεραπεία έχοντας στο πλευρό της κορυφαίους γιατρούς του κλάδου. Όπως απλά αναφέρει πια από την πλευρά της, ο ΑΟ Θήρας «της έσωσε τη ζωή».

Η δημοσίευση της Αλίσια Όγκομς:

«Φέτος, η ευγνωμοσύνη έχει άλλη αίσθηση. Είναι πιο βαριά, πιο βαθιά και πιο απλή ταυτόχρονα. Γιατί μετά από 8 γύρους χημειοθεραπείας, 3 χειρουργεία και 25 συνεδρίες ακτινοβολίας, μπορώ επιτέλους να πω ότι είμαι σε ύφεση.

Η χρονιά που πέρασε ήταν η πιο δύσκολη της ζωής μου, σωματικά, ψυχικά και συναισθηματικά. Αλλά ακόμα και στα πιο σκοτεινά διαστήματα, ήμουν περιτριγυρισμένη από φως. Έμαθα τι σημαίνει πραγματική αγάπη και υποστήριξη, πώς νιώθει η αληθινή ανθεκτικότητα, και πόσο δυνατοί είναι οι άνθρωποι γύρω μου.

Κυριολεκτικά δεν θα ήμουν εδώ χωρίς την ομάδα μου, τον ΑΟ Θήρας, που πήρε τα συμπτώματά μου στα σοβαρά από την αρχή. Ενέργησαν γρήγορα, και αυτές οι πρώτες αποφάσεις και εξετάσεις μου έσωσαν τη ζωή. Καθοδηγήθηκα από παγκοσμίου επιπέδου γιατρούς και νοσηλευτές στο CancerCare Manitoba, οι οποίοι με πήγαν από τη διάγνωση στην ύφεση σε λιγότερο από έναν χρόνο. Ξέρω καλά πόσο σπάνιο είναι αυτό. Αντιμετώπισαν εμένα και την οικογένειά μου με συμπόνια, γνώση και ανθρωπιά σε κάθε βήμα, και είμαι ευγνώμων για το προνόμιο να έχω πρόσβαση σε τέτοια φροντίδα.

Μέσα σε όλα αυτά, είχα ακόμα την τύχη να ζω πραγματικά. Παντρεύτηκα τον άνθρωπο της ζωής μου, καλωσόρισα μια τριποδούλα τριχωτή κόρη στην οικογένειά μας, γιόρτασα την αγάπη και τη ζωή με φίλους και συγγενείς κοντινούς και μακρινούς, και είχα στιγμές γέλιου που μου θύμισαν πως υπάρχει ακόμα τόση ομορφιά, ακόμα και στις πιο δύσκολες εποχές.

Είμαι επίσης απίστευτα ευγνώμων στη Volleyball Canada που με στήριξε σε όλη αυτή τη διαδρομή, με κράτησε συνδεδεμένη με το άθλημα και μου θύμισε ότι η ανάρρωση δεν αφορά μόνο το σώμα. Η στήριξή τους με βοήθησε να μείνω συγκεντρωμένη σε αυτό που έρχεται: την επιστροφή στο γήπεδο.

Αυτό το επόμενο κεφάλαιο είναι για να ξαναχτίσω τη δύναμη, να βρω τον ρυθμό μου και να επιστρέψω στο παιχνίδι. Θα είναι μια νέα πρόκληση, αλλά μια πρόκληση που καλωσορίζω. Είμαι εδώ, επουλώνομαι, και έχω ξανά την ευκαιρία να κάνω αυτό που αγαπώ — κάτι που δεν θα θεωρήσω ποτέ δεδομένο.

Αυτή η χρονιά μου θύμισε ότι αυτό που πραγματικά έχει σημασία στη ζωή είναι η υγεία, η αγάπη και οι άνθρωποι που κάνουν τη μάχη να αξίζει. Δεν ξέρω τι με περιμένει, αλλά ξέρω ότι προχωράω μπροστά ευγνώμων, πιο δυνατή και πιο ο εαυτός μου από ποτέ».

Η απάντηση του ΑΟ Θήρας στην Αλίσια Όγκομς:

«Η διοίκηση του Α.Ο. Θήρας αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τη συγκίνηση και τον άκρατο ενθουσιασμό της για τη χαρμόσυνη είδηση της επιστροφής της διεθνούς Καναδής κεντρικής, Aλίσια Όγκομς στα γήπεδα. Ένα σπουδαίο γεγονός που ξεπερνά τα αθλητικά πλαίσια!

Η «δικιάς μας» Αλίσια, κέρδισε με το μπλοκ της… ζωής της τον αγώνα που έδινε εδώ και ένα χρόνο με τον καρκίνο. Μία άνιση μάχη, που η διοίκηση του Α.Ο. Θήρας, στήριξε αθόρυβα από την πρώτη στιγμή. Μια δοκιμασία στην οποία η Όγκομς δεν ήταν ποτέ μόνη. Γιατί είχε τη συμπαράσταση ενός ολόκληρου νησιού! Του κόσμου που τη θαύμασε στο γήπεδο, να ξεχωρίζει για το ήθος, τη μαχητικότητα, την αγωνιστικότητα και το πάθος της για τη νίκη.

Αυτή όμως η νίκη της Αλίσια υπερβαίνει τον αθλητισμό! Αποτελεί πηγή έμπνευσης και μας γεμίζει όλους με πίστη και σθένος να αντιμετωπίσουμε τους πιο σκοτεινούς φόβους μας.

Αλίσια, είμαστε τόσο περήφανοι για σένα! Η δύναμη και το φως σου μας γεμίζουν ελπίδα. Ήσουν και θα είσαι πάντα μέλος της οικογένειας του Α.Ο. Θήρας».

